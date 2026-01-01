Exklusive St. Martin Badeferien
Ferien vom Spezialisten – St. Martin Reisen
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Karibik-Feeling auf St. Martin
Goldgelber Strand und uneingeschränkt zugänglich
Den schönsten Strand auf St. Martin zu finden, kann zu einer unlösbaren Aufgabe werden. Die Einwohner diskutieren auch nicht darüber, denn auf der karibischen Insel gibt es viele faszinierende Strandabschnitte. Insgesamt stehen den Feriengästen 16 Kilometer Strand zur Verfügung. Private Strandabschnitte gibt es auf der Insel nicht. In den letzten Jahren sind sehr viele Resorts und Hotels entstanden, welche natürlich auch mit Kindern bereist werden können. Für Abwechslung und jede Menge Spass sorgt der Wassersport auf St. Martin, wie etwa Wasserski, und natürlich gibt noch viele weitere actionreiche Unternehmungen auf der Insel.
Französische Seite ist offener
Ein textilloses Baden oder Sonnen wird auf St. Martin lediglich auf der französischen Seite geduldet. Auf der anderen Seite ist es etwas konservativer. Die wohl bekanntesten und auch schönsten Strände auf der französischen Seite sind Cupecoy Bay Beach, Grand Case Beach oder Baie Longue. Aufgrund der geringen Grösse der Insel ist ein Ortswechsel einfach und rasch möglich. Das Badeparadies St. Martin wird Ihren hohen Erwartungen und Anforderungen an einen gelungenen und unbeschwerten Aufenthalt mit absoluter Sicherheit gerecht werden.
Verbringen auch Sie einige unbeschwerte Ferientage auf der karibischen Insel und entfliehen Sie dem stressigen Alltag. Sie werden diesen Aufenthalt mit Sicherheit nicht bereuen.
Gute Nerven am Maho Beach
Bei den St. Martin Ferien benötigen Reisende bei einem Aufenthalt am Maho Beach gute Nerven. Es handelt sich zwar um einen wunderschönen Strandabschnitt, jedoch befindet sich auch der internationale Flughafen in unmittelbarer Nähe. Die Flugzeuge fliegen lediglich wenige Meter über den Köpfen der Anwesenden. Aufgrund dieses einzigartigen Schauspiels fühlen sich allerdings viele Reisende ausgerechnet hier sehr wohl. Sicherlich auch deswegen, da die Restaurants und auch die verschiedenen Bars einen erstklassigen Ruf besitzen.
Die Küchenchefs verwöhnen die Besucher und Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. Unsere Reisespezialisten stehen Ihnen sehr gerne für alle weiteren und für genauere Auskünfte zur Verfügung. Bei den St. Martin Reisen werden Ihnen viele verschiedene Möglichkeiten geboten – von Erholung und Entspannung bis hin zu den verschiedensten Aktivitäten und Ausflügen.
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