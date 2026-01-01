Beste Reisezeit für Curaçao
Ganzjahresziel südlich des Hurrikangürtels
Warum Curaçao ein Ganzjahresziel ist
Curaçao liegt – wie die Nachbarinseln Aruba und Bonaire – rund 60 Kilometer vor der Küste Südamerikas und damit südlich des Hurrikangürtels. Während auf den nördlicheren Karibikinseln von Juni bis November Sturmsaison herrscht, bleibt es auf den ABC-Inseln in aller Regel ruhig – ein grosser Planungsvorteil für Ferien im Sommer und Herbst. Das Klima ist halbtrocken: Statt üppigem Regenwald prägen Kakteenlandschaften und kleine Buchten mit türkisfarbenem Wasser die Insel.
Die Tagestemperaturen liegen das ganze Jahr über bei rund 30 bis 32 Grad, die Passatwinde machen die Wärme angenehm. Etwas mehr Regen fällt von Oktober bis Januar, meist als kurze Schauer. Die Hochsaison von Dezember bis April ist vor allem der Nachfrage geschuldet: Dann ist die Insel gut gebucht, und beliebte Unterkünfte – zu finden unter unseren Curaçao Hotels & Resorts – sollten frühzeitig reserviert werden.
Klimatabelle Curaçao
Die Werte beziehen sich auf Willemstad an der Südwestküste von Curaçao. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte – einzelne Jahre können davon abweichen.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|30
|24
|9
|27
|Februar
|30
|24
|6
|26
|März
|31
|24
|4
|26
|April
|31
|25
|3
|27
|Mai
|32
|26
|3
|27
|Juni
|32
|26
|4
|28
|Juli
|32
|26
|5
|28
|August
|32
|26
|5
|28
|September
|32
|26
|5
|29
|Oktober
|32
|25
|8
|29
|November
|31
|25
|10
|28
|Dezember
|30
|24
|11
|28
Auch in den regenreicheren Monaten von Oktober bis Januar bleibt der Niederschlag überschaubar – die Schauer sind kurz, danach zeigt sich rasch wieder die Sonne.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis April: Hochsaison mit lebhafter Stimmung in Willemstad und verlässlichem Strandwetter. Weitere Ideen für Reisen im Januar und März finden Sie in unseren Monatsübersichten.
Mai, Juni und September: Trockene, ruhige Monate mit attraktiveren Preisen – eine ausgezeichnete Wahl für Ferien im Mai, Juni oder September, gerade weil Curaçao ausserhalb des Hurrikangürtels liegt.
Oktober bis Dezember: Etwas mehr Schauer, dafür sattere Farben und gute Angebote – ideal auch für eine Kombination der ABC-Inseln mit kurzen Flügen zwischen Aruba, Curaçao und Bonaire.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit auf Curaçao
Curaçao ist ein Ganzjahresziel: Die Temperaturen liegen konstant bei rund 30 bis 32 Grad, Regen fällt vergleichsweise selten, und die Insel liegt südlich des Hurrikangürtels. Die Hochsaison dauert von Dezember bis April – wer ruhigere Monate und attraktivere Preise sucht, reist zwischen Mai und September, ohne beim Wetter grosse Abstriche zu machen.
Ja – und zwar besser als die meisten anderen Karibikinseln: Curaçao liegt wie Aruba und Bonaire ausserhalb des eigentlichen Hurrikangürtels, Tropenstürme sind sehr selten. Die Sommer- und Herbstmonate eignen sich deshalb gut für eine Karibikreise, wenn andernorts Sturmsaison herrscht – oft zu deutlich günstigeren Preisen.
Grundsätzlich das ganze Jahr: Das Meer ist mit 26 bis 29 Grad konstant warm, und viele Riffe liegen geschützt an der Südwestküste nahe am Ufer. In den trockenen Monaten von Februar bis September ist die Sicht unter Wasser oft besonders gut – ideale Bedingungen für Schnorchelausflüge und Tauchgänge.
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