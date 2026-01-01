Aruba Reisen vom Spezialisten

Der Charakter Arubas: karibische Gelassenheit mit niederländischem Einfluss

Aruba gehört zusammen mit Bonaire und Curaçao zu den ABC-Inseln und liegt nur rund 30 Kilometer vor der Küste Südamerikas. Als autonomes Land innerhalb des Königreichs der Niederlande verbindet die Insel karibische Lebensart mit niederländischen Einflüssen – das zeigt sich in den pastellfarbenen Fassaden der Hauptstadt Oranjestad ebenso wie in der Mehrsprachigkeit der Bevölkerung: Neben Niederländisch wird die kreolische Landessprache Papiamento gesprochen, mit Englisch und Spanisch kommen Sie fast überall durch. Das Klima ist ausgesprochen trocken; statt dichtem Regenwald prägen Kakteen, Aloe und die vom Passatwind schräg geformten Divi-Divi-Bäume das Landschaftsbild.

Zwei Küsten, zwei Gesichter

Die West- und Südwestküste ist die klassische Badeseite Arubas: Flach abfallende, helle Sandstrände wie Palm Beach und Eagle Beach säumen das ruhige, türkisblaue Meer, und hier konzentrieren sich auch die meisten Hotels, Restaurants und Wassersportanbieter. Ganz anders zeigt sich die Nord- und Ostküste: Der beständige Passat treibt die Brandung gegen eine raue, felsige Küstenlandschaft, die Sie am eindrücklichsten im Arikok Nationalpark erleben. Im Südosten der Insel liegen der bei Surfern beliebte Strand Boca Grandi sowie der geschützte, flache Baby Beach, der sich besonders für Familien mit kleinen Kindern eignet.

Beste Reisezeit für Aruba

Bei der besten Reisezeit profitiert Aruba von einem Sonderfall: Die ABC-Inseln liegen ausserhalb des Hurrikangürtels, weshalb die karibische Hurrikansaison von Juni bis November hier kaum eine Rolle spielt. Dazu kommen ein trockenes Klima mit ganzjährig warmen Temperaturen um die 28 bis 30 Grad und ein konstanter Passatwind, der die Hitze angenehm mildert. Die Monate Dezember bis April gelten als klassische Hochsaison der Karibik, doch auch der europäische Sommer und Herbst sind auf Aruba zuverlässig sonnig. Eine detaillierte Klimatabelle mit Empfehlungen für alle zwölf Monate finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für Aruba.

Für wen sich Aruba Ferien eignen

Aruba Ferien passen zu unterschiedlichsten Reisestilen: Familien schätzen die flachen, kindgerechten Strände und die kurzen Wege auf der Insel, Paare finden an ruhigeren Strandabschnitten und in der vielfältigen Gastronomie viel Raum für Zweisamkeit. Taucher und Schnorchler entdecken vor der Küste eine artenreiche Unterwasserwelt, während Aktive beim Windsurfen, Kitesurfen oder auf den Wanderwegen des Nationalparks auf ihre Kosten kommen. Und wer schlicht Sonne, Strand und Erholung sucht, findet auf Aruba so verlässliche Bedingungen wie kaum anderswo in der Karibik.

Aruba kombinieren: Inselhopping in der niederländischen Karibik

Dank kurzer Flugdistanzen lässt sich Aruba gut mit den Nachbarinseln verbinden: Bonaire gilt als eines der besten Tauchreviere der Karibik, Curaçao überzeugt mit kolonialem Charme und abwechslungsreichen Buchten. Anregungen für eine solche Reise finden Sie auf unserer Seite Inselhopping. Selbstverständlich eignet sich Aruba auch als Badeverlängerung nach einer Rundreise durch Südamerika oder in Kombination mit weiteren Karibikinseln – unsere Spezialisten stellen Ihre Wunschroute gerne individuell zusammen.