Virgin Island Badeferien
Ferien auf den Virgin Islands vom Spezialisten
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Den Charme der Karibik erleben
Die Jungferninseln sind ein entspanntes Reiseziel
Zahlreiche Korallenriffe und eine faszinierende Unterwasserwelt machen die Virgin Islands zu einer Region, in der Sie nicht nur herrliche Badeferien verbringen können, sondern auch eine schöne Zeit beim Tauchen oder Schnorcheln auf Sie wartet. Die Virgin Islands waren aber nicht immer ein solch friedliches Inselparadies wie heute, denn einst lebten dort Piraten, die dafür sorgten, dass viele Schiffe sich von dieser Gegend fernhielten.
Aber auch wenn gerade keine Seeräuber in der Umgebung der Virgin Islands segelten, waren die vielen Riffe vor Ort sehr berüchtigt, weswegen Sie auch heute noch einige Wracks im Umfeld der Virgin Islands bestaunen können.
Korallenbänke von erhabener Schönheit – Virgin Islands
Die Tauchreviere rund um die Virgin Islands sind sehr vielseitig und ermöglichen es Ihnen, eine traumhafte Zeit in einem Gebiet mit vielen aussergewöhnlichen Meeresbewohnern zu verbringen. Ein Abstecher zu den Jungferninseln ist immer eine gute Idee und sollte auf jeden Fall auf Ihrem Programm stehen, wenn Sie Ihre nächsten Karibikreisen planen. Dank ihrer Vielfalt sind die Virgin Islands aber auch dann ein attraktiver Ort für Ihre Ferien, wenn Sie nicht nur am Meer sein möchten.
Denn auch das von dichten Wäldern geprägte Hinterland der Virgin Islands hat so einiges zu bieten und ist vor allem für seine Vogelwelt bekannt.
Virgin Island Ferien – ein Erlebnis für die ganze Familie
Insbesondere auf der zu den Virgin Islands gehörenden Insel Virgin Gorda finden Sie alles, was Karibikferien mit Charme ausmacht. Denn neben interessantem Regenwald lockt vor allem ein gesunkenes Dampfschiff vor der Küste der Insel viele Besucher an und macht die Insel zu einem Paradies, in dem Sie grandiose Bedingungen zum Schnorcheln finden. Stilvoll, elegant und sehr einladend, so präsentieren sich die Virgin Islands und sind aus diesem Grund ein perfektes Ziel für gelungene Karibikferien.
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