Wann sich eine Reise nach St. Barths lohnt

Die Monate Dezember bis April gelten als klassische Reisezeit: Der Nordostpassat sorgt für trockene, sonnige Tage, die Luftfeuchtigkeit ist angenehm tief, und die Abende bleiben mild. Für Gäste aus der Schweiz ist die Insel damit ein ideales Ziel für die Winterflucht – während zu Hause Nebel und Kälte dominieren, sitzen Sie auf St. Barths am Strand. Um Weihnachten und Neujahr ist die Nachfrage am grössten; eine frühe Planung lohnt sich.

Auch Mai bis Anfang Juli sind eine gute Wahl: Das Wetter bleibt überwiegend freundlich, kurze Schauer ziehen rasch vorbei, und die Insel präsentiert sich ruhiger als im Winter. Wer Badeferien auf St. Barths mit etwas mehr Gelassenheit verbinden möchte, findet in dieser Zwischensaison sehr gute Bedingungen.

St. Barths ist zudem eine der trockeneren Inseln der Ostkaribik: Ausgeprägte Regenperioden wie auf gebirgigeren Nachbarinseln sind selten, Niederschlag fällt meist als kurzer tropischer Schauer. Zusammen mit den versteckten Buchten und dem Verzicht auf Massentourismus macht das die Insel zu einem Ziel, das sich fast ganzjährig geniessen lässt – die Hinweise zur Hurrikansaison weiter unten sollten Sie dennoch kennen.