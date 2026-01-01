Martinique Schiffsreisen vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Martinique – idealer Ausgangspunkt für Schiffsreisen durch die Kleinen Antillen
Martinique liegt mitten in der Inselkette der Kleinen Antillen – eine bessere Ausgangslage für eine Schiffsreise durch die Karibik lässt sich kaum denken. Die Hauptstadt Fort-de-France ist ein beliebter Hafen für Kreuzfahrten und Segeltörns: Von hier aus erreichen Sie die Nachbarinseln in kurzen Etappen, oft liegt das nächste Ziel schon in Sichtweite. Als französisches Übersee-Département bietet die Insel zudem gute Flugverbindungen und europäischen Komfort – ideal, um die Reise entspannt zu beginnen oder ausklingen zu lassen.
Ob komfortables Kreuzfahrtschiff, kleines Segelschiff oder Katamaran: Unsere Karibik-Spezialisten kennen die Routen ab Martinique und finden die Schiffsreise, die zu Ihnen passt.
Höhepunkte an Bord und an Land
Bevor oder nachdem Sie in See stechen, lohnt sich Zeit auf der «Insel der Blumen», wie Martinique auch genannt wird: Im Norden erhebt sich der Vulkan Montagne Pelée über üppigem Regenwald, im Süden laden helle Sandstrände und türkisblaue Buchten zum Baden ein. Dazwischen liegen Zuckerrohrfelder und Rumdestillerien – der Rum der Insel geniesst einen ausgezeichneten Ruf – sowie kreolische Dörfer und Märkte voller tropischer Früchte.
Auf dem Wasser erwartet Sie dann das eigentliche Erlebnis: täglich neue Inseln, einsame Ankerbuchten, in denen Sie schnorcheln und baden, und Abende an Deck, während die Sonne im Karibischen Meer versinkt. Die beständigen Passatwinde machen die Region übrigens zu einem der beliebtesten Segelreviere der Welt.
Für wen sich eine Schiffsreise ab Martinique eignet – und wann Sie reisen sollten
Eine Schiffsreise ab Martinique passt zu Ihnen, wenn Sie mehrere Inseln der Karibik erleben möchten, ohne ständig Hotels zu wechseln – als Paar, mit Freunden oder als Familie. Geniesser schätzen die Kombination aus französisch-kreolischer Küche an Land und Musse an Bord, Aktive nutzen die Stopps zum Schnorcheln, Wandern und Entdecken. Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate von Dezember bis April. Schön lässt sich die Schiffsreise mit einigen Ferientagen auf Martinique selbst verbinden.
Und wer andere Ausgangspunkte prüfen möchte: Auch Schiffsreisen ab St. Martin oder rund um Kuba sowie viele weitere Ideen in der Karibik stellen unsere Spezialisten gerne individuell für Sie zusammen – persönlich beraten und mit Schweizer Qualität organisiert.
Unser Service für Ihre Schiffsreise
Kreuzfahrtschiff oder Segelkatamaran, eine Woche oder zwei, reine Schiffsreise oder Kombination mit Ferientagen an Land? Unsere Spezialisten helfen Ihnen, aus der Vielfalt der Möglichkeiten die richtige Wahl zu treffen. Wir organisieren die Flüge ab der Schweiz, die Transfers zum Hafen und auf Wunsch Verlängerungsnächte auf Martinique – zum Beispiel, um vor der Abfahrt in Ruhe anzukommen oder nach der Rückkehr noch einige Strandtage anzuhängen. So fügt sich Ihre Schiffsreise nahtlos in ein stimmiges Gesamtprogramm. Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne persönlich und teilen unsere eigenen Reiseerfahrungen aus der Karibik mit Ihnen.
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