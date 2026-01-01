Grenada Reisen vom Spezialisten
Ferien auf Grenada – Spezialisten sind begeistert
Der Charakter der Gewürzinsel
Grenada gehört zu den Inseln über dem Winde und liegt im äussersten Süden der Karibik, zwischen St. Vincent und den Grenadinen im Norden und Trinidad im Süden. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs: Hinter den Küsten steigt das Land rasch zu bewaldeten Bergen an, in denen Muskatnuss, Kakao, Zimt und Nelken gedeihen – daher der Beiname Gewürzinsel. Die Hauptstadt St. George's mit ihrem hufeisenförmigen Naturhafen, den bunten Häusern und dem lebhaften Markt zählt zu den schönsten Hafenstädten der Region. Wer Grenada Ferien plant, findet eine Insel, die touristisch gut erschlossen, aber angenehm unaufgeregt geblieben ist.
Küsten und Regionen im Überblick
Der Südwesten rund um den Strand Grand Anse ist die klassische Ferienregion: Hier liegen der kilometerlange, helle Hauptstrand, die meisten Unterkünfte und Restaurants sowie die Hauptstadt in kurzer Distanz. Die Südküste ist buchtenreich und ruhiger, die Ostküste zeigt sich rauer und vom Atlantik geprägt. Das grüne Inselinnere rund um den Grand-Etang-Nationalpark bietet Regenwald, einen Kratersee und Wasserfälle. Die kleinen Schwesterinseln Carriacou und Petite Martinique im Norden gehören ebenfalls zum Staat Grenada und zeigen die Karibik von ihrer stillen Seite.
Grenada: Beste Reisezeit
Die beste Reisezeit für Grenada ist die Trockenzeit von Dezember bis April mit viel Sonne, wenig Niederschlag und angenehm warmen Temperaturen. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison der Karibik; Grenada liegt jedoch weit im Süden am Rand des Hurrikangürtels und wird deutlich seltener von Wirbelstürmen getroffen als nördlichere Inseln. In der Regenzeit fällt der Regen meist in kurzen, kräftigen Schauern, dazwischen scheint häufig die Sonne – Badeferien sind darum grundsätzlich das ganze Jahr über möglich. Hinweise zu Klima und Einreise finden Sie in unseren Grenada Reiseinformationen.
Für wen passt Grenada?
Grenada eignet sich für Familien, die ruhiges, badefreundliches Wasser und kurze Wege schätzen, ebenso wie für Paare, die eine authentische Karibikinsel abseits des Massentourismus suchen. Taucher und Schnorchler erwarten Riffe, Wracks und der bekannte Unterwasser-Skulpturenpark in der Molinere-Bucht, während Aktive im Regenwald wandern, Wasserfälle besuchen oder eine Gewürzplantage besichtigen. Eine Mietwagenrundreise verbindet Strandtage mit Ausflügen ins Hinterland.
Grenada mit anderen Inseln kombinieren
Dank ihrer Lage lässt sich die Insel gut mit Nachbarzielen verbinden: mit Inselhüpfen oder einem Segeltörn zu den Grenadinen, einem Abstecher nach Carriacou oder einer Kombination mit Barbados. Auch als Start- oder Endpunkt einer Kreuzfahrt durch die südliche Karibik ist Grenada beliebt. Unsere Spezialisten stellen Ihre Grenada Badeferien ganz nach Ihren Wünschen zusammen.
Grenada
Ein traumhaftes Reiseziel
Dank des Anbaus begehrter Güter wie Zimt, Nelken und Muskatnuss ist Grenada auch als Isle of Spice bekannt. Insbesondere Muskatnüsse, die ursprünglich aus Indonesien stammen, sorgten in der Vergangenheit dafür, dass Grenada sehr wohlhabend wurde. Da es den Engländern nach einigen Experimenten gelang, die Muskatnuss auch in der Karibik zu kultivieren, konnte Grenada so bedeutend im Bereich Muskatnussanbau werden, dass zeitweise 20 Prozent aller Nüsse dieser Art von der Insel kamen. Da auf Grenada allgegenwärtig, sind Souvenir Gewürze ein beliebtes Mitbringsel von der schönen Insel Grenada.
Eine Grenada Mietwagenrundreise ist immer eine gute Idee
Einige der atemberaubenden Strände auf Grenada gelten als die schönsten der Erde. Insbesondere der weltberühmte Strand Anse Beach ist laut Kennern ein Favorit auf diesen Titel, da er sehr weitläufig und wunderschön ist. Die grosse Beliebtheit von Grenada hängt aber nicht nur mit den dort vorzufindenden Stränden und einer sehr gastfreundlichen Bevölkerung zusammen, auch Grenadas Hotels & Resorts tragen dazu bei, dass Grenada so stark nachgefragt wird.
Ein Spass für die ganze Familie – Grenada Badeferien
Die schönen Nachbarinseln von Grenada, die Sie im Rahmen von Grenada Schiffsreisen erkunden können, verfügen auch über traumhafte Strände, die teilweise sehr berühmt sind. Egal, ob Sie Ihre Grenada Ferien an solch schönen Stränden wie Paradise Beach, Turtle Beach und Anse la Roche verbringen oder lieber ausgedehnte Bootstouren durch die Inselwelt der Grenadinen vorziehen, eine schöne Zeit erwartet Sie in jedem Fall.
Die Gewürzinsel entdecken – von Grand Anse ins grüne Hinterland
Grenada trägt seinen Beinamen Gewürzinsel zu Recht: Muskatnuss, Zimt, Nelken und Kakao gedeihen im tropisch-grünen Hinterland, und auf den Märkten von St. George's liegt ihr Duft in der Luft. Der bekannteste Strand der Insel ist Grand Anse im Südwesten – ein kilometerlanger, heller Sandstrand mit ruhigem, badefreundlichem Wasser und Blick auf die Hügel der Hauptstadt. Für viele Karibik-Kenner zählt er zu den schönsten Stränden der Region. Wer es abgeschiedener mag, findet an der Südküste und auf der Schwesterinsel Carriacou stille Buchten.
Auch unter Wasser hat Grenada viel zu bieten: In der Molinere-Bucht vor der Westküste liegt ein Unterwasser-Skulpturenpark, der sich schnorchelnd oder tauchend erkunden lässt, und rund um die Insel warten Riffe und Wracks auf Taucher. An Land lohnt sich eine Grenada Mietwagenrundreise ins Inselinnere: Regenwald rund um den Kratersee Grand Etang, Wasserfälle und kleine Dörfer zeigen ein karibisches Inselleben, das angenehm unaufgeregt geblieben ist.
Als angenehmste Reisezeit gelten die trockeneren Monate von etwa Januar bis Mai; im Rest des Jahres fällt mehr Regen, meist in kurzen, kräftigen Schauern. Praktische Hinweise zu Einreise und Klima finden Sie in unseren Grenada Reiseinformationen. Unsere Spezialisten kombinieren Ihre Badeferien auf Wunsch mit Inselhüpfen zu den Grenadinen oder einer Kreuzfahrt durch die südliche Karibik.
Mehr als nur ein Badeparadies
Unser Grenada-Spezialistentipp
Wenn Sie Ihren Urlaub auf Granada verbringen, sollten Sie auch unbedingt die Metropole und Hauptstadt der Insel St. Georg's besuchen. Dieses malerische Städtchen wird von den sehenswerten Festungen Forth Matthew, Fort Frederick und Fort George umgeben und bietet ausserdem viele viktorianische Bauten, die sehr interessant sind. Falls es Sie jedoch in die eher ländlichen Gebiete von Grenada zieht, können Sie dort solch ansprechende Orte wie Belmont Estate besuchen, wo Sie Einblicke in die Landwirtschaft der Insel bekommen.
Landschaftlich reizvoll sind hingegen die Wasserfälle Annendale Falls, bei denen Sie auch baden können. Einen herrlichen Anblick bietet der See Grand Etang, den Sie im Landesinneren von Grenada vorfinden und um den herum es viele Wanderwege gibt.
Häufige Fragen zu Grenada Reisen
Häufige Fragen zu Grenada Reisen
Als beste Reisezeit für Grenada gilt die Trockenzeit von Januar bis Mai mit viel Sonne und wenig Niederschlag. Im Rest des Jahres fallen häufiger kurze, kräftige Schauer, dafür zeigt sich die Insel besonders grün. Grenada liegt im Süden der Karibik und bleibt von tropischen Stürmen meist verschont. Baden ist dank ganzjährig warmem Meer immer möglich – Details finden Sie in unseren Grenada Reiseinformationen.
Ab der Schweiz gibt es keine Direktflüge nach Grenada. Mit einer Umsteigeverbindung, beispielsweise über London oder Frankfurt, beträgt die Flugzeit rund zwölf Stunden. Unsere Spezialisten finden die passende Verbindung für Ihre Reisedaten.
Auf Grenada gedeihen Muskatnuss, Zimt, Nelken und Kakao – zeitweise stammten rund 20 Prozent aller Muskatnüsse weltweit von der Insel. Auf den Märkten von St. George's liegt der Duft der Gewürze in der Luft, und ein Besuch einer Gewürzplantage gehört zu den schönsten Erlebnissen der Insel. Weitere Trauminseln für Ihre Ferien finden Sie in unserer Karibik-Übersicht.
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