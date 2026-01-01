Wann lohnt sich eine Reise auf die Turks & Caicos Inseln?

Grundsätzlich sind die Turks & Caicos Inseln ein Ganzjahresziel: Das Meer ist stets badewarm, und dank der geringen Niederschlagsmengen zeigt sich die Sonne verlässlicher als auf vielen anderen Karibikinseln. Regen fällt meist als kurzer Schauer, der den flachen Inseln rasch wieder Platz für blauen Himmel macht.

Am angenehmsten reisen Sie zwischen Dezember und April. Die Tage sind mit rund 27 bis 29 Grad warm, aber nicht drückend, die Nächte mild, und der Passatwind sorgt für eine frische Brise an den kilometerlangen Sandstränden. Wer die Ruhe dieser abgeschiedenen Inselwelt sucht, findet sie in dieser Zeit bei bestem Wetter – sei es beim Baden, beim Schnorcheln am vorgelagerten Riff oder bei der Beobachtung der Flamingos.

Von Juni bis November steigt mit der Hurrikansaison das Wetterrisiko. Gleichzeitig sind die Inseln dann besonders ruhig, und das Wasser erreicht seine höchsten Temperaturen. Für flexible Gäste kann sich diese Nebensaison durchaus lohnen – vorausgesetzt, die Wetterlage wird im Auge behalten.