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Viñales, Cuba

Kuba Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Entdecken Sie die einzigartige Insel in der Karibik

Erkunden Sie Kubas Schönheiten auf eigene Faust! Die Karibikinsel besitzt gut ausgebaute Strassen und es herrscht meistens wenig Verkehr. Geniessen Sie jeden Ferientag mit karibischer Leichtigkeit. Erleben Sie auf individuellen Touren die faszinierende tropische Bergwelt und wunderschöne Strände. Freuen Sie sich darauf, sehenswerte historische Städte zu besuchen und die Spuren wichtiger geschichtlicher Ereignisse zu finden. Abends erwartet Sie Ihre Unterkunft in einem komfortablen Hotel, die wir für Sie vorab gebucht haben. Unsere Kuba Spezialisten freuen sich darauf, für Sie eine Kuba Mietwagenrundreise organisieren zu dürfen.

Kuba, die Zuckerinsel

Die Geschichte des kubanischen Zuckerrohranbaus reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Wo einst Sklaven auf den Feldern ausgebeutet wurden, sind heute Erntemaschinen im Einsatz. Den ehemaligen Residenzen der Zuckerbarone von Trinidad und Havanna, den Zuckerpalästen, sieht man ihr Alter durchaus an. Sie beeindrucken mit ihrer herrschaftlichen und würdevollen Ausstrahlung.

Touren zu den Ursprüngen der kubanischen Revolution

Die Namen Che Guevara und Fidel Castro sind legendär. Mit dem Mietwagen können Sie auf Rundreisen den Spuren der Revolution folgen. 1956 landeten die Revolutionäre mit ihrer Motorjacht Granma am Strand von Las Coloradas im Südosten der Insel, um den Aufstand gegen die Diktatur zu organisieren. Die Provinzhauptstadt Bayamo spielte bereits im kubanischen Unabhängigkeitskrieg eine wichtige Rolle. Nach der von Eindrücken gesättigten Rundreise bietet es sich an, erholsame Tage in einem der schönen Hotels an den berühmten Stränden von Varadero zu verbringen. Die familienfreundlichen Häuser offerieren meistens auch «All inclusive» Ferien.

Alltag und kulturelle Highlights auf Kuba

Die Altstadt von Havanna ist seit 1982 UNESCO Weltkulturerbe. Wahrzeichen ist das Capitol, 1929 nach dem Vorbild des Capitols in Washington D.C. erbaut. Während der Reise mit dem Mietwagen begegnet man dem Alltagsleben der Kubaner, ihrer Musikalität und zugewandten Freundlichkeit. Geniessen Sie auch die Ausflugsziele in der Natur, den Wasserfall bei Soroa, das Vinales-Tal mit den eigenartig geformten Orgelbergen und die Sierra Escambray nahe Trinidad. Die ehemalige Hauptstadt Santiago de Cuba an der Südküste der Insel gilt als Hauptstadt des Rums und Wiege der kubanischen Kultur.

Hier entstand der Son, ein eigenständiger Musikstil, der spanische und afro-kubanische Elemente vereint. Hier wird der traditionelle Karneval zelebriert. Museen und Monumente erzählen von der Geschichte des Landes. Zu ihrem 500. Jubiläum im Jahr 2015 wurde die Stadt umfassend saniert und renoviert. Unsere Kuba Spezialisten helfen Ihnen gern dabei, für Ihre Reise die passenden Hotels auf Kuba auszuwählen.

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