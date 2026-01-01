Beschreibung

Lage Stella Maris befindet sich inmitten fast unberührter Natur, auf einer der schönsten Out Islands der Bahamas gelegen und umrundet von herrlichen Stränden und Buchten, wo Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen und Angeln in den vielleicht klarsten Gewässern der Welt möglich ist. Der Flugplatz Stella Maris ist nur wenige Minuten entfernt.

Angebot Das Resort bietet ein Restaurant, eine Bar mit Grill, 3 grosse Süsswasserpools und einen Salzwasser- Naturpool, eine Boutique und eine Marina. WLAN gibt es in und um die Hotellounge.

Zimmer Die 43 Hotel Zimmer und Cottages sind im inseltypischen Stil eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator und Kühlschrank sowie einen Balkon oder eine Terrasse mit Meerblick. Die 1-Bedroom Cottages verfügen über ein King- Size-Bett, 2 Sofa-Betten, Bad/Dusche, WC, Föhn, Klimaanlage, Deckenventilator, Kaffeekocher, Kühlschrank und Terrasse mit Blick auf einen der Aussenpools. Ebenfalls buchbar sind Ferienhäuer mit 3-4 Schlafzimmern mit oder ohne eigenem Aussenpool.