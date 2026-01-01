Grenada Badeferien
45 Strände der Extraklasse
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Traumstrand auf Grenada
Grenada Reisen – ein traumhaftes Erlebnis
Gastfreundlich, charmant und einladend, so präsentiert sich Grenada, was dazu führt, dass Sie in diesem Teil der Karibik wundervolle Ferien in einem Umfeld voller Attraktionen verbringen können. Trotz einer enormen Beliebtheit bei Besuchern, konnte sich Grenada eine gewisse Ursprünglichkeit bewahren. Aufgrund der Authentizität ist Grenada ein Ferienziel für Geniesser, welche die Karibik von ihrer schönsten Seite erleben möchten. Vor allem dank einzigartiger Landschaften, aber auch durch die friedvolle und ruhige Atmosphäre ist Grenada ein Ort, an dem Sie sich perfekt vom Stress des Alltags erholen können. Viele hervorragende Hotels auf Grenada machen es möglich.
Strände, die begeistern – Grenada
Egal, welchen der herrlichen Strände Grenadas Sie aufsuchen, eine herrliche Atmosphäre erwartet Sie überall. Selbst so abgelegene Strände wie St. David und Lance Aux Epines sind in der Regel gut besucht, aber niemals überlaufen. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Ferien in einem der schönsten Gebiete der Karibik, welches Ihnen Strände von einer Reinheit bietet, die nicht selbstverständlich ist.
Der schönste Strand der Welt – auf Grenada finden Sie ihn
Viele Experten sind sich einig, der weitläufige Strand Grand Anse Beach ist definitiv einer der schönsten und herausragendsten Strände der Karibik und wohl auch der Welt. An diesem herrlichen Ort finden Sie nicht nur viele Hotels und Restaurants, sondern auch Tauchschulen und andere Wassersportanbieter. Karibisches Flair in Reinkultur, genau das finden Sie in dieser Region von Grenada, die Sie sofort in ihren Bann ziehen wird. Wenn Sie während Ihrer Karibikferien in erster Linie entspannen möchten, ist es eine gute Idee, eines der All-Inklusie Grenada Angebote auszuprobieren.
Grenada Reisen – meditieren in einer traumhaften Atmosphäre
Wenn Sie von dem leichten Trubel am schönsten Strand der Welt genug haben, ist ein Abstecher zu der gleich nebenan gelegenen Morne Rouge Bucht sehr empfehlenswert, da es dort wesentlich ruhiger ist. Ein weiterer Strand auf Grenada, dessen Besuch sich lohnt, ist Levera Beach, da Sie von diesem Strand aus auf die bergige und schön anzuschauende Insel Sugar Loaf blicken, während Sie das angenehm temperierte Wasser der Gegend testen.
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