Ein grenzenloses Badevergnügen bietet die Karibikinsel St. Martin. Sie wird auch liebevoll als Garten Eden bezeichnet und sie liegt zwischen dem französischen und niederländischen Teil der Karibik. Ein grosser Vorteil ist, dass es sehr einfach und unproblematisch ist, sich zwischen den beiden Territorien, genauer gesagt zwischen den beiden Stränden, zu bewegen. Zöllner werden Sie an den Grenzgebieten mit Sicherheit nicht vorfinden. Insgesamt finden Sie hier 37 Traumstrände und zumeist auch immer einen wolkenlosen Himmel.

St. Martin ist ein hervorragendes Reiseziel für Eltern, die mit ihren Kindern Ferien machen möchten. Unsere Reiseexperten stehen Ihnen für weitere Fragen und natürlich auch für die Unterbreitung eines Angebots gerne zur Verfügung.