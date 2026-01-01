Japan Reisen vom Spezialisten
Japan Ferien: Im Land der aufgehenden Sonne
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernJapan und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
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Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Grosse Metropolen und einmalige Landschaften
Auf Städtereisen Tradition und Moderne erleben
Auch wenn Sie auf mehreren Asien Reisen schon viel Erfahrung gewonnen haben, werden Sie feststellen, dass sich in Japan die Kultur massgeblich von der Kultur der umliegenden Länder unterscheidet. Japan ist eine Insel inmitten des Pazifischen Ozeans, die lange Zeit isoliert von der Aussenwelt war. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass sich hier ganz spezielle Sitten und Traditionen entwickelt haben. In Nara und Kyoto ist noch viel vom Geist des alten Japan zu spüren.
Die altehrwürdige Kaiserstadt punktet mit einzigartigen Sehenswürdigkeiten wie dem imposanten Chion-in Tempel und dem Kinkaku-ji, dem Goldenen Pavillon. Ein Besuch von Hiroshima, Osaka und Tokyo führt Sie in das moderne Japan mit seinem umfassenden Shopping-, Ausgeh- und Kulturangebot. Eines der „Highlights“ der japanischen Hauptstadt ist der fast 650 Meter hohe Sky Tree, vom dem aus Sie einen wunderbaren Panoramablick über die Region haben.
Einzigartige Naturschönheiten
In der japanischen Kultur spielt das Erleben der Natur eine wichtige Rolle. Kein Wunder, denn das Inselreich ist mit überwältigenden Naturschönheiten gesegnet. Besonders eindrucksvoll zeigt sich Japan zur Kirschblüte, wenn blühende Kirschbäume das Land in ein zartrosa Blütenmeer verwandeln. Die Kieferninseln Matsushima gehören zusammen mit Amanohashidate und Miyajima zu den schönsten Landschaften Japans und haben wie der malerische Fuji von alters her Künstler inspiriert. All diese eindrucksvollen Regionen können Sie auf Japan Zugreisen für sich entdecken. Der Shinkansen Zug ist für seine Schnelligkeit und Pünktlichkeit berühmt, die absolute Höchstgeschwindigkeit der Triebwagen beträgt 443 Stundenkilometer.
Geniessen Sie die japanische Gastfreundschaft
In den japanischen Hotels im westlichen Stil erwarten Sie ausgezeichneter Service, freundliches Personal und eine Ausstattung der Extraklasse. Keinesfalls sollten Sie es während Ihren Japan Ferien jedoch versäumen, eine oder mehrere Übernachtungen in einer traditionell japanischen Pension einzuplanen. Betten gibt es nicht in den Ryokans, dafür schlafen Sie auf gemütlichen Futons, dicken Matratzen, die tagsüber hinter Schiebetüren verstaut und abends auf den Tatami-Bambusmatten ausgebreitet werden.
Bei der Übernachtung in einer japanischen Pension gibt es einige Regeln, dazu gehört auch, dass Sie sich beim Eintreten die Schuhe ausziehen. Ihr Reiseleiter wird Ihnen gern alles Wichtige rund um die Ryokans erklären!
Vielfältiges Japan
Japan gefällt nicht nur durch imposante Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten. Auch Shoppingfans und Gourmets kommen bei Individual- oder Gruppenreisen voll und ganz auf ihre Kosten. Decken Sie sich bei einem Besuch in der bunten Glitzerwelt des Tokyoter Stadtteils Akihabara mit dem neuesten technischen Schnickschnack ein und geniessen Sie vor Ort das beste Sushi Ihres Lebens! Das alles und noch viel mehr erwartet Sie auf Ihrer erlebnisreichen Reise in das faszinierende Japan.
Japans Regionen im Überblick
Japan erstreckt sich über rund 3000 Kilometer vom kühlen Norden bis in den subtropischen Süden – entsprechend gross sind die Unterschiede zwischen den Regionen. Die Hauptinsel Honshu bildet das Herzstück des Landes: Hier reihen sich Tokio, die alte Kaiserstadt Kyoto mit ihren Tempeln und Gärten, die quirlige Hafenstadt Osaka und das geschichtsträchtige Hiroshima aneinander. Dazwischen liegen die Japanischen Alpen mit Bergdörfern, Wanderwegen und traditionellen Badeorten, in denen heisse Quellen seit Jahrhunderten zur Alltagskultur gehören.
Zwischen Tokio und Kyoto lohnt ein Halt in der Region um den Mount Fuji: Der 3776 Meter hohe Vulkankegel ist das Wahrzeichen des Landes und zeigt sich an klaren Tagen schon aus dem Zugfenster des Shinkansen. Und wer in Kyoto ist, sollte auch das nahe Nara einplanen, die erste Kaiserstadt Japans mit ihren frei umherlaufenden Hirschen.
Die Nordinsel Hokkaido zeigt ein anderes Japan: weite Nationalparks, Vulkanlandschaften und im Winter grosse Schneemengen – ideal für Naturliebhaber, die dem Trubel der Metropolen entfliehen möchten. Shikoku, die kleinste der vier Hauptinseln, ist bekannt für ihren Pilgerweg zu 88 Tempeln und für ein ländliches, sehr ursprüngliches Japan. Kyushu im Südwesten punktet mit aktiven Vulkanen, heissen Quellen und mildem Klima, während die Inselwelt Okinawas ganz im Süden mit Stränden und subtropischer Vegetation aufwartet.
Welche Regionen auf Ihre Route gehören, hängt von Reisezeit, Interessen und verfügbarer Zeit ab – einen vertieften Einblick gibt Ihnen unsere Seite Japan Natur & Kultur.
Beste Reisezeit für Japan
Japan lässt sich grundsätzlich das ganze Jahr über bereisen – entscheidend ist, die regionalen Unterschiede zu kennen. Als klassische Reisemonate gelten Frühling und Herbst. Zur Kirschblüte, die je nach Region zwischen Ende März und Anfang Mai von Südwesten nach Nordosten durchs Land wandert, zeigt sich Japan von seiner berühmtesten Seite; entsprechend gefragt sind Unterkünfte in dieser Zeit, eine frühzeitige Planung lohnt sich. Der Herbst überzeugt von Oktober bis in den frühen Dezember mit klarer Luft und leuchtender Laubfärbung – besonders eindrücklich in den Tempelgärten von Kyoto und in den Bergregionen.
Der Sommer ist in weiten Teilen des Landes heiss und feucht; im Juni und Juli sorgt zudem die Regenzeit für häufige Niederschläge. Hokkaido im Norden bleibt davon weitgehend verschont und ist gerade in den Sommermonaten angenehm mild. Im Spätsommer und Frühherbst können Taifune vor allem den Süden und Südwesten des Landes treffen. Der Winter wiederum hat seinen eigenen Reiz: An der Pazifikküste rund um Tokio ist es oft trocken und sonnig, während Hokkaido und die Bergregionen zur Japanischen-Meer-Seite hin zu den schneereichsten Gegenden der Welt zählen. Unsere Japan Spezialisten helfen Ihnen, das Zeitfenster zu wählen, das zu Ihrer Wunschroute passt.
Reisearten: So entdecken Sie Japan
Wie Sie Japan bereisen, richtet sich nach Ihren Vorlieben. Auf individuellen Japan Rundreisen bestimmen Sie Route und Tempo selbst; dank des hervorragend ausgebauten Bahnnetzes lässt sich das Land auch ohne Mietwagen bequem erkunden. Wer die Organisation lieber abgibt und unterwegs von einer Reiseleitung profitieren möchte, ist auf unseren Japan Gruppenreisen gut aufgehoben – gerade bei einer ersten Japan Reise ein bewährter Einstieg.
Bei den Unterkünften haben Sie die Wahl zwischen Hotels im westlichen Stil – vom Stadthotel in Tokio bis zum Haus in ruhiger Lage am Meer – und traditionellen Ryokans, in denen Sie auf Tatami-Matten übernachten und häufig ein mehrgängiges japanisches Abendessen geniessen. Viele Gäste kombinieren beides: die Städte im Hotel, die ländlichen Etappen im Ryokan. Unsere Spezialisten kennen die Regionen aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen eine Reise zusammen, die zu Ihren Interessen und Ihrem Budget passt.
Für eine erste Japan Reise haben sich rund zwei Wochen bewährt: So lassen sich Tokio, die Region um den Mount Fuji, Kyoto und Osaka in einem angenehmen Tempo verbinden – wer möchte, ergänzt Hiroshima und die Schrein-Insel Miyajima. Mit mehr Zeit oder bei einer zweiten Reise rücken der Norden mit Hokkaido oder der Südwesten mit Kyushu und Shikoku in den Blick. Von einer zu dicht gedrängten Route raten wir ab: Japan entfaltet seinen Reiz oft gerade abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten, in einem Quartierlokal, einem stillen Tempelgarten oder einem Gespräch mit Einheimischen.
Praktische Hinweise für Ihre Japan Reise
Japan erreichen Sie ab der Schweiz je nach Verbindung nonstop oder mit einer Zwischenlandung; für den Flug nach Tokio sollten Sie je nach Route rund zwölf bis fünfzehn Stunden einplanen. Die Zeitverschiebung beträgt je nach Jahreszeit sieben bis acht Stunden – Japan ist der Schweiz voraus. Vor Ort bewegen Sie sich am besten mit der Bahn: Das Netz ist dicht, die Züge sind ausgesprochen pünktlich, und mit dem Shinkansen legen Sie die Strecken zwischen den grossen Städten in wenigen Stunden zurück.
Für Rundreisen kann sich der Japan Rail Pass für ausländische Gäste lohnen – wir beraten Sie gern, welche Variante für Ihre Route sinnvoll ist.
Landeswährung ist der japanische Yen. Kreditkarten werden in den Städten und in grösseren Hotels breit akzeptiert, Bargeld spielt im Alltag aber nach wie vor eine wichtige Rolle – gerade in ländlichen Regionen und in kleineren Restaurants. Die Landessprache ist Japanisch; in den Metropolen, an Flughäfen und an Bahnhöfen kommen Sie mit Englisch gut zurecht, und wichtige Anzeigen sind vielerorts auch in lateinischer Schrift angeschrieben.
Hilfreich zu wissen: In Tempeln, Ryokans und manchen Restaurants zieht man die Schuhe aus, in Zügen telefoniert man nicht, und Trinkgeld ist unüblich. Weitere Informationen zur Destination finden Sie unter Japan Reisetipps – oder direkt im Gespräch mit unserem Spezialisten-Team.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Kirschblüte im Frühling, leuchtendes Koyo im Herbst oder Schnee und heisse Quellen im Winter: Welche Monate für Ihre Japan Reise ideal sind, hängt von Route und Interessen ab. Auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Japan finden Sie eine übersichtliche Klimatabelle, Empfehlungen nach Aktivität sowie Antworten auf die häufigsten Fragen zu Regenzeit, Taifunen und Nebensaison.
Regionen und Orte im Überblick
Die meisten Japan Reisen beginnen in Tokyo, wo Sie zwischen Wolkenkratzern, Schreinen und dem Sky Tree in das moderne Japan eintauchen. Von dort führt die klassische Route über Takayama mit seiner gut erhaltenen Altstadt in den japanischen Alpen weiter nach Kyoto, wo der Goldene Pavillon und der Chion-in Tempel vom alten Kaiserreich erzählen, und schliesslich in die quirlige Genussmetropole Osaka. In Hiroshima berühren der Friedenspark und die vorgelagerte Schreininsel Miyajima. Auf der Südinsel Kyushu warten die weltoffene Hafenstadt Fukuoka, das geschichtsträchtige Nagasaki und die dampfenden Thermalquellen von Beppu.
Zwei Überraschungen halten die Ränder des Archipels bereit: Okinawa im subtropischen Süden macht aus Ihrer Rundreise unerwartete Badeferien mit hellen Stränden und türkisblauem Meer, während Hokkaido im Norden mit weiten Nationalparks und den Thermalquellen rund um Sapporo alle begeistert, die Japan von seiner Seite für Natur und Kultur erleben möchten.
So planen Sie Ihre Japan Reise
Die begehrtesten Reisefenster sind der Frühling, wenn die Kirschblüte von Süden nach Norden über das Land zieht, und der Herbst, wenn die Herbstfärbung Tempelgärten und Bergwälder in Rot und Gold taucht. Welche Monate sich für welche Region eignen, zeigt unsere Übersicht zur besten Reisezeit. Unterwegs sind Sie am besten mit dem Zug: Der Shinkansen verbindet die grossen Zentren schnell und pünktlich, und mit dem Japan Rail Pass reisen Sie flexibel von Etappe zu Etappe.
Für eine erste Reise empfehlen wir zwei bis drei Wochen – genug Zeit für die klassischen Städte und ein bis zwei ruhigere Regionen abseits der Hauptrouten. Praktische Hinweise zu Einreise, Währung und Etikette finden Sie in unseren Reiseinformationen.
Ryokan-Übernachtung und gelebte Kultur
Planen Sie mindestens eine Nacht in einem traditionellen Ryokan ein: auf Tatami-Matten schlafen, im heissen Quellbad entspannen und ein kunstvoll angerichtetes Abendessen geniessen – kaum ein Erlebnis bringt Sie der japanischen Gastfreundschaft näher. Eine Auswahl besonders schöner Häuser finden Sie unter Ryokans. Weil das Land sicher, sauber und hervorragend organisiert ist, eignet sich Japan zudem bestens für Reisen mit Kindern – Anregungen dazu gibt unsere Seite für Familien. Und wer die Kultur lieber in Gesellschaft Gleichgesinnter entdeckt, reist auf einer unserer begleiteten Gruppenreisen.
Japan - das Inselparadies
Die grosse Vielfalt
Auf Ihrer Rundreise durch Japan lernen Sie eine handverlesene Auswahl der vielfältigen Highlights des Landes kennen. Die Schrein-Insel Miyajima ist ein heiliger Ort und gilt als eine der schönsten Landschaften Japans. Die Blumeninsel Nokonoshima liegt nur unweit vom japanischen Festland der Hauptinsel Honshu entfernt. Nachdem Sie alle Sehenswürdigkeiten Fukuokas besucht haben, lohnt sich ein Tagesausflug auf das idyllische Eiland. Zahllose prachtvoll blühende Pflanzen verwandeln Nokonoshima im Frühling, Sommer und Herbst in ein einziges buntes Blütenmeer.
Die beliebtesten Reisefenster liegen im Frühling zur Kirschblüte, etwa von Ende März bis April, und im Herbst zur Laubfärbung im Oktober und November. Beide Zeiten bieten mildes, meist stabiles Wetter, sind aber entsprechend gefragt – eine frühzeitige Planung lohnt sich. Auch die übrigen Jahreszeiten haben ihren Reiz, etwa der Norden im Sommer oder die subtropische Inselwelt Okinawas.
Für eine erste Japan Reise empfehlen wir zwei bis drei Wochen. So verbinden Sie die klassische Route mit Tokyo, Kyoto und Osaka mit ruhigeren Zielen wie Takayama, der Südinsel Kyushu oder einigen Badetagen auf Okinawa. Dank dem schnellen Shinkansen sind die Distanzen zwischen den Etappen rasch überbrückt, sodass auch kürzere Reisen abwechslungsreich ausfallen.
Zwei Wochen für Tokyo, Hakone, Kyoto, Nara, Hiroshima und Osaka. Wer zusätzlich Hokkaido, Kyushu oder die japanischen Alpen sehen möchte, plant drei Wochen ein.
Bei mehreren Fernstrecken meist ja, seit der Preiserhöhung aber nicht mehr automatisch. Für eine klassische Route Tokyo–Kyoto–Hiroshima rechnen wir vor der Buchung nach, ob Einzeltickets günstiger sind.
Ein traditionelles japanisches Gasthaus mit Tatami-Zimmern, Futon, Yukata und meist einem heissen Quellbad. Abendessen und Frühstück im Kaiseki-Stil sind in der Regel inbegriffen. Ein bis zwei Nächte sind ein Höhepunkt jeder Japan Reise.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 90 Tage kein Visum. Der Pass muss für die Dauer des Aufenthalts gültig sein.
Die Blütenfront zieht von Süden nach Norden: Kyushu ab etwa Mitte März, Tokyo und Kyoto meist Ende März bis Anfang April, Hokkaido erst Anfang Mai. Die Blüte dauert pro Ort nur rund eine Woche, weshalb wir die Route entsprechend legen.
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