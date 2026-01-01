Beste Reisezeit für St. Barths
Trockenzeit, Hochsaison und Hurrikanmonate im Überblick
Wann sich eine Reise nach St. Barths lohnt
Die Monate Dezember bis April gelten als klassische Reisezeit: Der Nordostpassat sorgt für trockene, sonnige Tage, die Luftfeuchtigkeit ist angenehm tief, und die Abende bleiben mild. Für Gäste aus der Schweiz ist die Insel damit ein ideales Ziel für die Winterflucht – während zu Hause Nebel und Kälte dominieren, sitzen Sie auf St. Barths am Strand. Um Weihnachten und Neujahr ist die Nachfrage am grössten; eine frühe Planung lohnt sich.
Auch Mai bis Anfang Juli sind eine gute Wahl: Das Wetter bleibt überwiegend freundlich, kurze Schauer ziehen rasch vorbei, und die Insel präsentiert sich ruhiger als im Winter. Wer Badeferien auf St. Barths mit etwas mehr Gelassenheit verbinden möchte, findet in dieser Zwischensaison sehr gute Bedingungen.
St. Barths ist zudem eine der trockeneren Inseln der Ostkaribik: Ausgeprägte Regenperioden wie auf gebirgigeren Nachbarinseln sind selten, Niederschlag fällt meist als kurzer tropischer Schauer. Zusammen mit den versteckten Buchten und dem Verzicht auf Massentourismus macht das die Insel zu einem Ziel, das sich fast ganzjährig geniessen lässt – die Hinweise zur Hurrikansaison weiter unten sollten Sie dennoch kennen.
Klimatabelle St. Barths
Die Werte beziehen sich auf Gustavia, den Hauptort von St. Barths. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte – einzelne Jahre können davon abweichen.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|28
|23
|9
|26
|Februar
|28
|23
|7
|26
|März
|29
|23
|6
|26
|April
|29
|24
|7
|27
|Mai
|30
|25
|9
|27
|Juni
|31
|26
|8
|28
|Juli
|31
|26
|9
|28
|August
|31
|26
|10
|28
|September
|31
|25
|11
|29
|Oktober
|31
|25
|11
|29
|November
|30
|24
|11
|28
|Dezember
|29
|24
|10
|27
Fazit: St. Barths ist ein Ganzjahresziel mit konstant warmen Temperaturen und badewarmem Meer. Am zuverlässigsten ist das Wetter in der Trockenzeit von Dezember bis April, während von September bis November die meisten Regentage fallen.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis April: Die Trockenzeit ist die erste Wahl für Ihre Winterflucht aus der Schweiz – allen voran der Januar mit stabilem, sonnigem Wetter und angenehmer Passatbrise. Rund um die Festtage ist die Insel gut besucht, und beliebte Hotels und Resorts auf St. Barths sind früh ausgebucht: Reservieren Sie mit Vorlauf.
Mai bis Juli: In der Zwischensaison wird es spürbar ruhiger auf der Insel, das Wetter bleibt mehrheitlich freundlich. Besonders der Mai eignet sich für Hochzeitsreisen nach St. Barths abseits des Trubels – kurze Schauer wechseln sich mit viel Sonne ab, die Strände gehören fast Ihnen allein.
August bis November: Jetzt erreicht die Hurrikansaison ihren Kern; Stürme sind möglich, aber keineswegs die Regel. Wer flexibel plant, erlebt die Insel von ihrer stillsten Seite. Ab November beruhigt sich die Wetterlage zusehends, bevor im Dezember die neue Hochsaison beginnt.
Als beste Reisezeit gelten die Monate Dezember bis April. Dann ist Trockenzeit: Die Tage sind sonnig und warm, die Nächte mild, und der Passatwind sorgt für angenehme Frische. Um Weihnachten und Neujahr herrscht Hochsaison, entsprechend früh sollten Sie buchen.
Die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November, ihr Kern liegt zwischen August und Oktober. Wie überall in der Ostkaribik können Stürme auftreten, die meisten Tage verlaufen jedoch ruhig. Wer in dieser Zeit reist, profitiert von einer stillen Insel, sollte aber die Wetterlage im Blick behalten und flexibel planen.
Ja, das Meer rund um St. Barths ist ganzjährig badewarm. Auch in der Regenzeit fällt der Niederschlag meist als kurzer Schauer, danach zeigt sich rasch wieder die Sonne. Für klassische Badeferien auf St. Barths eignen sich die trockenen Monate Dezember bis April am besten.
Die Landebahn von St. Barths ist sehr kurz, weshalb nur kleine Maschinen die Insel anfliegen – meist ab den Nachbarinseln. Alternativ erreichen Sie die Insel per Fähre, zum Beispiel ab St. Maarten. Alles Wichtige zur Anreise finden Sie in unseren Reiseinformationen zu St. Barths.
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