Alle wichtigen Bonaire Reisetipps
Ferien vom Spezialisten auf Bonaire
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Direktflüge aus der Schweiz gibt es nicht. Ein Grossteil der Airlines legt einen Zwischenstopp in Deutschland oder den Niederlanden ein. Die Flugzeit beträgt rund elf Stunden.
Die Einreisebestimmungen sind für Staatsbürger aus der Schweiz relativ unkompliziert. Lediglich die Vorlage eines gültigen Reisepasses ist notwendig, um auf die karibische Insel einzureisen. Kinder benötigen ebenfalls einen eigenen Reisepass. Die Identitätsnachweise müssen noch mindestens eine Gültigkeit von sechs Monaten haben.
Die Karibikinsel zeigt sich von ihrer besten Seite und die Einwohner sind sehr familienfreundlich. Einige Hotels auf der Insel haben sich sogar auf Gäste mit Kindern spezialisiert.
Ein Impfschutz wird nicht vorgeschrieben. Jedoch wird ein Impfschutz gegen Typhus empfohlen. Denken Sie zudem an den Abschluss einer Reisekrankenversicherung. Auf der Insel Bonaire wird eigentlich eine sehr stabile und solide Gesundheitsvorsorge geboten.
Die beste Reisezeit für Bonaire erstreckt sich von Anfang Januar bis Ende Juni. Auf der Insel Bonaire geht zumeist der Wind. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Die Mehrheit der Einwohner auf der Insel Bonaire ist römisch-katholisch. Die Minderheiten sind Juden und Protestanten.
Die Amtssprache der Insel Bonaire ist Niederländisch. Die Einheimischen unterhalten sich allerdings zumeist in der Kreolsprache Papiamentu. Englisch wird in den touristischen Regionen sehr gut gesprochen.
Wer ein Auto mieten möchte, benötigt einzig und alleine einen internationalen Führerschein. Das Mindestalter für die Anmietung liegt je nach Anbieter zwischen 21 Jahren und 25 Jahren. Die Strassen sind sicher und gut ausgebaut. Von einer Ausfahrt in den Nachtstunden wird dennoch abgeraten. Gefahren wird auf der rechten Strassenseite.
Zumeist werden Steckdosen aus den USA verbaut. Die Netzspannung beträgt 110 bis 127 Volt. Ein Adapter ist deshalb ratsam.
Staatsbürger aus der Schweiz können eigentlich davon ausgehen, dass das Smartphone auf der Insel Bonaire problemlos funktioniert. Ein nationaler Chip ist jedoch ratsam, um hohe Telefonkosten zu vermeiden.
Anders als in den Nachbarinseln, ist auf Bonaire das Trinkgeld nicht in den Rechnungen inkludiert. Ein Zuschlag von 10 Prozent wird angenommen.
Seit dem Jahr 2011 wird auf Bonaire mit dem US-Dollar bezahlt. Kreditkarten werden auf der karibischen Insel eigentlich überall akzeptiert.
Der Zeitunterschied zur europäischen Winterzeit beträgt minus fünf Stunden. Während der europäischen Sommerzeit sind es minus sechs Stunden.
Nein – Bonaire liegt wie Aruba und Curaçao im Süden der Karibik und damit ausserhalb des eigentlichen Hurrikangürtels. Tropenstürme treffen die Insel nur sehr selten. Zusammen mit dem trockenen Klima macht das Bonaire zu einem zuverlässigen Ganzjahresziel – auch in Monaten, in denen andere Karibikinseln mit Stürmen rechnen müssen.
Bonaire ist ein Ziel für Individualisten und Naturliebhaber: Die Insel ist dünn besiedelt, ruhig und weitgehend frei von Massentourismus. Taucher und Schnorchler finden hier ihr Paradies, Windsurfer schätzen die flache Lagune von Lac Bay, und in den Salzseen lassen sich mit etwas Glück Flamingos beobachten. Wer Unterhaltung und Nachtleben sucht, ist auf anderen Inseln besser aufgehoben.
Die Gewässer rund um Bonaire stehen seit Jahrzehnten unter Schutz und gehören zu einem Meerespark, der die ganze Insel umgibt. Die Riffe sind entsprechend intakt und artenreich – und das Besondere: Viele Tauchplätze sind direkt vom Ufer aus erreichbar. Auch Schnorchler kommen bereits wenige Meter vom Strand entfernt auf ihre Kosten.
Da Bonaire eine kleine Insel mit einer überschaubaren Zahl an Unterkünften ist, empfehlen wir eine frühzeitige Buchung – besonders für die Monate Dezember bis April und die Festtage. Unsere Spezialisten stellen Ihre Bonaire-Ferien individuell zusammen, vom Flug bis zur passenden Unterkunft.
Ja – Bonaire bildet zusammen mit Aruba und Curaçao die ABC-Inseln, die per Kurzflug miteinander verbunden sind. Die drei Inseln unterscheiden sich deutlich im Charakter: Aruba mit langen Stränden, Curaçao mit bunter Kolonialarchitektur und lebhafter Kultur, Bonaire mit Ruhe und Unterwasserwelt. Eine Kombination organisieren wir gerne für Sie.
Beste Reisezeit ausführlich: Klimatabelle und Monats-Tipps
Noch mehr Details zum Klima finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für Bonaire: mit einer Klimatabelle für alle zwölf Monate, Hinweisen zur Lage ausserhalb des Hurrikangürtels und unseren Empfehlungen für die schönsten Reisemonate.
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