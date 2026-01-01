Karibik Ferien auf Paradiesinseln
Ferien in Traumlandschaften vom Spezialisten
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernKaribik und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
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Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Karibik Reisen
Romantik und Abenteuer zugleich
Wenn Sie Karibik Reisen buchen, dann dürfen Sie schon jetzt sicher sein, dass Sie den Rhythmus der schönsten Inseln der Welt erfahren. Hier erleben Sie nicht nur Traumstrände und eine einzigartige Natur, sondern auch Menschen mit Gelassenheit und unbeschwerter Fröhlichkeit, die Sie schnell aus Ihrem Alltag herausholen und in das karibische Lebensgefühl mit hineinnehmen. Sofort werden Sie Lust auf Sonne, Sand und Meer erleben und sich von Terminen und Stress erholen.
Erleben Sie Entspannung verbunden mit Abenteuer und Entdeckungen. Die Karibik steht für romantisches Ambiente und eignet sich sowohl für frisch Verliebte in den Flitterwochen als auch für Reisende mit Kindern.
Reisen auf die kubanische Insel
Die karibischen Inseln werden Sie mit ihren Reizen verzaubern und Ihre Sinne betören. Gerade die kubanische Insel zeichnet sich durch zahlreiche Naturwunder aus. Bei einer Reise über die kubanische Insel werden Sie Geschichte hautnah erleben, aber auch erfahren, woher der frühere Reichtum kommt. Zuckerrohrfelder in grünen Ebenen vor blauen Bergen brachten den Kubanern einst Wohlstand. Dennoch lassen sich die Einheimischen nicht unterkriegen, auch wenn sich durch die Revolution vieles veränderte. Der Tourismus kommt den Bewohnern zugute, die noch lange nicht ihre Sehnsucht auf bessere Zeiten aufgegeben haben.
Wenn Sie eine Rundreise auf der kubanischen Insel mit Baden verbinden, werden Sie vieles dazulernen und mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen Ihre Ferien abschliessen. Wenden Sie sich an uns als Ihre Reisespezialisten.
Hispaniolas Zauber
Gäste erleben auf der Insel Hispaniola lebensfrohe Gesichter der Menschen und erfahren Landschaften, die zu den schönsten der Welt gehören. Hier werden Sie schnell vom Zauber der Insel eingenommen und erleben mit Santo Domingo die älteste von Europäern in Amerika gegründete Stadt. Rauschende Bäche, unendlich lange, von Palmen gesäumte Strände und grüne Wiesen im Landesinnern der Dominikanischen Republik wecken Erinnerungen an die Schweiz. Auch bei Reisen mit Ihren Kindern werden Sie hier Badeferien vom Feisten geniessen.
Leben und leben lassen auf den Bahamas
Der Staat besteht aus sage und schreibe 700 Inseln. Diese gelten als Paradies für Taucher und Schnorchler, die an ihren Küsten auf eine riesige Unterwasserwelt aus Korallen und Gebirgen treffen. Die Tugend der Einwohner nach dem Motto „Leben und Leben lassen“ steht für die Philosophie der Gelassenheit. Ferien führen Sie zu weiten Stränden, blauen Lagunen und auf die Wanderwege der Nationalparks. Beliebt sind auch Reisen in Verbindung mit New York und Florida.
Welche Karibikinsel passt zu Ihnen?
Die Karibik ist kein einheitliches Reiseziel – zwischen den Inseln liegen Welten. Diese vier Gruppen helfen bei der Vorauswahl.
Ruhig und ursprünglich
Dominica, Grenada und die Grenadinen setzen auf Natur statt auf grosse Hotelanlagen: Regenwald, Wasserfälle, kleine Buchten und Gewürzplantagen. Wer Ruhe sucht und auf Nachtleben verzichten kann, ist hier richtig.
Klassische Badeferien mit grosser Auswahl
Die Dominikanische Republik, Aruba und Barbados bieten die dichteste Hotelauswahl und die verlässlichsten Strände. All-Inclusive ist verbreitet, die Anreise ist gut getaktet, und für Familien findet sich das grösste Angebot.
Französisch und kreolisch
Martinique und Guadeloupe gehören zu Frankreich – mit Euro, französischer Küche und kreolischer Kultur. Beide Inseln verbinden Vulkanlandschaften im Norden mit Badebuchten im Süden und eignen sich gut für Mietwagenrundreisen.
Kultur und Geschichte
Kuba mit Havanna und Trinidad, Jamaika mit seiner Musikgeschichte und die Zona Colonial von Santo Domingo bieten mehr als Strand. Wer Land und Leute erleben will, kombiniert hier Städte mit Küstenaufenthalt.
Beste Reisezeit und Hurrikansaison in der Karibik
Die Karibik ist ein Winterziel – doch die Saison ist länger, als viele annehmen.
Trockenzeit von Dezember bis April
In diesen Monaten liegen die Temperaturen bei 27 bis 31 Grad, es regnet selten, und die Luftfeuchtigkeit ist erträglich. Es ist zugleich die Hauptsaison mit den höchsten Preisen – besonders über Weihnachten und Neujahr.
Die Nebensaison von Mai bis November
Von Mai bis November fällt mehr Regen, meist als kurzer Nachmittagsschauer. Die offizielle Hurrikansaison dauert von Juni bis November, mit statistischem Höhepunkt zwischen August und Oktober. Die ABC-Inseln Aruba, Bonaire und Curaçao liegen ausserhalb des üblichen Hurrikangürtels und sind deshalb ganzjährig eine verlässliche Wahl.
Inselkombinationen und Anreise
Die Flugzeit ab der Schweiz beträgt je nach Ziel neun bis elf Stunden, die Zeitverschiebung fünf bis sechs Stunden. Zwischen den Inseln verkehren Regionalfluglinien und Fähren, sodass sich zwei Inseln gut verbinden lassen – etwa eine ruhige mit einer lebhaften oder eine Vulkaninsel mit einer Koralleninsel.
Häufige Fragen zu Karibik Ferien
Von Dezember bis April ist es trocken und warm bei 27 bis 31 Grad – zugleich die Hauptsaison. Von Mai bis November fällt mehr Regen; die Hurrikansaison dauert von Juni bis November mit Höhepunkt zwischen August und Oktober.
Die ABC-Inseln Aruba, Bonaire und Curaçao liegen südlich der üblichen Zugbahnen und sind deshalb auch zwischen Juni und November eine verlässliche Wahl.
Dominica, Grenada und die Grenadinen für Natur und Ruhe; Dominikanische Republik, Aruba und Barbados für klassische Badeferien mit grosser Hotelauswahl; Martinique und Guadeloupe für französisch-kreolische Kultur; Kuba und Jamaika für Geschichte und Musik.
Je nach Ziel neun bis elf Stunden ab der Schweiz, die Zeitverschiebung beträgt fünf bis sechs Stunden. Zwischen den Inseln verkehren Regionalfluglinien und Fähren.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Unser Spezialisten-Tipps für die Karibik
Inselschönheiten an der Schwelle zu Südamerika
Namen wie Aruba, Bonaire oder Curacao stehen für Exotik und zergehen Gästen auf der Zunge. Das Gleiche gilt für Inseln wie Antigua und Barbuda, Anguilla, Barbados, Dominica, St. Lucia, St. Martin, St. Kitts und Nevis, St. Barts, Trinidad und Tobago, Guadeloupe, Martinique, die Virgin Islands oder die Inselkette der Grenadinen, zu denen auch Grenada gehört. Teilweise handelt es sich um selbstständige Staaten, teilweise sind es Überseegebiete europäischer Nationen. Nicht anders ist es bei den ABC Inseln.
Hier müssen Sie nicht das ABC lernen, denn sie stehen für die Verbindung Aruba-Bonaire-Curaçao. Tatsächlich ist sogar vom Kolonialismus noch etwas übriggeblieben. Wenn Sie sich zum Beispiel für Curaçao-Ferien entscheiden, dann befinden Sie sich auf einem autonomen Gebiet der Niederlande. Aber die drei ABC-Inseln haben eins gemeinsam: Streikt Ihr Körper noch nach einem langen Flug, ist Ihre Seele bereits im tropischen Paradies angekommen. Dieses Paradies erfahren Sie auch auf der Inselgruppe der Turks und Caicos, von denen man sagt, sie seien der Geheimtipp der britischen Königin.
Die Queen erscheint weitab von Grossbritannien allgegenwärtig auf Fotos der Wände und verleiht einigen der Inseln einen Hauch von „british“.
Die Schönheit einer einzigartigen Region
Vielleicht fragen Sie sich, welche der vielen Inseln nun die schönste ist. Aber diese Frage kann einfach nicht beantwortet werden. Überall werden Sie bei Ihrer Reise Erholung pur erleben. Egal, ob es sich um Karibik Flitterwochen, Karibik Honeymoon, Karibik Tauchen oder Karibik Reisen mit Kindern handelt. Die Inseln stehen für alle offen und laden Sie zu einer Reise zu fernen Gestaden ein. So werden Ihre Karibik Badeferien zu einem einmaligen Erlebnis. Unsere Spezialisten freuen sich, Ihnen weiterhelfen zu dürfen.
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