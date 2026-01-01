Die Gewässer rund um Bonaire stehen seit Jahrzehnten unter Schutz und gehören zu einem Meerespark, der die ganze Insel umgibt. Die Riffe sind entsprechend intakt und artenreich – und das Besondere: Viele Tauchplätze sind direkt vom Ufer aus erreichbar. Auch Schnorchler kommen bereits wenige Meter vom Strand entfernt auf ihre Kosten.