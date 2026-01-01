Aruba Reisen vom Spezialisten
Ferien auf Aruba – Spezialisten sind begeistert
Der Charakter Arubas: karibische Gelassenheit mit niederländischem Einfluss
Aruba gehört zusammen mit Bonaire und Curaçao zu den ABC-Inseln und liegt nur rund 30 Kilometer vor der Küste Südamerikas. Als autonomes Land innerhalb des Königreichs der Niederlande verbindet die Insel karibische Lebensart mit niederländischen Einflüssen – das zeigt sich in den pastellfarbenen Fassaden der Hauptstadt Oranjestad ebenso wie in der Mehrsprachigkeit der Bevölkerung: Neben Niederländisch wird die kreolische Landessprache Papiamento gesprochen, mit Englisch und Spanisch kommen Sie fast überall durch. Das Klima ist ausgesprochen trocken; statt dichtem Regenwald prägen Kakteen, Aloe und die vom Passatwind schräg geformten Divi-Divi-Bäume das Landschaftsbild.
Zwei Küsten, zwei Gesichter
Die West- und Südwestküste ist die klassische Badeseite Arubas: Flach abfallende, helle Sandstrände wie Palm Beach und Eagle Beach säumen das ruhige, türkisblaue Meer, und hier konzentrieren sich auch die meisten Hotels, Restaurants und Wassersportanbieter. Ganz anders zeigt sich die Nord- und Ostküste: Der beständige Passat treibt die Brandung gegen eine raue, felsige Küstenlandschaft, die Sie am eindrücklichsten im Arikok Nationalpark erleben. Im Südosten der Insel liegen der bei Surfern beliebte Strand Boca Grandi sowie der geschützte, flache Baby Beach, der sich besonders für Familien mit kleinen Kindern eignet.
Beste Reisezeit für Aruba
Bei der besten Reisezeit profitiert Aruba von einem Sonderfall: Die ABC-Inseln liegen ausserhalb des Hurrikangürtels, weshalb die karibische Hurrikansaison von Juni bis November hier kaum eine Rolle spielt. Dazu kommen ein trockenes Klima mit ganzjährig warmen Temperaturen um die 28 bis 30 Grad und ein konstanter Passatwind, der die Hitze angenehm mildert. Die Monate Dezember bis April gelten als klassische Hochsaison der Karibik, doch auch der europäische Sommer und Herbst sind auf Aruba zuverlässig sonnig. Eine detaillierte Klimatabelle mit Empfehlungen für alle zwölf Monate finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für Aruba.
Für wen sich Aruba Ferien eignen
Aruba Ferien passen zu unterschiedlichsten Reisestilen: Familien schätzen die flachen, kindgerechten Strände und die kurzen Wege auf der Insel, Paare finden an ruhigeren Strandabschnitten und in der vielfältigen Gastronomie viel Raum für Zweisamkeit. Taucher und Schnorchler entdecken vor der Küste eine artenreiche Unterwasserwelt, während Aktive beim Windsurfen, Kitesurfen oder auf den Wanderwegen des Nationalparks auf ihre Kosten kommen. Und wer schlicht Sonne, Strand und Erholung sucht, findet auf Aruba so verlässliche Bedingungen wie kaum anderswo in der Karibik.
Aruba kombinieren: Inselhopping in der niederländischen Karibik
Dank kurzer Flugdistanzen lässt sich Aruba gut mit den Nachbarinseln verbinden: Bonaire gilt als eines der besten Tauchreviere der Karibik, Curaçao überzeugt mit kolonialem Charme und abwechslungsreichen Buchten. Anregungen für eine solche Reise finden Sie auf unserer Seite Inselhopping. Selbstverständlich eignet sich Aruba auch als Badeverlängerung nach einer Rundreise durch Südamerika oder in Kombination mit weiteren Karibikinseln – unsere Spezialisten stellen Ihre Wunschroute gerne individuell zusammen.
Aruba Reisen
Ein familienfreundliches Wellnessparadies für Geniesser
Da Aruba zu den sogenannten ABC-Inseln gehört, die durch Bonaire und Curaçao komplettiert werden, ist es auch möglich, während Ihrer Aruba Ferien von Aruba aus Inselhopping zu betreiben. Aber auch wenn Sie auf Aruba bleiben, gibt es jede Menge zu entdecken. So beherbergt die Insel zum Beispiel viele seltene Tiere, wie zum Beispiel die Sittichart Prikichi oder eine unter dem Namen Kododo Blauw bekannte Rennechse.
Wenn Sie in die Karibik reisen möchten, ist Aruba eine gute Wahl
Viele Attraktionen im gesamten Inselgebiet machen Aruba zu einem Ort, an dem Sie einiges entdecken können. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Abstecher zu den Höhlen von Fontein, die sehr eindrucksvoll sind? Aber auch der herrliche Strand von Boca Grandi, an dem sich sehr viele Surfer tummeln, ist ein Ausflugsziel, dessen Besuch sich definitiv lohnt. Geniessen Sie währen Ihrer Aruba Ferien auch die sehr empfehlenswerte Gastronomie der Insel, welche Sie mit karibischen Köstlichkeiten der Extraklasse verwöhnt. Arubas Charme ist legendär und wird auch Sie nachhaltig begeistern.
Beste Reisezeit für Aruba
Aruba liegt ausserhalb des Hurrikangürtels und ist dank seines trockenen Klimas ein verlässliches Ganzjahresziel. Welche Monate sich am besten für Ihre Ferien eignen, zeigt unsere Seite Beste Reisezeit für Aruba – mit einer Klimatabelle für alle zwölf Monate und unseren Monats-Empfehlungen.
Traumhafte Rückzugsorte für perfekte Ferien
Arubas Resorts
Aruba bietet dank vieler weitläufiger Strände beste Voraussetzungen, um Ihnen Badeferien der Extraklasse zu bieten. Freuen Sie sich auf so herrliche Strände wie Baby Beach, der aufgrund seiner Beschaffenheit auch für Kinder ideal ist. Da es auf Aruba einige solcher Strände gibt und auch viele Orte, wie zum Beispiel Palm Beach im Norden Arubas, viel für Kinder zu bieten haben, sind Ferien auf Aruba mit Kindern sehr gut möglich. Des Weiteren sind Arubas Hotels sehr gut auf Gäste eingestellt, die gerne aktiv sind, weswegen Sie auf Aruba auch so traumhaften Tätigkeiten wie Tauchen und Surfen nachgehen können.
Entdecken Sie eine atemberaubende Unterwasserwelt oder gehen Sie einer von vielen weiteren Wassersport Aktivitäten nach, die Ihnen auf Aruba geboten werden.
Aruba ist ein zuverlässiges Ganzjahresziel: Die Insel liegt ausserhalb des Hurrikangürtels, weshalb die karibische Hurrikansaison von Juni bis November kaum eine Rolle spielt. Das trockene Klima bringt ganzjährig warme Temperaturen um 28 bis 30 Grad, ein konstanter Passatwind mildert die Hitze. Dezember bis April gelten als Hochsaison, doch auch der europäische Sommer und Herbst sind zuverlässig sonnig.
Aruba passt zu vielen Reisestilen: Familien schätzen flache, kindgerechte Strände wie den Baby Beach und kurze Wege auf der Insel. Paare finden ruhigere Strandabschnitte und eine vielfältige Gastronomie. Taucher und Schnorchler entdecken eine artenreiche Unterwasserwelt, Aktive kommen beim Wind- und Kitesurfen oder auf den Wanderwegen des Arikok Nationalparks auf ihre Kosten – und Erholungssuchende geniessen verlässliche Sonne.
Die klassische Badeseite liegt an der West- und Südwestküste: Flach abfallende, helle Sandstrände wie Palm Beach und Eagle Beach säumen das ruhige, türkisblaue Meer – hier finden Sie auch die meisten Hotels und Wassersportanbieter. Im Südosten liegen der bei Surfern beliebte Boca Grandi sowie der geschützte, flache Baby Beach, der sich besonders für Familien mit kleinen Kindern eignet.
Aruba ist ein autonomes Land innerhalb des Königreichs der Niederlande und entsprechend mehrsprachig: Neben Niederländisch wird die kreolische Landessprache Papiamento gesprochen. Mit Englisch und Spanisch kommen Sie fast überall durch. Der niederländische Einfluss zeigt sich auch in den pastellfarbenen Fassaden der Hauptstadt Oranjestad, die sich mit karibischer Lebensart verbinden.
Ja, dank kurzer Flugdistanzen eignet sich Aruba ideal für Inselhopping in der niederländischen Karibik: Bonaire gilt als eines der besten Tauchreviere der Karibik, Curaçao überzeugt mit kolonialem Charme und abwechslungsreichen Buchten. Zudem eignet sich Aruba als Badeverlängerung nach einer Rundreise durch Südamerika – die Spezialisten von Knecht Reisen stellen Ihre Wunschroute individuell zusammen.
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