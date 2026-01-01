Karibik Badeferien vom Spezialisten

Palmen, ruhige Buchten, wenig Massentourismus

Trinidad und Tobago, die Virgin Islands und St. Kitts & Newis sind zwar touristisch gut erschlossen, und es gibt auch das ein oder andere Traumziel für All Inclusive Karibik Ferien auf den Inseln der Grossen und Kleinen Antillen. Aber neben den Resorts und grösseren Hotels bieten die verschiedenen Inseln eben auch idyllische Buchten, ruhige Strände mit wenig Besuch und die sprichwörtliche Hängematte zwischen zwei Palmen. Ob auf Turks & Caicos oder Guadeloupe – Sie finden immer einen ruhigen Ort zum Entspannen.

Das bedeutet aber nicht, dass Sie es in der Karibik unbedingt ruhig angehen lassen müssen! Denn die Einnahmen aus dem Tourismus sind auf den Inseln sehr wichtig, und dementsprechend vielfältig sind die Angebote.