Auf Anguilla wird mit dem ostkaribischen Dollar bezahlt. Der US-Dollar wird jedoch auf Anguilla überall akzeptiert. Alle gängigen Kreditkarten werden in den Restaurants und in den Hotels ebenfalls angenommen. Auch Bargeldautomaten sind auf der Insel zu finden. Beachten Sie jedoch, dass je nach Bankinstitut auch Gebühren und Kosten anfallen können.