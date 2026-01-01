Trinidad & Tobago Reisetipps von A bis Z
Ferien vom Spezialisten nach Trinidad & Tobago
Die wichtigen Informationen im Überblick
In den Ländern gibt es zwei internationale Airports. Verbindungen werden ab Zürich oder auch ab Basel angeboten. Die Anreise beträgt in etwa zwölf Stunden.
Ein Reisepass, welcher noch sechs Monate gültig ist, reicht für die Einreise vollkommen aus. Zudem müssen Sie ein Rückflug- oder Weiterflugticket vorweisen können.
Schutzimpfungen sind bei der Einreise in das karibische Land gesetzlich nicht vorgeschrieben. Dengue-Fieber und auch Diphterie kommen jedoch immer wieder vor. Deshalb sollten Sie dementsprechende Schutz- und Impfvorkehrungen treffen. Das Gesundheitssystem ist eigentlich ganz gut ausgebaut, jedoch keinesfalls mit dem Standard in der Schweiz zu vergleichen.
Die beste Reisezeit für Trinidad-Tobago erstreckt sich von Mitte Dezember bis Ende Mai. Die Durchschnittstemperaturen betragen in Trinidad etwa 29 Grad Celsius. Das Meer bietet Temperaturen um die 26 Grad Celsius. Beide Länder sind das ganze Jahr über zu bereisen.
Knapp 30 Prozent der Einwohner von Trinidad und Tobago sind Christen. 22 Prozent sind Hindus und der Rest verteilt sich auf Protestanten, Moslems oder Baptisten.
Nacktbaden an den öffentlichen Stränden ist verboten. Frauen sollten beim Sonnenbad ebenfalls immer an ein Oberteil denken. Sollten Sie dies vergessen, können im Land sehr hohe Strafen drohen.
Im Land ist Englisch die Amtssprache, jedoch kommen Reisende auch ganz gut mit Französisch voran.
Es gibt viele Anbieter für Mietwagen. Der Besitz eines internationalen Führerscheins wird jedoch vorausgesetzt. Beachten Sie, dass bei der Bezahlung oder Abholung auch eine Kaution auf der Kreditkarte blockiert wird. Die Strassen im Land sind eigentlich sehr gut ausgebaut und es gibt somit keine Besonderheiten, die zu beachten sind.
Feriengäste sollten auf alle Fälle einen Adapter bei sich haben. Die Netzspannung beträgt 110 Volt und 60 Hertz.
Das Telefonieren ist mit dem Smartphone in Trinidad und Tobago kein Problem. Beachten Sie jedoch die eventuell anfallenden Kosten für Roaming. Nationale SIM-Karten erhalten Sie direkt am Flughafen oder in allen grösseren Hotelanlagen.
Ein Trinkgeld in Höhe von 10 bis 15 Prozent des Rechnungspreises ist ratsam. Die Guides bei den verschiedenen Touren erwarten sich ebenfalls ein kleines Trinkgeld.
Bezahlt werden die Rechnungen mit dem Trinidad- und Tobago-Dollar. Ein kleiner Nachteil ist, dass die gängigen Kreditkarten leider nicht überall akzeptiert werden. Es ist ratsam, eine gewisse Menge an Bargeld in US-Dollar dabeizuhaben.
Die Zeitdifferenz zur Schweiz beträgt in der europäischen Sommerzeit minus sechs Stunden, während der Winterzeit minus fünf Stunden.
Die beste Reisezeit liegt in der Trockenzeit von Mitte Dezember bis Ende Mai: sonnig, warm und ideal für Strand- und Naturerlebnisse. Von Juni bis Dezember fällt mehr Regen, meist in kurzen Schauern. Ein Vorteil der südlichen Lage: Die Inseln werden nur selten von Hurrikans getroffen und sind ganzjährig bereisbar.
Direktflüge ab der Schweiz gibt es nicht – Sie reisen mit einem Umstieg, beispielsweise über London oder ein anderes europäisches Drehkreuz. Insgesamt sollten Sie mit einer Reisezeit von rund zwölf Stunden rechnen, je nach Verbindung auch etwas mehr. Unsere Spezialisten finden die passende Route für Sie.
Trinidad ist die grössere, lebhaftere Insel mit dem berühmten Karneval und einer aussergewöhnlichen Vogelwelt – etwa den leuchtend roten Scharlachsichlern in den Mangroven. Tobago ist kleiner und ruhiger: Hier warten Sandstrände, Korallenriffe zum Schnorcheln und Tauchen sowie üppiger Regenwald. Die Kombination beider Inseln ergibt eine besonders abwechslungsreiche Reise.
Der Karneval von Trinidad gehört zu den grössten und farbenprächtigsten der Welt. Die Höhepunkte finden jeweils an den Tagen vor Aschermittwoch statt, also je nach Jahr im Februar oder März. Wer den Karneval erleben möchte, sollte Flüge und Unterkunft sehr frühzeitig buchen – die Nachfrage ist in dieser Zeit gross.
Die Landeswährung ist der Trinidad-und-Tobago-Dollar. Kreditkarten werden nicht überall akzeptiert, deshalb empfiehlt sich zusätzlich etwas Bargeld, idealerweise in US-Dollar. Amtssprache ist Englisch – Sie kommen im ganzen Land problemlos zurecht. Bei Fragen zur Reisevorbereitung hilft unser Spezialisten-Team gerne weiter.
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