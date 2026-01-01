Curaçao gehört zu den verlässlichsten Reisezielen der Karibik: Die grösste der ABC-Inseln liegt im Süden des Karibischen Meers und damit ausserhalb des eigentlichen Hurrikangürtels – Tropenstürme sind selten. Das halbtrockene Klima bringt ganzjährig Tagestemperaturen von rund 30 bis 32 Grad, dazu wehen beständige Passatwinde, und das Meer lädt mit 26 bis 29 Grad in jeder Saison zum Baden und Schnorcheln ein. Eine klassische «falsche» Reisezeit gibt es deshalb kaum; die Hochsaison von Dezember bis April richtet sich mehr nach der Nachfrage als nach dem Wetter.

Auf dieser Seite finden Sie eine Klimatabelle mit allen zwölf Monaten und unsere Monats-Empfehlungen. Unser Spezialisten-Team berät Sie gerne persönlich zu Ihren Curaçao-Ferien.