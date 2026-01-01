Guadeloupe Ferien vom Spezialisten

Zwei Inseln, ein Schmetterling: der Charakter Guadeloupes

Aus der Luft gleicht Guadeloupe einem Schmetterling, dessen zwei Flügel nur durch einen schmalen Meeresarm getrennt sind. Der westliche Flügel Basse-Terre ist vulkanischen Ursprungs und wird von dichtem Regenwald, Wasserfällen und dem Vulkan La Soufrière geprägt. Grande-Terre im Osten ist flacher und trockener; hier reihen sich entlang der geschützten Südküste helle Sandstrände aneinander, während rund um Pointe-à-Pitre das gesellschaftliche Leben pulsiert. Vorgelagerte Inseln wie die Îles des Saintes, Marie-Galante und La Désirade ergänzen den Archipel.

Als französisches Überseegebiet gehört Guadeloupe zur Europäischen Union: Bezahlt wird in Euro, gesprochen wird Französisch und Kreolisch – eine Mischung, die dem Inselalltag seinen besonderen Charme verleiht.

Beste Reisezeit für Guadeloupe Ferien

Das Klima auf Guadeloupe ist tropisch warm, die Temperaturen bewegen sich das ganze Jahr über meist zwischen 25 und 30 Grad, und die Passatwinde sorgen für eine angenehme Brise. Als beste Reisezeit für Guadeloupe gilt die Trockenzeit von Dezember bis April: wenig Regen, tiefere Luftfeuchtigkeit und ein meist ruhiges Meer – ideale Bedingungen für Badeferien und Ausflüge. Von Juni bis November dauert die Regen- und Hurrikansaison; kurze, kräftige Schauer sind dann häufiger, und tropische Stürme sind möglich.

Reisen bleiben in dieser Zeit machbar, verlangen jedoch etwas Flexibilität. Generell fällt auf der bergigen Regenwaldseite von Basse-Terre mehr Niederschlag als auf dem flachen Grande-Terre.

Für wen sich Guadeloupe eignet

Guadeloupe passt zu ganz unterschiedlichen Reisestilen. Familien schätzen die flach abfallenden Buchten an der Südküste von Grande-Terre, in denen Kinder gefahrlos baden können. Aktive besteigen den Gipfel der Soufrière, wandern durch den Nationalpark zu Wasserfällen oder erkunden die abwechslungsreichen Landschaften mit dem Mietwagen. Taucher und Schnorchler zieht es an die Westküste von Basse-Terre, wo die nach Jacques Cousteau benannte Unterwasserreserve zu den bekanntesten Tauchrevieren der Karibik zählt. Paare wiederum geniessen die kreolisch-französische Küche, Rumdestillerien und stimmungsvolle Sonnenuntergänge – Guadeloupe Ferien lassen sich so ruhig oder so aktiv gestalten, wie Sie es sich wünschen.

Guadeloupe mit anderen Inseln kombinieren

Dank ihrer zentralen Lage in den Kleinen Antillen ist Guadeloupe ein idealer Ausgangspunkt für Inselhopping. Fähren und kurze Flüge verbinden den Archipel mit den Nachbarinseln, etwa mit dem ebenfalls französisch geprägten Martinique oder dem ursprünglichen Dominica, das zwischen den beiden Inseln liegt. Auch die kleinen Schwesterinseln des Archipels lassen sich gut in eine Rundreise einbauen. Ob reine Badewoche, Kombination mehrerer Inseln oder Mietwagenrundreise: Unsere Spezialisten kennen Guadeloupe persönlich und stellen Ihnen gerne ein massgeschneidertes Programm zusammen.