Knecht Reisegruppe Gütesiegel
karibik Reisen Gütesiegel
karibikreisen
kubanische Feiertage. Landschaft Playa Chiron. Große grüne Palmen auf einem Sandstrand und Reisende im Schatten in der Nähe des blauen Autos.Playa Giron, Kuba.

Dom Rep Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Individuelle Reisen durch die Perle der Karibik

Besuchen Sie die Highlights der Dominikanischen Republik auf einer unserer individuellen Mietwagenrundreisen. Die Route führt Sie über traumhafte Küstenstrassen durch eine beeindruckende Landschaft vorbei an Zuckerrohr- und Kakaoplantagen. Wandern Sie durch den Jaragua Nationalpark bis zum traumhaften Strand Bahia de las Aguilas, wo Sie unter Palmen die Seele baumeln lassen können. Für unsere Mietwagenrundreisen haben wir die komfortabelsten Hotels und Resorts des Landes für Sie ausgewählt. Sprechen Sie unsere Karibik Spezialisten gerne an.

Icon map8 Tage
Dominikanische Republik für Einsteiger
ab CHF 1095.– / pro Person
ab Santo Domingo bis Punta Cana
Highlights: Strände der Peninsula Samanà , Isla Saona , La Cueva de las Maravillas , Kaffeefabrik "Monte Alto"
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Die schönsten Orte der Dom Rep

Die Karibik auf eigene Faus entdecken

Auf Ihrer individuellen Mietwagenrundreise können Sie die schönsten Orte der Dominikanischen Republik auf eigene Faust entdecken. Lernen Sie unterwegs Land und Leute kennen, geniessen Sie die Spezialitäten des Landes und bestaunen Sie die beeindruckende tropische Landschaft mit ihren ausgedehnten Regenwäldern und tosenden Wasserfällen, die an Ihnen vorüberzieht. Eine der zahlreichen möglichen Destinationen ist die Hauptstadt Santo Domingo. Die quirlige Metropole wartet mit zahlreichen historischen und zeitgenössischen Sehenswürdigkeiten auf Ihre Besucher, wie beispielsweise einer Kathedrale ohne Türme oder der Palast Alcácar de Colón in der Calle las Damas.

In San Christobal im Süden des Landes können Sie die reiche und turbulente Geschichte des Landes hautnah erleben. An den Stränden vor den Toren der Stadt werden Tauchgänge in die schillernde Unterwasserwelt der Karibik angeboten. Im Westen des Landes an der Grenze zu Haiti befindet sich der Salzsee Lago Enriquillo. An dessen Ufern tummeln sich Nashornleguane, Spitzkrokodile und Flamingos.

Lassen Sie sich in die mystische Welt der Höhlen in den Cuevas de las Maravillas entführen und erleben Sie ein einmaliges Abenteuer beim River Rafting auf dem Nizao-Fluss. Unsere Karibik Spezialisten unterstützen Sie gern bei der Planung Ihrer individuellen Mietwagenrundreise.

Dominikanische Republik Badeferien

Entspannen auch Sie an den schönsten Sandstränden der Dominikanischen Republik

Natur Erlebnisse

Erkunden Sie die landschaftlichen Highlights

Ferien mit Kindern

Unvergessliche Ferien in familienfreundlichen Hotels

Dom Rep all inklusive

Geniessen Sie unbeschwerte Ferien

Dom Rep Flitterwochen

Lassen Sie sich romantische Flitterwochen zusammenstellen

Reiseinformationen

Alle wichtigen Informationen im Überblick

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren