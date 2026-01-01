Karibik Reisen

Romantik und Abenteuer zugleich

Wenn Sie Karibik Reisen buchen, dann dürfen Sie schon jetzt sicher sein, dass Sie den Rhythmus der schönsten Inseln der Welt erfahren. Hier erleben Sie nicht nur Traumstrände und eine einzigartige Natur, sondern auch Menschen mit Gelassenheit und unbeschwerter Fröhlichkeit, die Sie schnell aus Ihrem Alltag herausholen und in das karibische Lebensgefühl mit hineinnehmen. Sofort werden Sie Lust auf Sonne, Sand und Meer erleben und sich von Terminen und Stress erholen.

Erleben Sie Entspannung verbunden mit Abenteuer und Entdeckungen. Die Karibik steht für romantisches Ambiente und eignet sich sowohl für frisch Verliebte in den Flitterwochen als auch für Reisende mit Kindern.

Reisen auf die kubanische Insel

Die karibischen Inseln werden Sie mit ihren Reizen verzaubern und Ihre Sinne betören. Gerade die kubanische Insel zeichnet sich durch zahlreiche Naturwunder aus. Bei einer Reise über die kubanische Insel werden Sie Geschichte hautnah erleben, aber auch erfahren, woher der frühere Reichtum kommt. Zuckerrohrfelder in grünen Ebenen vor blauen Bergen brachten den Kubanern einst Wohlstand. Dennoch lassen sich die Einheimischen nicht unterkriegen, auch wenn sich durch die Revolution vieles veränderte. Der Tourismus kommt den Bewohnern zugute, die noch lange nicht ihre Sehnsucht auf bessere Zeiten aufgegeben haben.

Wenn Sie eine Rundreise auf der kubanischen Insel mit Baden verbinden, werden Sie vieles dazulernen und mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen Ihre Ferien abschliessen. Wenden Sie sich an uns als Ihre Reisespezialisten.

Hispaniolas Zauber

Gäste erleben auf der Insel Hispaniola lebensfrohe Gesichter der Menschen und erfahren Landschaften, die zu den schönsten der Welt gehören. Hier werden Sie schnell vom Zauber der Insel eingenommen und erleben mit Santo Domingo die älteste von Europäern in Amerika gegründete Stadt. Rauschende Bäche, unendlich lange, von Palmen gesäumte Strände und grüne Wiesen im Landesinnern der Dominikanischen Republik wecken Erinnerungen an die Schweiz. Auch bei Reisen mit Ihren Kindern werden Sie hier Badeferien vom Feisten geniessen.

Leben und leben lassen auf den Bahamas

Der Staat besteht aus sage und schreibe 700 Inseln. Diese gelten als Paradies für Taucher und Schnorchler, die an ihren Küsten auf eine riesige Unterwasserwelt aus Korallen und Gebirgen treffen. Die Tugend der Einwohner nach dem Motto „Leben und Leben lassen“ steht für die Philosophie der Gelassenheit. Ferien führen Sie zu weiten Stränden, blauen Lagunen und auf die Wanderwege der Nationalparks. Beliebt sind auch Reisen in Verbindung mit New York und Florida.