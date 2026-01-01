Martinique – idealer Ausgangspunkt für Schiffsreisen durch die Kleinen Antillen

Martinique liegt mitten in der Inselkette der Kleinen Antillen – eine bessere Ausgangslage für eine Schiffsreise durch die Karibik lässt sich kaum denken. Die Hauptstadt Fort-de-France ist ein beliebter Hafen für Kreuzfahrten und Segeltörns: Von hier aus erreichen Sie die Nachbarinseln in kurzen Etappen, oft liegt das nächste Ziel schon in Sichtweite. Als französisches Übersee-Département bietet die Insel zudem gute Flugverbindungen und europäischen Komfort – ideal, um die Reise entspannt zu beginnen oder ausklingen zu lassen.

Ob komfortables Kreuzfahrtschiff, kleines Segelschiff oder Katamaran: Unsere Karibik-Spezialisten kennen die Routen ab Martinique und finden die Schiffsreise, die zu Ihnen passt.