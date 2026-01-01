Guadeloupe Ferien vom Spezialisten
Reisen nach Guadeloupe
Zwei Inseln, ein Schmetterling: der Charakter Guadeloupes
Aus der Luft gleicht Guadeloupe einem Schmetterling, dessen zwei Flügel nur durch einen schmalen Meeresarm getrennt sind. Der westliche Flügel Basse-Terre ist vulkanischen Ursprungs und wird von dichtem Regenwald, Wasserfällen und dem Vulkan La Soufrière geprägt. Grande-Terre im Osten ist flacher und trockener; hier reihen sich entlang der geschützten Südküste helle Sandstrände aneinander, während rund um Pointe-à-Pitre das gesellschaftliche Leben pulsiert. Vorgelagerte Inseln wie die Îles des Saintes, Marie-Galante und La Désirade ergänzen den Archipel.
Als französisches Überseegebiet gehört Guadeloupe zur Europäischen Union: Bezahlt wird in Euro, gesprochen wird Französisch und Kreolisch – eine Mischung, die dem Inselalltag seinen besonderen Charme verleiht.
Beste Reisezeit für Guadeloupe Ferien
Das Klima auf Guadeloupe ist tropisch warm, die Temperaturen bewegen sich das ganze Jahr über meist zwischen 25 und 30 Grad, und die Passatwinde sorgen für eine angenehme Brise. Als beste Reisezeit für Guadeloupe gilt die Trockenzeit von Dezember bis April: wenig Regen, tiefere Luftfeuchtigkeit und ein meist ruhiges Meer – ideale Bedingungen für Badeferien und Ausflüge. Von Juni bis November dauert die Regen- und Hurrikansaison; kurze, kräftige Schauer sind dann häufiger, und tropische Stürme sind möglich.
Reisen bleiben in dieser Zeit machbar, verlangen jedoch etwas Flexibilität. Generell fällt auf der bergigen Regenwaldseite von Basse-Terre mehr Niederschlag als auf dem flachen Grande-Terre.
Für wen sich Guadeloupe eignet
Guadeloupe passt zu ganz unterschiedlichen Reisestilen. Familien schätzen die flach abfallenden Buchten an der Südküste von Grande-Terre, in denen Kinder gefahrlos baden können. Aktive besteigen den Gipfel der Soufrière, wandern durch den Nationalpark zu Wasserfällen oder erkunden die abwechslungsreichen Landschaften mit dem Mietwagen. Taucher und Schnorchler zieht es an die Westküste von Basse-Terre, wo die nach Jacques Cousteau benannte Unterwasserreserve zu den bekanntesten Tauchrevieren der Karibik zählt. Paare wiederum geniessen die kreolisch-französische Küche, Rumdestillerien und stimmungsvolle Sonnenuntergänge – Guadeloupe Ferien lassen sich so ruhig oder so aktiv gestalten, wie Sie es sich wünschen.
Guadeloupe mit anderen Inseln kombinieren
Dank ihrer zentralen Lage in den Kleinen Antillen ist Guadeloupe ein idealer Ausgangspunkt für Inselhopping. Fähren und kurze Flüge verbinden den Archipel mit den Nachbarinseln, etwa mit dem ebenfalls französisch geprägten Martinique oder dem ursprünglichen Dominica, das zwischen den beiden Inseln liegt. Auch die kleinen Schwesterinseln des Archipels lassen sich gut in eine Rundreise einbauen. Ob reine Badewoche, Kombination mehrerer Inseln oder Mietwagenrundreise: Unsere Spezialisten kennen Guadeloupe persönlich und stellen Ihnen gerne ein massgeschneidertes Programm zusammen.
Guadeloupe Ferien
Guadeloupe Badeferien – eine Angelegenheit für Geniesser
Die beiden Hauptinseln von Guadeloupe, Basse-Terre mit ihren dichten Wäldern und Grande-Terre mit einem lebendigen gesellschaftlichen Leben und der Metropole Pointe-à-Pitre, sind zwar nur durch einen schmalen Meeresarm voneinander getrennt, haben aber einen sehr unterschiedlichen Charakter. Da die Inseln des Weiteren auch über einige sehr schöne Strände verfügen, ist Guadeloupe ein Ferienziel, an dem alle etwas finden, was ihnen Spass macht.
Ihre französischen Wurzeln sind den Bewohnern von Guadeloupe durchaus bewusst, was Sie vor allem daran merken, dass man hier ähnlich lässig wie in Frankreich seinen Tag gestaltet. Aus diesem Grund ist Guadeloupe eine sehr sympathische Reisedestination, die darüber hinaus auch noch sehr viel zu bieten hat.
Guadeloupe Reisen mit Kindern sind immer eine gute Idee
Durch ihre Nähe zu der ebenfalls mit französischem Flair gesegneten Nachbarinsel Martinique ist Guadeloupe für Inselhopping sehr gut geeignet. Geniessen Sie von Guadeloupe aus Schiffsreisen in der Gegend der Kleinen Antillen und freuen Sie sich auf die herrliche kreolische Küche, die Ihnen in der Umgebung an vielen Orten, wie beispielsweise auf den Inseln Îles des Saintes oder der Insel Marie-Galante, serviert wird. Auf Guadeloupe sind Naturerlebnisse allgegenwärtig. Denn wenn Sie auf Guadeloupe Badeferien verbringen, können Sie sich auf viele wunderschöne Landschaften freuen.
Die für ihren Karneval bekannte Insel Guadeloupe erkunden Sie am besten im Rahmen einer Guadeloupe Mietwagenrundreise, wenn Sie anlässlich von Guadeloupe Familienferien vor Ort sind und die herrliche Karibik geniessen.
Der Nationalpark und La Soufrière
Auf dem westlichen Flügel des Schmetterlings liegt eine der grünsten Landschaften der Karibik.
Der Vulkan
La Soufrière ist mit 1467 Metern der höchste Berg der Kleinen Antillen und weiterhin aktiv – am Gipfel zischen Fumarolen aus dem Fels. Der Aufstieg dauert je nach Route zwei bis drei Stunden und führt durch Regenwald; der Gipfel liegt oft in Wolken, was zum Erlebnis gehört.
Die Carbet-Wasserfälle
Drei Kaskaden stürzen über die Vulkanflanke, die mittlere mit 110 Metern ist die zugänglichste – ein knapper Fussmarsch vom Parkplatz. Der umgebende Nationalpark ist von der UNESCO als Biosphärenreservat anerkannt.
Tauchen im Cousteau-Reservat
Vor Bouillante schützt ein Meeresreservat, das Jacques Cousteau in den 1950er-Jahren bekannt machte. Schildkröten und Papageifische lassen sich schon beim Schnorcheln beobachten, die Tauchplätze liegen um die Îlets Pigeon.
Les Saintes und Marie-Galante
Zu Guadeloupe gehören mehrere kleinere Inseln, die per Fähre in unter einer Stunde erreichbar sind.
Les Saintes
Die Bucht von Terre-de-Haut zählt zu den schönsten der Welt. Der Ort besteht aus niedrigen Häusern in Pastellfarben, Autos gibt es kaum – gefahren wird Roller. Über der Bucht thront das Fort Napoléon mit Blick über den gesamten Archipel.
Marie-Galante
Die flache Insel lebt vom Zuckerrohr; drei Destillerien produzieren einen Rum, der als einer der besten der Antillen gilt. Windmühlenruinen stehen zwischen den Feldern, die Strände sind lang und fast leer.
Wie Sie hinkommen
Fähren fahren mehrmals täglich ab Trois-Rivières und Pointe-à-Pitre; die Überfahrt dauert 20 bis 60 Minuten. Beide Inseln lassen sich als Tagesausflug besuchen, lohnen aber eine Übernachtung.
Aktive Ferien auf Guadeloupe
Wassersportarten, Trekkingtouren und vieles mehr
Wenn Sie aktiver Wassersportler sind, ist Guadeloupe ideal für Sie. Denn die Insel ist bekannt dafür, dass Sie dort diverse Wassersportarten ausüben können. Ein weiterer Grund, die wunderschöne Insel Guadeloupe zu besuchen, ist die atemberaubende Natur der Region, die viele herausragende Orte zu bieten hat. So ist zum Beispiel der Parc de Mamelles ein empfehlenswertes Ausflugsziel, da Sie dort sehr interessante Wasserfälle bestaunen können. Aber auch Wanderungen zum Gipfel des Vulkans la Soufrière sind sehr beliebt und ermöglichen es Ihnen, einen Eindruck von der Vielfalt Guadeloupes zu bekommen.
Die für Trekkingtouren sehr gut geeignete Region bietet darüber hinaus noch den äusserst liebevoll gestalteten Jardin Botanique, in dem Sie unter anderem Papageien bestaunen können, wenn Sie Ihre Ferien in einem von Guadeloupes Hotels verbringen.
Die beste Reisezeit für Guadeloupe ist die Trockenzeit von Dezember bis April: wenig Regen, tiefere Luftfeuchtigkeit und ein meist ruhiges Meer bieten ideale Bedingungen für Badeferien und Ausflüge. Die Temperaturen liegen ganzjährig zwischen 25 und 30 Grad. Von Juni bis November dauert die Regen- und Hurrikansaison; Reisen sind dann möglich, verlangen aber Flexibilität.
Guadeloupe passt zu vielen Reisestilen: Familien schätzen die flach abfallenden Buchten an der Südküste von Grande-Terre, Aktive besteigen die Soufrière oder wandern zu Wasserfällen im Nationalpark. Taucher zieht es zur Cousteau-Unterwasserreserve an der Westküste von Basse-Terre, Paare geniessen kreolisch-französische Küche, Rumdestillerien und Sonnenuntergänge. Die Ferien lassen sich so ruhig oder aktiv gestalten, wie Sie wünschen.
Guadeloupe ist ein französisches Überseegebiet und gehört zur Europäischen Union. Bezahlt wird deshalb in Euro, gesprochen wird Französisch und Kreolisch. Diese Mischung aus französischer Lebensart und karibischem Inselalltag verleiht Guadeloupe seinen besonderen Charme und macht die Insel zu einem unkomplizierten Reiseziel mit europäischem Standard mitten in der Karibik.
Guadeloupe gleicht aus der Luft einem Schmetterling mit zwei Flügeln, getrennt durch einen schmalen Meeresarm. Basse-Terre im Westen ist vulkanischen Ursprungs, geprägt von Regenwald, Wasserfällen und dem Vulkan La Soufrière – hier fällt mehr Niederschlag. Grande-Terre im Osten ist flacher und trockener, mit hellen Sandstränden an der Südküste und dem gesellschaftlichen Zentrum Pointe-à-Pitre.
Ja, dank der zentralen Lage in den Kleinen Antillen ist Guadeloupe ideal für Inselhopping. Fähren und kurze Flüge verbinden den Archipel mit Nachbarinseln wie dem französisch geprägten Martinique oder dem ursprünglichen Dominica. Auch die Schwesterinseln Îles des Saintes, Marie-Galante und La Désirade lassen sich gut in eine Rundreise einbauen.
Ja. Der Aufstieg auf den mit 1467 Metern höchsten Berg der Kleinen Antillen dauert je nach Route zwei bis drei Stunden durch Regenwald. Der Vulkan ist aktiv, am Gipfel zischen Fumarolen; Wolken sind die Regel.
Mit Fähren ab Trois-Rivières und Pointe-à-Pitre, mehrmals täglich, Überfahrt 20 bis 60 Minuten. Beide eignen sich als Tagesausflug, lohnen aber eine Übernachtung.
Im Cousteau-Reservat vor Bouillante um die Îlets Pigeon. Schildkröten und Papageifische lassen sich bereits beim Schnorcheln beobachten.
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