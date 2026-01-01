Warum sich Guadeloupe von Dezember bis Mai besonders lohnt

In der Trockenzeit zeigt sich der Schmetterlingsarchipel von seiner zugänglichsten Seite: viel Sonne, tiefere Luftfeuchtigkeit und ein meist ruhiges Meer an der geschützten Südküste von Grande-Terre. Für Schweizer Gäste ist Guadeloupe damit ein ideales Ziel für die Winterflucht – während zu Hause Nebel und Kälte dominieren, herrschen auf den Antillen sommerliche Temperaturen.

Beachten Sie den Unterschied zwischen den beiden Inselflügeln: Auf der bergigen Regenwaldseite von Basse-Terre fällt deutlich mehr Niederschlag als auf dem flachen, trockeneren Grande-Terre. Selbst in der Trockenzeit gehört für Wanderungen zum Vulkan La Soufrière oder zu den Wasserfällen eine Regenjacke ins Gepäck – dafür präsentiert sich der Dschungel das ganze Jahr über sattgrün.

Die Regenzeit von Juni bis November – Hivernage genannt – ist kein Ausschlusskriterium: Die Schauer sind meist kurz und kräftig, dazwischen scheint häufig die Sonne. Wer flexibel plant und die Wetterlage im Blick behält, findet auch dann schöne Reisetage, rechnet aber insbesondere von August bis Oktober mit einem erhöhten Sturmrisiko.