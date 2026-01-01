Antigua Badeferien
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Antigua vom Spezialisten
Antigua Reisen – ein Erlebnis für alle Sinne
Egal, in welchem Teil von Antigua Sie sich aufhalten, der nächste Traumstrand ist nie weit entfernt. Die herrlichen Riffs der Insel, durch welche es ein wahres Vergnügen ist, vor den Küsten Antiguas zu schwimmen und zu schnorcheln, wurden im Laufe der Jahre für viele Schiffe aber auch zu einer Falle. Aus diesem Grund ist das Seegebiet rund um Antigua bekannt für zahlreiche Wracks, welche Tauchen vor Antigua zu einer interessanten Sache machen.
Antigua ist aber nicht nur zum Entspannen und durch diverse Wassersport-Aktivitäten sehr attraktiv, sondern bietet auch historische Sehenswürdigkeiten von besonderer Güte. Sehr beliebt ist beispielsweise das Freilichtmuseum Nelson’s Dockyard, in welchem Sie viele interessante Ausstellungsstücke aus der Zeit finden, als Antigua ein Stützpunkt der britischen Flotte war.
Ein traumhaftes Reiseziel im Herzen der Karibik
Aufgrund ihrer Schönheit ist Antigua eine sehr beliebte Insel, auf die es auch immer wieder etliche Prominente zieht, die in den Luxushotels entspannen und auf Antigua Ausflüge geniessen. Antiguas Hotels sind auf anspruchsvolle Gäste vorbereitet und heissen jeden willkommen, der sich von der unglaublichen Schönheit Antiguas überzeugen möchte. Obwohl die Strände Antiguas so schön sind, dass man sie kaum verlassen möchte, lohnt es sich, auch den Rest der Insel zu erkunden. Denn Antigua bietet so herrliche Orte wie die berühmte Seilrutsche auf Antigua, auf der Sie über den Regenwald gleiten können.
Antigua Reisen sind eine traumhafte Angelegenheit
Ein besonderer Ort ist auch der sehr idyllische Hafen von St. John's, der Hauptstadt von Antigua, in dem Sie neben dem Originalschiff aus dem Film Fluch der Karibik in Antigua auch die Sea Cloud auf Antigua von Zeit zu Zeit aus der Nähe betrachten können. Wenn Sie selbst in See stechen möchten, können Sie vor Ort auch einen Katamaran mieten und die Küsten Antiguas erkunden.
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