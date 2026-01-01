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Landschaft im Vinales-Tal

Kuba Rundreisen vom Spezialisten

Karibik-Flair, koloniales sowie revolutionäres Erbe

Die betörende Karibikinsel, deren äusserer Umriss einem Krokodil gleicht, ist berühmt für Zuckerrohr und edlen Rum, für Tabak und kostbare Zigarren, für blaues Meer und weisse Palmenstrände, für Musik, Rhythmus und dieses ganz besondere Lebensgefühl. Die Schönheiten Kubas, seine offenen und freundlichen Menschen sowie die Zeugnisse seiner spannenden Geschichte, erleben Sie am umfassendsten und eindrucksvollsten bei einer Rundreise. Unsere Kuba Spezialisten entwickeln gern Reisevorschläge, die zu Ihren persönlichen Vorlieben passen.

Der alte Mann und das Meer - Hemingways Kuba

In den 21 Jahren, die Ernest Hemingway auf Kuba lebte, verfasste er auch diese preisgekrönte Novelle. Wer auf seinen Spuren wandeln möchte, kann sich in den Räumen seiner Finca, die als Museum öffentlich zugänglich ist, ein Bild von seinem Leben machen. Das Fischerdorf Cojímar inspirierte ihn zu der berühmten Novelle, die auch verfilmt wurde.

Weitere touristische Stationen sind Hemingsways Stammlokale in Havanna. «Il mio mojito alla Bodeguita, il mio daiquiri al Floridita - meinen Mojito in der Bodeguita (del Medio), meinen Daiquiri im Floridita», soll er gesagt haben.

Naturschönheiten und geschichtsträchtige Orte entdecken

Beliebte Reiserouten führen zum Viñales-Tal mit den eindrucksvollen, Mogotes genannten Kegelfelsen und nach Pinar del Río, der «Tabakhauptstadt» Kubas. Es besteht die Möglichkeit Rum-Destillerien und Tabakplantagen zu besuchen sowie die geschichtsträchtige Schweinebucht und das Städtchen Santa Clara. Dieses besitzt eine beeindruckende Kathedrale und verschiedene Monumente, welche an die kubanische Revolution erinnern. Wenn Sie lieber spontan reisen, stellen wir Ihnen gern Kuba Mietwagenrundreisen als Alternative zu geführten Touren zusammen. Beliebtes Ausflugsziel ist ein traditionelles Fischerdorf auf der kleinen Insel Cayo Granma vor Santiago de Cuba.

Sie hat ihren Namen von der legendären «Granma», mit der die Revolutionäre um Fidel Castro und Che Guevara auf Kuba landeten.

Kubas Natur begeistert

Üppige tropische Vegetation kennzeichnet die kubanische Bergwelt. Der Guanayara-Park bietet Wanderpfade am faszinierenden Rio Melodioso. Varaderos Strände sind weltberühmt. Von Havannas Geschichte zeugen die imposante Festung El Morro sowie eine eindrucksvolle Altstadt. Auch der Blick vom Kreuzberg in Holguin und das pittoreske Trinidad sind Höhepunkte auf Kuba Rundreisen.

All inklusive Kuba

Geniessen Sie unbekümmerte Ferien

Kuba Tauchen

Machen Sie sich auf den Weg zu einer einmaligen Unterwasserwelt

Kuba Familien

Erleben Sie einmalige Ferien für Gross und Klein

Kuba Naturreisen

Bewundern auch Sie die schönen Landschaften

Salsa und Tanzreisen

Schwingen Sie Ihr Tanzbein in der besten Umgebung

Veloferien Kuba

Erkunden Sie Kuba aktiv

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