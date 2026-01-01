Beste Reisezeit für Guadeloupe
Tropisch warm – Trockenzeit von Dezember bis Mai
Warum sich Guadeloupe von Dezember bis Mai besonders lohnt
In der Trockenzeit zeigt sich der Schmetterlingsarchipel von seiner zugänglichsten Seite: viel Sonne, tiefere Luftfeuchtigkeit und ein meist ruhiges Meer an der geschützten Südküste von Grande-Terre. Für Schweizer Gäste ist Guadeloupe damit ein ideales Ziel für die Winterflucht – während zu Hause Nebel und Kälte dominieren, herrschen auf den Antillen sommerliche Temperaturen.
Beachten Sie den Unterschied zwischen den beiden Inselflügeln: Auf der bergigen Regenwaldseite von Basse-Terre fällt deutlich mehr Niederschlag als auf dem flachen, trockeneren Grande-Terre. Selbst in der Trockenzeit gehört für Wanderungen zum Vulkan La Soufrière oder zu den Wasserfällen eine Regenjacke ins Gepäck – dafür präsentiert sich der Dschungel das ganze Jahr über sattgrün.
Die Regenzeit von Juni bis November – Hivernage genannt – ist kein Ausschlusskriterium: Die Schauer sind meist kurz und kräftig, dazwischen scheint häufig die Sonne. Wer flexibel plant und die Wetterlage im Blick behält, findet auch dann schöne Reisetage, rechnet aber insbesondere von August bis Oktober mit einem erhöhten Sturmrisiko.
Klimatabelle Guadeloupe
Die Werte beziehen sich auf Pointe-à-Pitre auf Grande-Terre und zeigen gerundete Durchschnittswerte. Auf der Bergseite von Basse-Terre fällt spürbar mehr Regen, an den Stränden der Südküste tendenziell etwas weniger.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|29
|20
|13
|27
|Februar
|29
|20
|10
|26
|März
|29
|21
|10
|26
|April
|30
|21
|11
|27
|Mai
|30
|22
|12
|27
|Juni
|31
|23
|13
|28
|Juli
|31
|23
|15
|28
|August
|31
|23
|15
|29
|September
|31
|23
|16
|29
|Oktober
|31
|22
|16
|29
|November
|30
|22
|14
|28
|Dezember
|29
|21
|13
|27
Fazit: Die wenigsten Regentage und die angenehmste Luft bieten die Monate Dezember bis Mai. Baden ist dank badewarmem Meer das ganze Jahr über möglich; von Juli bis Oktober fallen die meisten Schauer, und das Sturmrisiko ist am höchsten.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis April: Die klassische Hochsaison und die beste Zeit für die Winterflucht aus der Schweiz. Besonders der Januar und der Februar punkten mit stabilem Wetter, wenig Regen und ruhiger See – ideal für Badeferien auf Guadeloupe. Wer über die Festtage oder in den Sportferien reisen möchte, bucht am besten frühzeitig, da die Flüge dann stark nachgefragt sind.
Mai bis Juni: Eine attraktive Zwischensaison: Das Wetter ist noch weitgehend freundlich, die Insel bereits ruhiger und sattgrün. Gute Wochen für Naturerlebnisse auf Basse-Terre – von Regenwaldwanderungen bis zu den Wasserfällen –, bevor die Regenzeit richtig einsetzt.
Juli bis November: Regen- und Hurrikansaison mit Kern von August bis Oktober – Reisen bleiben möglich, verlangen aber Flexibilität und etwas Wetterglück. Ab November beruhigt sich die Lage zusehends, und die Insel zeigt sich vor Beginn der Hochsaison von ihrer grünsten Seite.
Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Dezember bis Mai, auf den Antillen Carême genannt. Dann fällt am wenigsten Regen, die Luftfeuchtigkeit ist tiefer und das Meer meist ruhig. Besonders stabil zeigt sich das Wetter erfahrungsgemäss von Februar bis April.
Die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November, mit dem Kern von August bis Oktober. Guadeloupe liegt in der Ostkaribik und kann von tropischen Stürmen betroffen sein, direkte Treffer sind jedoch selten. Meist bedeutet die Saison vor allem kurze, kräftige Schauer und höhere Luftfeuchtigkeit; wer in dieser Zeit reist, plant am besten flexibel und verfolgt die Wetterlage.
Ja, deutlich. Die bergige Regenwaldseite von Basse-Terre rund um den Vulkan La Soufrière fängt die Passatwolken ab und erhält wesentlich mehr Niederschlag. Das flache Grande-Terre mit den Stränden der Südküste ist spürbar trockener – ein Vorteil für Badeferien, selbst in der Regenzeit.
Ja, das Meer ist rund um Guadeloupe ganzjährig badewarm. In der Trockenzeit ist die See an der geschützten Südküste von Grande-Terre meist ruhig, während in der Regenzeit zeitweise mehr Wellengang und Schauer auftreten können.
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