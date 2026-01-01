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Ffryes Beach, Antigua, Karibik

Antigua Badeferien

Ferien auf Antigua

An Antiguas Stränden scheint die Welt stillzustehen. Feiner Sand, kristallklares Wasser und eine paradiesische Atmosphäre sorgen dafür, dass Sie in Antigua Ferien der Extraklasse verbringen können. Entspannt einzigartig und vor allem sehr lässig, so präsentiert sich Antigua und beeindruckt dadurch seine Besucher. Egal, ob Sie in der legendären Bucht Jumby Bay Meeresschildkröten bei der Eiablage beobachten oder doch lieber mit einem Segelboot vor Antigua herumkreuzen möchten, die Vielfalt an Erlebnissen auf Antigua ist riesig.

Diese wunderschöne Insel, auf der einiges etwas anders ist als auf den Nachbarinseln, überzeugt durch ihre Individualität. So ist Antigua zum Beispiel bekannt für seine schwarzen Ananasfrüchte, die sogar süsser sind, als die sehr bekannten gelben Ananas. Zögern Sie nicht, alles vorzubereiten, um schon bald auf Antigua einen unvergesslichen Badeurlaub zu verbringen. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.

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Antigua vom Spezialisten 

Antigua Reisen – ein Erlebnis für alle Sinne

Egal, in welchem Teil von Antigua Sie sich aufhalten, der nächste Traumstrand ist nie weit entfernt. Die herrlichen Riffs der Insel, durch welche es ein wahres Vergnügen ist, vor den Küsten Antiguas zu schwimmen und zu schnorcheln, wurden im Laufe der Jahre für viele Schiffe aber auch zu einer Falle. Aus diesem Grund ist das Seegebiet rund um Antigua bekannt für zahlreiche Wracks, welche Tauchen vor Antigua zu einer interessanten Sache machen.

Antigua ist aber nicht nur zum Entspannen und durch diverse Wassersport-Aktivitäten sehr attraktiv, sondern bietet auch historische Sehenswürdigkeiten von besonderer Güte. Sehr beliebt ist beispielsweise das Freilichtmuseum Nelson’s Dockyard, in welchem Sie viele interessante Ausstellungsstücke aus der Zeit finden, als Antigua ein Stützpunkt der britischen Flotte war.

Ein traumhaftes Reiseziel im Herzen der Karibik

Aufgrund ihrer Schönheit ist Antigua eine sehr beliebte Insel, auf die es auch immer wieder etliche Prominente zieht, die in den Luxushotels entspannen und auf Antigua Ausflüge geniessen. Antiguas Hotels sind auf anspruchsvolle Gäste vorbereitet und heissen jeden willkommen, der sich von der unglaublichen Schönheit Antiguas überzeugen möchte. Obwohl die Strände Antiguas so schön sind, dass man sie kaum verlassen möchte, lohnt es sich, auch den Rest der Insel zu erkunden. Denn Antigua bietet so herrliche Orte wie die berühmte Seilrutsche auf Antigua, auf der Sie über den Regenwald gleiten können.

Antigua Reisen sind eine traumhafte Angelegenheit

Ein besonderer Ort ist auch der sehr idyllische Hafen von St. John's, der Hauptstadt von Antigua, in dem Sie neben dem Originalschiff aus dem Film Fluch der Karibik in Antigua auch die Sea Cloud auf Antigua von Zeit zu Zeit aus der Nähe betrachten können. Wenn Sie selbst in See stechen möchten, können Sie vor Ort auch einen Katamaran mieten und die Küsten Antiguas erkunden.

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