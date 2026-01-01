Beste Reisezeit für Turks & Caicos
Subtropisches Klima mit sonnigen, trockenen Wintern
Wann lohnt sich eine Reise auf die Turks & Caicos Inseln?
Grundsätzlich sind die Turks & Caicos Inseln ein Ganzjahresziel: Das Meer ist stets badewarm, und dank der geringen Niederschlagsmengen zeigt sich die Sonne verlässlicher als auf vielen anderen Karibikinseln. Regen fällt meist als kurzer Schauer, der den flachen Inseln rasch wieder Platz für blauen Himmel macht.
Am angenehmsten reisen Sie zwischen Dezember und April. Die Tage sind mit rund 27 bis 29 Grad warm, aber nicht drückend, die Nächte mild, und der Passatwind sorgt für eine frische Brise an den kilometerlangen Sandstränden. Wer die Ruhe dieser abgeschiedenen Inselwelt sucht, findet sie in dieser Zeit bei bestem Wetter – sei es beim Baden, beim Schnorcheln am vorgelagerten Riff oder bei der Beobachtung der Flamingos.
Von Juni bis November steigt mit der Hurrikansaison das Wetterrisiko. Gleichzeitig sind die Inseln dann besonders ruhig, und das Wasser erreicht seine höchsten Temperaturen. Für flexible Gäste kann sich diese Nebensaison durchaus lohnen – vorausgesetzt, die Wetterlage wird im Auge behalten.
Klimatabelle Turks & Caicos
Die Werte beziehen sich auf Providenciales, die touristische Hauptinsel im Westen des Archipels. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte – einzelne Jahre können davon abweichen.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|27
|21
|5
|25
|Februar
|27
|21
|4
|25
|März
|28
|22
|4
|25
|April
|29
|23
|5
|26
|Mai
|30
|24
|7
|27
|Juni
|31
|25
|7
|28
|Juli
|32
|25
|6
|28
|August
|32
|25
|7
|29
|September
|32
|25
|9
|29
|Oktober
|31
|24
|10
|28
|November
|29
|23
|9
|27
|Dezember
|28
|22
|7
|26
Das Fazit fällt klar aus: Von Dezember bis April treffen trockene Luft, viel Sonne und angenehme Temperaturen zusammen – die beste Reisezeit. Wer das wärmste Wasser zum Schnorcheln und Tauchen sucht, wird im Sommer und Frühherbst fündig, sollte dann aber die Hurrikansaison einplanen.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis April: Die klassische Hauptsaison – und für Schweizer Gäste die ideale Winterflucht. Während zu Hause der Nebel liegt, erwarten Sie tagsüber um 27 bis 29 Grad, kaum Regen und ein mildes Meer: beste Bedingungen für Badeferien auf Turks & Caicos. Besonders beliebt sind der Januar und der Februar, wenn der Kontrast zum Schweizer Winter am grössten ist.
Mai bis Juli: Eine attraktive Zwischensaison mit viel Sonne und einem Meer, das sich langsam auf sommerliche Werte erwärmt. Der Mai liegt noch vor der Hurrikansaison und bietet oft ruhige See mit sehr guter Sicht – ausgezeichnete Voraussetzungen zum Tauchen am drittgrössten Korallenriff der Welt. Auch im Juni und Juli bleibt das Sturmrisiko meist noch überschaubar.
August bis November: Jetzt liegt der Kern der Hurrikansaison. Stürme sind selten, aber möglich – wer in dieser Zeit reist, sollte flexibel planen und die Wettermeldungen verfolgen. Dafür profitieren Sie von besonders ruhigen Inseln und dem wärmsten Wasser des Jahres. Gegen Ende November beruhigt sich die Wetterlage, und die Inseln gehen allmählich in die Hauptsaison über.
Die beste Reisezeit für Turks & Caicos sind die Monate Dezember bis April. Dann ist es mit Tageswerten um 27 bis 29 Grad angenehm warm, sehr sonnig und trocken, und die Hurrikansaison liegt ausserhalb dieses Zeitfensters. Für Schweizer Gäste ist diese Periode zudem die ideale Winterflucht.
Die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November, ihr Kern liegt zwischen August und Oktober. Direkte Sturmtreffer sind auf den Turks & Caicos Inseln selten, lassen sich aber nicht ausschliessen. Wer in dieser Zeit reist, sollte flexibel planen und die Wetterlage im Auge behalten. Ausserhalb des Spätsommers bleibt das Wetter meist freundlich, denn die Inseln zählen zu den trockensten der Karibik.
Tauchen ist auf Turks & Caicos das ganze Jahr über möglich, denn das drittgrösste Korallenriff der Welt liegt direkt vor der Küste. Besonders ruhige See und klare Sicht bieten die Monate Dezember bis Mai. Im Winter lassen sich mit etwas Glück zudem durchziehende Buckelwale beobachten.
Ja. Auch in den Wintermonaten liegt die Wassertemperatur bei rund 25 Grad und damit klar im badetauglichen Bereich. Im Sommer und Frühherbst erwärmt sich das Meer auf bis zu 29 Grad. Badeferien sind auf Turks & Caicos somit das ganze Jahr über möglich.
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