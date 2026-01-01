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Badeferien, Karibik  

Karibik Badeferien vom Spezialisten

Ferien im Paradies

Warmes Wasser, sanfte Wellen und ein herrlicher Strand – das versprechen Karibik Badeferien. Natürlich ist das nicht alles, denn Inseln wie Kuba, St. Barth, St. Lucia und St. Martin bestehen nicht nur aus Strand. Hier erwarten Sie ganzjährig natürliche, wilde Regenwälder, bunte Städte voller Leben und eine unglaublich fröhliche und farbenfrohe Kultur. Die verschiedenen Karibik Inseln laden ganzjährig zu Badeferien ein. Besonders gastfreundliche und vor allem kinderfreundliche Menschen erwarten Sie – das macht die Strapazen des langen Anflugs aus der Schweiz schnell wett! Lassen Sie sich Ihre ganz persönlichen Karibik Badeferien von unseren Karibik Spezialisten zusammenstellen!

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Palmen, ruhige Buchten, wenig Massentourismus

Trinidad und Tobago, die Virgin Islands und St. Kitts & Newis sind zwar touristisch gut erschlossen, und es gibt auch das ein oder andere Traumziel für All Inclusive Karibik Ferien auf den Inseln der Grossen und Kleinen Antillen. Aber neben den Resorts und grösseren Hotels bieten die verschiedenen Inseln eben auch idyllische Buchten, ruhige Strände mit wenig Besuch und die sprichwörtliche Hängematte zwischen zwei Palmen. Ob auf Turks & Caicos oder Guadeloupe – Sie finden immer einen ruhigen Ort zum Entspannen.

Das bedeutet aber nicht, dass Sie es in der Karibik unbedingt ruhig angehen lassen müssen! Denn die Einnahmen aus dem Tourismus sind auf den Inseln sehr wichtig, und dementsprechend vielfältig sind die Angebote.

Antigua
Aruba
Dominikanische Republik
Grenada
Guadeloupe
Jamaika
St. Lucia
St. Barth
St. Kitts & Nevis
St. Martin
Trinidad & Tobago
Turks & Caicos
Virgin Islands

Karibik Badeurlaub aktiv gestalten

Karibik Strandferien erschöpfen sich nicht mit Sonnenbaden am Strand, das ist ganz klar. Antigua, Aruba, Grenada und Jamaika sowie die anderen Top-Destinationen der Inseln ermöglichen sportliche Aktivitäten ganz unterschiedlicher Art. Schnorcheln können Sie fast überall! Karibik Tauchferien sind ebenfalls ein unvergessliches Erlebnis. Viele Hotels unterhalten ihre eigene Tauchbasis und sogar Tauchschulen. Kombinieren Sie Ihren Karibik Badeurlaub doch einfach mit einem Ausflug in die Wellen und kommen Sie in die Karibik zum Windsurfen! Unsere Karibik Spezialisten kennen die schönsten Plätze mit den besten Wellen.

Wracktauchen und Riffe entdecken

Vor den Küsten der Inseln liegen Korallenbänke, die darauf warten, von Ihnen erkundet zu werden. Hier tummeln sich Barrakudas und Gelbflossen-Thunfische, Hummer und andere Tiere wollen von Ihnen entdeckt werden. Die Karibik hat eine bewegte Geschichte der Seefahrt – Sie werden in Ihren Karibik Tauchferien vielleicht auch das ein oder andere Wrack aus vergangenen Jahrhunderten im seichten Wasser sehen. Geniessen Sie es! So einfach erreichen Sie derart tolle Tauchspots nirgends.

Dominikanische Republik? Auch hier: Alles möglich!

All Inclusive ist auf den Inseln ein verbreitetes Konzept. Das macht Karibik Tauchreisen, Windsurfen und Schnorchelausflüge auch für Familien mit Kindern interessant.Während Sie sich im Liegestuhl verwöhnen lassen, sind Ihre Kinder im Hotelpool beschäftigt. Nehmen Sie Ihre Lieblingsbücher mit! Der goldgelbe, sehr feine Sand der karibischen Strände wird Ihren Nachwuchs zum Bauen fantastischer Sandburgen animieren, während Sie endlich mal wieder zum Lesen kommen.

Weihnachten in der Karibik

Festtage unter Palmen: Hochsaison ausserhalb der Hurrikanzeit – früh anfragen lohnt sich.

Reisen mit Kindern

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Karibik Inselhopping

ABC Inseln

Tauchen in der Karibik

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