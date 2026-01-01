St. Kitts & Nevis Reisen vom Spezialisten
Traumhafte Ferien erleben
Naturparadies in der Karibik
Ein erholsames Erlebnis – St. Kitts Reisen
Dichter Regenwald sorgt dafür, dass St. Kitts & Nevis ein Naturparadies ist, in dem Sie viel erleben können. St. Kitts und Nevis ist ein Teil des britischen Commonwealth, was Sie im Strassenbild auch bemerken werden, wenn Sie sich dafür entschieden haben, Ihre Ferien dort zu verbringen. Freuen Sie sich auf eine entspannte Atmosphäre, in der Sie den unvergleichlichen Zauber der Karibik geniessen können, wenn Sie diese herrlichen Inseln besuchen. St. Kitts und Nevis Ferien bedeuten, sich in einer lässigen Umgebung nachhaltig zu erholen.
Lebendige Geschichte erwartet Sie – St. Kitts & Nevis
Viele historische Gebäude sowohl auf St. Kitts als auch Nevis erinnern an die Kolonialgeschichte der Inseln. Da sowohl die Engländer als auch die Franzosen einst an St. Kitts und Nevis interessiert waren, beinhaltet die Vergangenheit der Inseln viele spannende Geschichten, die Sie im National Heritage Museum in Basseterre, der auf St. Kitts gelegenen Hauptstadt des Inselstaates, besichtigen können. Neben einer Besichtigung von Basseterre lohnt sich aber auch ein Besuch von Charlestown, dem Hauptort der anderen Insel Nevis.
Ein weiterer Ort, dessen Besuch Sie bei einem Aufenthalt auf St. Kitts oder Nevis nicht verpassen sollten, ist der Vulkan Mount Liamuiga, an dessen Flanke die eindrucksvolle Festung Brimstone Hill Fortress liegt, die zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt.
St. Kitts & Nevis – ein Paradies auf Erden
Die schönsten Sandstrände der Region finden Sie im Süden der Insel St. Kitts, wo Sie unter anderem die bekannten und schönen Strände von Hermitage Bay und Conaree Bay aufsuchen können. Aber auch das Gebiet rund um die White House Bay ist sehr empfehlenswert, da Sie von dort aus einen herrlichen Blick auf die Insel Nevis haben. Auch wenn Nevis etwas kleiner als St. Kitts ist, können Sie auch auf dieser Insel viele schöne Dinge erleben.
So ist zum Beispiel ein Besuch des ehemaligen Bath Hotels, welches heute als Verwaltungsgebäude genutzt wird, sehr empfehlenswert. Denn dieses geschichtsträchtige Hotel gilt als ältestes seiner Art in der gesamten Karibik und ist stolz auf seine wechselvolle Historie.
Das Herz der Antillen
Inselleben auf St. Kitts & Nevis
Von Kennern werden die wunderschönen Inseln St. Kitts & Nevis auch als das Herz der Antillen bezeichnet. Traumhafte Landschaften, weitläufige Strände und eine Flora und Fauna, die dazu einlädt, sich wohlzufühlen, prägen diese herrlichen Inseln, auf denen Sie unvergessliche Badeferien in der Karibik verbringen können. Auch wenn sich St. Kitts & Nevis immer grösserer Beliebtheit bei Reisenden erfreuen, konnten sich die Inseln eine gewisse Ursprünglichkeit bewahren und bieten Ihnen genau das, was Sie sich von sehr erholsamen Karibikferien erhoffen.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Bonaire Reisen vom Spezialisten
- Curaçao Reisen vom Spezialisten
- Dominica Reisen vom Spezialisten
- Grenada Reisen vom Spezialisten
- Guadeloupe Ferien vom Spezialisten
- Jamaika Ferien vom Spezialisten
- Martinique Reisen vom Spezialisten
- St. Lucia Reisen vom Spezialisten
- St. Barths Reisen vom Spezialisten
- Saint Martin Reisen vom Spezialisten
- Grenadinen und St. Vincent Reisen
- Trinidad & Tobago Reisen vom Spezialisten