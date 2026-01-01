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Unsere Kataloge

Inspiration vom Spezialisten

Knecht Reisen ist der Spezialist unter den Schweizer Reiseveranstaltern. Unsere Reiseexperten sind auf der ganzen Welt unterwegs, um die schönsten Orte, die besten Unterkünfte, die faszinierendsten Aktivitäten und die bequemsten Reisemöglichkeiten für Sie zu finden. Das Beste vom Besten präsentieren wir Ihnen in unseren Katalogen. Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie Klassiker, Newcomer und so manchen Geheimtipp.

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Unsere Standorte im Überblick

Aarau

Vordere Vorstadt 27

5000 Aarau

Baden

Vordere Metzggasse 6

5400 Baden

Basel

Aeschengraben 6

4010 Basel

Basel Glur Reisen

Spalenring 111

4009 Basel

Einsiedeln

Hauptstrasse 6

8840 Einsiedeln

Frick

Hauptstrasse 45

5070 Frick

Gelterkinden

Schulgasse 3

4460 Gelterkinden

Kloten

Schaffhauserstr. 130

8302 Kloten

Lenzburg

Bahnhofstrasse 5

5600 Lenzburg

Luzern

Alpenstrasse 1

6004 Luzern

Montreux

Avenue des Alpes 59

1820 Montreux

Oberwil

Passage 4/Tramstation

4104 Oberwil

Rapperswil

Am Cityplatz Rathausstrasse 12

8640 Rapperswil

Rheinfelden

Marktgasse 61

4310 Rheinfelden

Solothurn

Stalden 19

4502 Solothurn

Windisch / Brugg

Schwimmbadstrasse 1

5210 Windisch

Winterthur

Stadthausstr. 57 / Marktgasse 20

8401 Winterthur

Wohlen

Zentrum Arena Bahnhofstrasse 7

5610 Wohlen

Zug

Bahnhofstrasse 28

6300 Zug

Zürich

Fraumünsterstr. 27

8001 Zürich

Zürich West

Pfingstweidstrasse 9

8005 Zürich

Premium Reisen

Schwimmbadstrasse 1

5210 Windisch

Sportreisen

Schaffhauserstr. 130

8302 Kloten

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