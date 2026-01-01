Beste Reisezeit für Antarktis Reisen

Antarktis Reisen sind nur im Südsommer möglich, also von etwa November bis März. Jeder Abschnitt der Saison hat seinen eigenen Charakter: Im November zeigt sich die Landschaft besonders unberührt, mit frisch verschneiten Küsten und kompaktem Eis, während die Pinguine mit Balz und Nestbau beschäftigt sind. Im Dezember und Januar sind die Tage am längsten, die Kolonien voller Leben – jetzt schlüpfen die Küken.

Der Spätsommer im Februar und März gilt als beste Zeit für Walbeobachtungen, wenn sich viele Buckel- und Zwergwale in den nährstoffreichen Gewässern vor der antarktischen Halbinsel einfinden. Welche Wochen für Sie ideal sind, hängt somit vor allem davon ab, welche Naturerlebnisse Ihnen am wichtigsten sind.

So reisen Sie in die Antarktis

Ausgangspunkt der meisten Expeditionskreuzfahrten ist Ushuaia an der Südspitze Argentiniens. Von dort überqueren die Schiffe in rund zwei Tagen die legendäre Drake-Passage, bevor die ersten Eisberge und Landgänge warten. Da an den Anlandestellen jeweils nur eine begrenzte Anzahl Gäste gleichzeitig an Land gehen darf, sind kleine, eisverstärkte Expeditionsschiffe klar im Vorteil: Sie ermöglichen häufigere Zodiac-Ausflüge, flexible Routen und mehr Zeit bei den Tierkolonien. Unter dem Namen Terra Nova finden Sie unsere Expeditionskreuzfahrten zur antarktischen Halbinsel mit täglichen Landungen, Kajaktouren und von Experten geleiteten Exkursionen.

Wer ein besonders seltenes Tiererlebnis sucht, reist ins Weddellmeer zur Kaiserpinguin-Kolonie auf Snow Hill Island – eine der exklusivsten Tierbeobachtungen der Welt.

Praktische Hinweise

Trotz Südsommer bewegen sich die Temperaturen an der Küste meist um den Gefrierpunkt. Bewährt hat sich das Zwiebelprinzip: Funktionswäsche, warme Zwischenschichten sowie eine wind- und wasserdichte Aussenschicht. Für die nassen Anlandungen mit dem Zodiac brauchen Sie hohe, wasserdichte Stiefel. Wer empfindlich auf Seegang reagiert, packt für die Drake-Passage ein Mittel gegen Seekrankheit ein – die Überfahrt kann ruhig, aber auch rau ausfallen. Für die Landgänge selbst genügt eine normale Grundfitness; Sie sollten lediglich sicher ins Schlauchboot ein- und aussteigen können.

Da die An- und Abreise über Südamerika erfolgt, lässt sich die Expedition gut mit einem Aufenthalt in Argentinien oder Chile verbinden.

Für wen sich eine Antarktis Reise eignet

Eine Antarktis Reise ist keine klassische Kreuzfahrt, sondern eine Expedition: Wetter und Eis bestimmen das Tagesprogramm, dafür werden Sie mit Naturerlebnissen belohnt, die es sonst nirgends gibt. Ideal ist der weisse Kontinent für Naturliebhaber, Fotografinnen und Fotografen sowie alle, die Wärme und Trubel gerne gegen Stille, Eis und eine ungewöhnlich zutrauliche Tierwelt eintauschen. Vorkenntnisse brauchen Sie keine – an Bord begleiten Sie erfahrene Expeditionsteams mit Vorträgen und geführten Exkursionen. Als Spezialist für Antarktis Reisen beraten wir Sie persönlich, welche Route, Reisezeit und Schiffsgrösse am besten zu Ihren Wünschen passt.