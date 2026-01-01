Anguilla Reisetipps von A bis Z
Ferien vom Spezialisten auf Anguilla
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Flüge werden in der Regel mit einem Zwischenstopp in den USA angeboten. Es kann sich somit durchaus lohnen, einen Aufenthalt oder Ferien in den USA mit einer erholsamen Auszeit auf der Insel Anguilla zu verbinden.
Eine Visumpflicht besteht bei der Einreise nicht. Lediglich ein Reisepass mit einer Gültigkeit von noch mindestens sechs Monaten ist notwendig.
Die Strände sind ohne Zweifel ein kleines Paradies für Kinder. Es stellt sich jedoch auch die Frage, ob es sich rentiert, denn ein Aufenthalt ist nicht besonders kostengünstig. Eltern dürfen sich jedoch garantiert über einen ganz besonderen Service freuen.
Zwischen Dezember und April ist die beste Reisezeit auf Anguilla für Ihre Ferien. Perfekt somit, wenn Sie dem europäischen Winter entfliehen möchten. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Die grössten Religionsgruppen sind Methodisten und Anglikaner. Baptisten, Katholiken und Adventisten sind die Minderheit auf der Insel.
Impfungen sind gesetzlich nicht vorgeschrieben und auch das Leitungswasser kann bedenkenlos getrunken werden. Die Insel gilt als sehr sicher. Dennoch sollten Reisende in den Abendstunden abgelegene Gebiete meiden.
Reisende, die der englischen Sprache etwas mächtig sind, werden bei den Ferien auf Anguilla keine Sprach- oder Verständigungsschwierigkeiten haben.
Auf der Insel gilt der Linksverkehr. Wer ein Auto mieten möchte, muss einen internationalen Führerschein besitzen. Von den insgesamt 105 Kilometern des Strassennetzes sind 65 Kilometer befestigt.
Auf der gesamten Insel kommen Steckdosen aus den USA zum Einsatz. Ein Adapter ist empfehlenswert und kann bereits vor Reiseantritt günstig erworben werden.
Damit keine hohen Kosten entstehen, empfiehlt sich ein Call-by-Call-Tarif. Telefonate sind zudem auch in allen Hotelanlagen möglich.
Wie in vielen anderen Ländern der Welt ist auch auf Anguilla ein Trinkgeld von 10 Prozent üblich. Kofferträger erwarten sich pro Gepäckstück 2 US-Dollar.
Auf Anguilla wird mit dem ostkaribischen Dollar bezahlt. Der US-Dollar wird jedoch auf Anguilla überall akzeptiert. Alle gängigen Kreditkarten werden in den Restaurants und in den Hotels ebenfalls angenommen. Auch Bargeldautomaten sind auf der Insel zu finden. Beachten Sie jedoch, dass je nach Bankinstitut auch Gebühren und Kosten anfallen können.
In der europäischen Sommerzeit werden die Uhren auf der Insel Anguilla um sechs Stunden zurückgedreht. In den Wintermonaten sind es minus fünf Stunden.
Anguilla verfügt über keinen Direktflug ab der Schweiz. Viele Gäste reisen über internationale Drehkreuze an und wechseln anschliessend auf der Nachbarinsel St. Martin auf einen kurzen Zubringerflug oder die Fähre. Die kurze Überfahrt ist bereits ein reizvoller Auftakt für Ihre Ferien. Wir organisieren sämtliche Transfers für Sie.
Anguilla ist ein Ziel für Geniesser: Die Insel setzt bewusst auf ruhigen, individuellen Tourismus statt auf Massenandrang. Paare, Honeymooner und Erholungssuchende mit gehobenen Ansprüchen schätzen die feinen Strände, die erstklassigen Unterkünfte und die entspannte Atmosphäre. Wer lebhaftes Nachtleben und grosse Einkaufszentren sucht, ist auf anderen Karibikinseln besser aufgehoben.
Die Hochsaison dauert von Dezember bis April. Da Anguilla eine kleine Insel mit einer begrenzten Zahl an Zimmern ist, empfehlen wir für diese Monate eine Buchung mehrere Monate im Voraus – insbesondere über die Festtage. Ausserhalb der Hochsaison ist das Angebot entspannter, und Sie profitieren häufig von attraktiveren Konditionen.
Anguilla zählt über 30 Strände – von langen, puderweissen Sandbuchten bis zu kleinen, fast menschenleeren Abschnitten. Das Wasser schimmert türkis und ist ganzjährig angenehm warm. Selbst in der Hochsaison finden Sie ruhige Plätze für ungestörte Badetage. Einen Überblick vermittelt unsere Seite zu Anguilla.
Sehr gut sogar: Dank der Nähe zu St. Martin bietet sich eine Kombination aus zwei Inseln mit ganz unterschiedlichem Charakter an. Auch mehrtägiges Inselhopping in der Karibik lässt sich ab Anguilla gut planen. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Kombination zusammen – inklusive aller Transfers und Flüge.
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