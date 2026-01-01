Es gibt viele Anbieter für Mietwagen. Der Besitz eines internationalen Führerscheins wird jedoch vorausgesetzt. Beachten Sie, dass bei der Bezahlung oder Abholung auch eine Kaution auf der Kreditkarte blockiert wird. Die Strassen im Land sind eigentlich sehr gut ausgebaut und es gibt somit keine Besonderheiten, die zu beachten sind.