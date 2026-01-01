Knecht Reisegruppe Gütesiegel
karibik Reisen Gütesiegel
karibikreisen
Bahamas, Karibik

Bahamas Hotels vom Spezialisten

Schlafen im Paradies

Sonne, Strand, Meer und entspannte Tage in den besten Bahamas Hotels! Erleben Sie farbenfrohe Häuser, kristallklares Wasser und palmengesäumte Strände, die pure Erholung versprechen. Unsere exklusiven Hotels auf den Bahamas bieten Ihnen luxuriösen Komfort, atemberaubende Ausblicke und erstklassige Annehmlichkeiten. Geniessen Sie Spaziergänge an paradiesischen Stränden und lassen Sie sich in den besten Resorts verwöhnen. Entdecken Sie jetzt unsere aktuellen Angebote und lassen Sie sich von unseren Spezialisten zu den schönsten und komfortabelsten Bahamas Hotels beraten.

Hotels nach Inseln

Abaco
Andros
Cat Island
Eleuthera
Grand Bahama
Harbour Island
Long Island
New Providence
Paradise Island
The Exumas

Erholung und Beauty in den Hotelanlagen

Auf Paradise Island werden Sie sich auf Anhieb wohlfühlen. Das Personal ist gut geschult und bemüht, sämtliche Wünsche der Feriengäste zu erfüllen. Besonders eine Suite im One & Only Ocean Club können wir Ihnen empfehlen. In einer lockeren und dennoch zurückhaltenden Atmosphäre werden Sie den Stress aus dem Alltag rasch vergessen. Beautybehandlungen, Entspannung am Strand oder die Erkundung der bunten Unterwasserwelt sind nur ein kleiner Auszug der zahlreichen Unternehmungen und Aktivitäten in diesem Hotel.

Luxus Resorts und Hotels sowie das Casino in Nassau

Unsere Spezialisten für Ferien in der Karibik werden Ihnen mit Sicherheit ein Angebot ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack unterbreiten können. Sandals Emerald Bay ist eine weitere gute Adresse, wenn es um eine luxuriöse Unterkunft auf den Bahamas geht. In Nassau können Sie im bekannten Casino Ihr Glück herausfordern. Eventuell interessieren Sie sich sogar für Bahamas Inselhopping?

Lässigkeit auf den Bahamas

Die Bahamas sind für ihre Offenheit und Lässigkeit bekannt. Hier gehen die Uhren noch ein wenig anders. Wenn auch Sie dem Alltag mit der Hektik entfliehen möchten, sind Sie auf den Bahamas bestens aufgehoben. Unterkünfte in Hotels gibt es sehr viele. Von Luxushotels bis hin zu preiswerten Zimmern im Paradies ist alles zu finden.

USA - Bahamas Reisekombinationen

Ergänzen Sie Ihre Bahamas Reise mit einer Rundreise durch die USA

Reiseinformationen

Die wichtigsten Informationen zu den Bahamas auf einen Blick

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren