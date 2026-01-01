Der alte Mann und das Meer - Hemingways Kuba

In den 21 Jahren, die Ernest Hemingway auf Kuba lebte, verfasste er auch diese preisgekrönte Novelle. Wer auf seinen Spuren wandeln möchte, kann sich in den Räumen seiner Finca, die als Museum öffentlich zugänglich ist, ein Bild von seinem Leben machen. Das Fischerdorf Cojímar inspirierte ihn zu der berühmten Novelle, die auch verfilmt wurde.

Weitere touristische Stationen sind Hemingsways Stammlokale in Havanna. «Il mio mojito alla Bodeguita, il mio daiquiri al Floridita - meinen Mojito in der Bodeguita (del Medio), meinen Daiquiri im Floridita», soll er gesagt haben.

Naturschönheiten und geschichtsträchtige Orte entdecken

Beliebte Reiserouten führen zum Viñales-Tal mit den eindrucksvollen, Mogotes genannten Kegelfelsen und nach Pinar del Río, der «Tabakhauptstadt» Kubas. Es besteht die Möglichkeit Rum-Destillerien und Tabakplantagen zu besuchen sowie die geschichtsträchtige Schweinebucht und das Städtchen Santa Clara. Dieses besitzt eine beeindruckende Kathedrale und verschiedene Monumente, welche an die kubanische Revolution erinnern. Wenn Sie lieber spontan reisen, stellen wir Ihnen gern Kuba Mietwagenrundreisen als Alternative zu geführten Touren zusammen. Beliebtes Ausflugsziel ist ein traditionelles Fischerdorf auf der kleinen Insel Cayo Granma vor Santiago de Cuba.

Sie hat ihren Namen von der legendären «Granma», mit der die Revolutionäre um Fidel Castro und Che Guevara auf Kuba landeten.

Kubas Natur begeistert

Üppige tropische Vegetation kennzeichnet die kubanische Bergwelt. Der Guanayara-Park bietet Wanderpfade am faszinierenden Rio Melodioso. Varaderos Strände sind weltberühmt. Von Havannas Geschichte zeugen die imposante Festung El Morro sowie eine eindrucksvolle Altstadt. Auch der Blick vom Kreuzberg in Holguin und das pittoreske Trinidad sind Höhepunkte auf Kuba Rundreisen.