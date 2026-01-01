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Grenada, Karibik

Grenada Badeferien

45 Strände der Extraklasse

Der wunderschöne Inselstaat Grenada rühmt sich damit, 45 Strände von Weltklasse sein Eigen zu nennen. Wenn Sie dieser herrlichen Gewürzinsel einen Besuch abstatten, werden Sie diese Einschätzung schnell teilen, denn Grenadas Strände überzeugen durch feinen Sand und kristallklares Wasser. Durch ihre Weitläufigkeit laden die meisten Strände Grenadas zu ausgedehnten Strandwanderungen ein und sind auch dafür bekannt, an ihnen diverse Wassersportarten ausüben zu können. Buchen Sie noch heute bei unseren Spezialisten Ihre Ferien auf Grenada und lassen Sie sich von diesen ausgiebig beraten, damit Sie vor Ort sofort losziehen können.

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Traumstrand auf Grenada

Grenada Reisen – ein traumhaftes Erlebnis

Gastfreundlich, charmant und einladend, so präsentiert sich Grenada, was dazu führt, dass Sie in diesem Teil der Karibik wundervolle Ferien in einem Umfeld voller Attraktionen verbringen können. Trotz einer enormen Beliebtheit bei Besuchern, konnte sich Grenada eine gewisse Ursprünglichkeit bewahren. Aufgrund der Authentizität ist Grenada ein Ferienziel für Geniesser, welche die Karibik von ihrer schönsten Seite erleben möchten. Vor allem dank einzigartiger Landschaften, aber auch durch die friedvolle und ruhige Atmosphäre ist Grenada ein Ort, an dem Sie sich perfekt vom Stress des Alltags erholen können. Viele hervorragende Hotels auf Grenada machen es möglich.

Strände, die begeistern – Grenada

Egal, welchen der herrlichen Strände Grenadas Sie aufsuchen, eine herrliche Atmosphäre erwartet Sie überall. Selbst so abgelegene Strände wie St. David und Lance Aux Epines sind in der Regel gut besucht, aber niemals überlaufen. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Ferien in einem der schönsten Gebiete der Karibik, welches Ihnen Strände von einer Reinheit bietet, die nicht selbstverständlich ist.

Der schönste Strand der Welt – auf Grenada finden Sie ihn

Viele Experten sind sich einig, der weitläufige Strand Grand Anse Beach ist definitiv einer der schönsten und herausragendsten Strände der Karibik und wohl auch der Welt. An diesem herrlichen Ort finden Sie nicht nur viele Hotels und Restaurants, sondern auch Tauchschulen und andere Wassersportanbieter. Karibisches Flair in Reinkultur, genau das finden Sie in dieser Region von Grenada, die Sie sofort in ihren Bann ziehen wird. Wenn Sie während Ihrer Karibikferien in erster Linie entspannen möchten, ist es eine gute Idee, eines der All-Inklusie Grenada Angebote auszuprobieren.

Grenada Reisen – meditieren in einer traumhaften Atmosphäre

Wenn Sie von dem leichten Trubel am schönsten Strand der Welt genug haben, ist ein Abstecher zu der gleich nebenan gelegenen Morne Rouge Bucht sehr empfehlenswert, da es dort wesentlich ruhiger ist. Ein weiterer Strand auf Grenada, dessen Besuch sich lohnt, ist Levera Beach, da Sie von diesem Strand aus auf die bergige und schön anzuschauende Insel Sugar Loaf blicken, während Sie das angenehm temperierte Wasser der Gegend testen.

Grenada Badeferien

Entspannen auch Sie an den schönsten Sandstränden Grenadas

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