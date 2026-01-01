Jamaikas Naturschönheiten
Eine Naturschönheit in der Karibik
Jamaikas Flora und Fauna
Naturerlebnisse in Hülle und Fülle – Jamaika
Wenn Sie auf Jamaika unterwegs sind, können Sie zahlreiche, sehr interessante Orte besuchen. Sehr ansprechend ist zum Beispiel der Seville Heritage Park, in dem viele Ausgrabungsstätten darauf warten, von Ihnen besichtigt zu werden. Aber auch die bei einem Seebeben untergegangene ehemalige Piratenstadt Port Royal, von der noch sehr eindrucksvolle Unterwasserruinen erhalten sind, ist ein Ausflugsziel der Extraklasse, welches Sie nicht verpassen sollten, wenn Sie auf Jamaika unterwegs sind.
Der wohl schönste Ort auf Jamaika für Naturliebhaber ist aber der wundervolle Nationalpark an den blauen Bergen, in dem Sie solche hinreissenden Naturmonumente wie den Blue Mountain Peek finden.
Diese Region beeindruckt vor allem durch ihren immergrünen Regenwald und ist eines der wenigen Gebiete Jamaikas, in denen Kaffee angebaut wird. Aufgrund seiner Einzigartigkeit gehört das Gebiet auch zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Jamaikas Hotels – Luxus für Geniesser
Auf Jamaika gibt es so viele Dinge zu entdecken, dass es garantiert niemals langweilig wird. Sehr sehenswert ist zum Beispiel eine Bucht bei Falmouth, die nachts wegen dort lebender Mikroorganismen glitzert. Dieses Phänomen wird von den Jamaikanern Glistening Water genannt. Ein romantisches Erlebnis ist hingegen eine Flossfahrt über den Rio Grande, auf der Sie unter anderem viele Pflanzenarten bewundern können. Tropfsteinhöhlen von Weltniveau sind die Green Grotto Caves, die sich über eine Länge von 10 Kilometern ausdehnen und äusserst eindrucksvoll sind.
Falls Sie sich aber lieber an der frischen Luft aufhalten, ist ein Besuch der Ocho Rio's Wasserfälle mit seinen bekannten Kaskaden sehr ansprechend. Durch seine vielen spektakulären Naturkulissen ist Jamaika ein Ferienziel, an dem Sie eine abwechslungsreiche Zeit verbringen können.
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