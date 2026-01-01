Antarktis Reisen vom Spezialisten
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Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernAntarktis und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
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Beste Reisezeit für Antarktis Reisen
Antarktis Reisen sind nur im Südsommer möglich, also von etwa November bis März. Jeder Abschnitt der Saison hat seinen eigenen Charakter: Im November zeigt sich die Landschaft besonders unberührt, mit frisch verschneiten Küsten und kompaktem Eis, während die Pinguine mit Balz und Nestbau beschäftigt sind. Im Dezember und Januar sind die Tage am längsten, die Kolonien voller Leben – jetzt schlüpfen die Küken.
Der Spätsommer im Februar und März gilt als beste Zeit für Walbeobachtungen, wenn sich viele Buckel- und Zwergwale in den nährstoffreichen Gewässern vor der antarktischen Halbinsel einfinden. Welche Wochen für Sie ideal sind, hängt somit vor allem davon ab, welche Naturerlebnisse Ihnen am wichtigsten sind.
So reisen Sie in die Antarktis
Ausgangspunkt der meisten Expeditionskreuzfahrten ist Ushuaia an der Südspitze Argentiniens. Von dort überqueren die Schiffe in rund zwei Tagen die legendäre Drake-Passage, bevor die ersten Eisberge und Landgänge warten. Da an den Anlandestellen jeweils nur eine begrenzte Anzahl Gäste gleichzeitig an Land gehen darf, sind kleine, eisverstärkte Expeditionsschiffe klar im Vorteil: Sie ermöglichen häufigere Zodiac-Ausflüge, flexible Routen und mehr Zeit bei den Tierkolonien. Unter dem Namen Terra Nova finden Sie unsere Expeditionskreuzfahrten zur antarktischen Halbinsel mit täglichen Landungen, Kajaktouren und von Experten geleiteten Exkursionen.
Wer ein besonders seltenes Tiererlebnis sucht, reist ins Weddellmeer zur Kaiserpinguin-Kolonie auf Snow Hill Island – eine der exklusivsten Tierbeobachtungen der Welt.
Praktische Hinweise
Trotz Südsommer bewegen sich die Temperaturen an der Küste meist um den Gefrierpunkt. Bewährt hat sich das Zwiebelprinzip: Funktionswäsche, warme Zwischenschichten sowie eine wind- und wasserdichte Aussenschicht. Für die nassen Anlandungen mit dem Zodiac brauchen Sie hohe, wasserdichte Stiefel. Wer empfindlich auf Seegang reagiert, packt für die Drake-Passage ein Mittel gegen Seekrankheit ein – die Überfahrt kann ruhig, aber auch rau ausfallen. Für die Landgänge selbst genügt eine normale Grundfitness; Sie sollten lediglich sicher ins Schlauchboot ein- und aussteigen können.
Da die An- und Abreise über Südamerika erfolgt, lässt sich die Expedition gut mit einem Aufenthalt in Argentinien oder Chile verbinden.
Für wen sich eine Antarktis Reise eignet
Eine Antarktis Reise ist keine klassische Kreuzfahrt, sondern eine Expedition: Wetter und Eis bestimmen das Tagesprogramm, dafür werden Sie mit Naturerlebnissen belohnt, die es sonst nirgends gibt. Ideal ist der weisse Kontinent für Naturliebhaber, Fotografinnen und Fotografen sowie alle, die Wärme und Trubel gerne gegen Stille, Eis und eine ungewöhnlich zutrauliche Tierwelt eintauschen. Vorkenntnisse brauchen Sie keine – an Bord begleiten Sie erfahrene Expeditionsteams mit Vorträgen und geführten Exkursionen. Als Spezialist für Antarktis Reisen beraten wir Sie persönlich, welche Route, Reisezeit und Schiffsgrösse am besten zu Ihren Wünschen passt.
Die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Expeditionsreisen
Erleben Sie Pinguine und die Schönheit der Antarktis während einer Expeditions-Kreuzfahrt
Faszinierende Naturerlebnisse
Der Kontinent, der nahezu vollständig von Eis und Schnee bedeckt ist, bietet kaum Lebensraum für Pflanzen. Nur einige wenige Moos- und Grasarten, die den harten Bedingungen trotzen, sowie zwei blühende Pflanzen gedeihen hier. Ganz anders das Leben im Wasser, wo Pinguine, Robben und Wale sich im Südsommer vor der Küste tummeln. Während pfeilschnelle Seeleoparden aufmerksam vor der Küste patrouillieren und auf Beute warten, nisten Millionen von Seevögeln an den Küsten und auf kleinen Inseln der Antarktis.
Abhängig davon, welche Expeditionsreise Sie gewählt haben, landen Sie an verschiedenen Stellen in der Antarktis an. Eines haben sie alle gemeinsam – echtes Abenteuer am Ende der Welt. Sie kommen der Tierwelt in der Antarktis ganz nah – überwältigende Momente erwarten Sie. Da in der Antarktis nicht gejagt wird, zeigen vor allem die Pinguine keine Scheu. Sie werden staunen, wenn Sie während den Landgängen von Dutzenden dieser liebenswerten und faszinierenden Vögel umzingelt werden.
Terra Nova: Expeditionskreuzfahrten zum Weissen Kontinent
Unter dem Namen Terra Nova finden Sie unsere Expeditionskreuzfahrten in die Antarktis: Auf kleinen, eisverstärkten Expeditionsschiffen geht es ab Ushuaia über die legendäre Drake-Passage zur Antarktischen Halbinsel – mit täglichen Zodiac-Landungen, Kajaktouren und von Experten geführten Exkursionen. Die drei Routen und alle Informationen finden Sie auf der Seite Terra Nova.
Expedition ins Weddellmeer der Antarktis
Reisen Sie mit uns in das Weddellmeer der Antarktis, um eines der seltensten Wildtiererlebnisse der Welt, die Kaiserpinguin-Kolonie auf Snow Hill Island, zu beobachten. Im Jahr 2004 schrieb Quark Expeditions Polargeschichte, als der Expeditionsreiseveranstalter den allerersten Besuch der abgelegenen Kaiserpinguin-Kolonie bei Snow Hill Island in der Antarktis durchführte. Angetrieben von echtem Expeditionsgeist – und geleitet von jahrelanger Polarexpertise – segelte das Team an Massen von dichtem Eis und dicken, tafelförmigen Eisbergen im Weddellmeer vorbei, um die legendäre Brutkolonie zu erleben, die heute 8'000 Brutpaare von Kaiserpinguinen zählt. Heute ist dies eine der exklusivsten Tierbeobachtungen auf dem Planeten.
Antarktis Reisen sind nur im Südsommer von November bis März möglich. Im November wirkt die Landschaft besonders unberührt und die Pinguine balzen, im Dezember und Januar schlüpfen die Küken bei längsten Tagen, und Februar bis März gilt als beste Zeit für Walbeobachtungen vor der antarktischen Halbinsel. Die ideale Zeit hängt von Ihren gewünschten Naturerlebnissen ab.
Die meisten Expeditionskreuzfahrten starten in Ushuaia an der Südspitze Argentiniens. Von dort überqueren die Schiffe in rund zwei Tagen die legendäre Drake-Passage zur antarktischen Halbinsel. Kleine, eisverstärkte Expeditionsschiffe sind im Vorteil: Sie ermöglichen häufigere Zodiac-Ausflüge, flexible Routen und mehr Zeit bei den Tierkolonien, da an Land nur begrenzt viele Gäste gleichzeitig erlaubt sind.
Eine Antarktis Reise ist eine Expedition, keine klassische Kreuzfahrt: Wetter und Eis bestimmen das Tagesprogramm. Ideal ist sie für Naturliebhaber, Fotografinnen und Fotografen sowie alle, die Stille, Eis und eine zutrauliche Tierwelt suchen. Vorkenntnisse brauchen Sie keine – erfahrene Expeditionsteams begleiten Sie an Bord mit Vorträgen und geführten Exkursionen; eine normale Grundfitness genügt.
Im Südsommer tummeln sich Pinguine, Robben und Wale vor der Küste, Millionen Seevögel nisten an den Küsten, und Seeleoparden patrouillieren auf Beutejagd. Da in der Antarktis nicht gejagt wird, zeigen besonders die Pinguine keine Scheu. Ein seltenes Highlight ist die Kaiserpinguin-Kolonie auf Snow Hill Island im Weddellmeer mit 8'000 Brutpaaren – eine der exklusivsten Tierbeobachtungen weltweit.
Trotz Südsommer liegen die Küstentemperaturen meist um den Gefrierpunkt. Bewährt hat sich das Zwiebelprinzip: Funktionswäsche, warme Zwischenschichten und eine wind- und wasserdichte Aussenschicht. Für die nassen Zodiac-Anlandungen brauchen Sie hohe, wasserdichte Stiefel. Wer empfindlich auf Seegang reagiert, packt für die Drake-Passage zusätzlich ein Mittel gegen Seekrankheit ein.
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