Karibik Badeferien vom Spezialisten
Ferien im Paradies
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Palmen, ruhige Buchten, wenig Massentourismus
Trinidad und Tobago, die Virgin Islands und St. Kitts & Newis sind zwar touristisch gut erschlossen, und es gibt auch das ein oder andere Traumziel für All Inclusive Karibik Ferien auf den Inseln der Grossen und Kleinen Antillen. Aber neben den Resorts und grösseren Hotels bieten die verschiedenen Inseln eben auch idyllische Buchten, ruhige Strände mit wenig Besuch und die sprichwörtliche Hängematte zwischen zwei Palmen. Ob auf Turks & Caicos oder Guadeloupe – Sie finden immer einen ruhigen Ort zum Entspannen.
Das bedeutet aber nicht, dass Sie es in der Karibik unbedingt ruhig angehen lassen müssen! Denn die Einnahmen aus dem Tourismus sind auf den Inseln sehr wichtig, und dementsprechend vielfältig sind die Angebote.
Karibik Badeurlaub aktiv gestalten
Karibik Strandferien erschöpfen sich nicht mit Sonnenbaden am Strand, das ist ganz klar. Antigua, Aruba, Grenada und Jamaika sowie die anderen Top-Destinationen der Inseln ermöglichen sportliche Aktivitäten ganz unterschiedlicher Art. Schnorcheln können Sie fast überall! Karibik Tauchferien sind ebenfalls ein unvergessliches Erlebnis. Viele Hotels unterhalten ihre eigene Tauchbasis und sogar Tauchschulen. Kombinieren Sie Ihren Karibik Badeurlaub doch einfach mit einem Ausflug in die Wellen und kommen Sie in die Karibik zum Windsurfen! Unsere Karibik Spezialisten kennen die schönsten Plätze mit den besten Wellen.
Wracktauchen und Riffe entdecken
Vor den Küsten der Inseln liegen Korallenbänke, die darauf warten, von Ihnen erkundet zu werden. Hier tummeln sich Barrakudas und Gelbflossen-Thunfische, Hummer und andere Tiere wollen von Ihnen entdeckt werden. Die Karibik hat eine bewegte Geschichte der Seefahrt – Sie werden in Ihren Karibik Tauchferien vielleicht auch das ein oder andere Wrack aus vergangenen Jahrhunderten im seichten Wasser sehen. Geniessen Sie es! So einfach erreichen Sie derart tolle Tauchspots nirgends.
Dominikanische Republik? Auch hier: Alles möglich!
All Inclusive ist auf den Inseln ein verbreitetes Konzept. Das macht Karibik Tauchreisen, Windsurfen und Schnorchelausflüge auch für Familien mit Kindern interessant.Während Sie sich im Liegestuhl verwöhnen lassen, sind Ihre Kinder im Hotelpool beschäftigt. Nehmen Sie Ihre Lieblingsbücher mit! Der goldgelbe, sehr feine Sand der karibischen Strände wird Ihren Nachwuchs zum Bauen fantastischer Sandburgen animieren, während Sie endlich mal wieder zum Lesen kommen.
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