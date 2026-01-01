Der Charakter der Gewürzinsel

Grenada gehört zu den Inseln über dem Winde und liegt im äussersten Süden der Karibik, zwischen St. Vincent und den Grenadinen im Norden und Trinidad im Süden. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs: Hinter den Küsten steigt das Land rasch zu bewaldeten Bergen an, in denen Muskatnuss, Kakao, Zimt und Nelken gedeihen – daher der Beiname Gewürzinsel. Die Hauptstadt St. George's mit ihrem hufeisenförmigen Naturhafen, den bunten Häusern und dem lebhaften Markt zählt zu den schönsten Hafenstädten der Region. Wer Grenada Ferien plant, findet eine Insel, die touristisch gut erschlossen, aber angenehm unaufgeregt geblieben ist.

Küsten und Regionen im Überblick

Der Südwesten rund um den Strand Grand Anse ist die klassische Ferienregion: Hier liegen der kilometerlange, helle Hauptstrand, die meisten Unterkünfte und Restaurants sowie die Hauptstadt in kurzer Distanz. Die Südküste ist buchtenreich und ruhiger, die Ostküste zeigt sich rauer und vom Atlantik geprägt. Das grüne Inselinnere rund um den Grand-Etang-Nationalpark bietet Regenwald, einen Kratersee und Wasserfälle. Die kleinen Schwesterinseln Carriacou und Petite Martinique im Norden gehören ebenfalls zum Staat Grenada und zeigen die Karibik von ihrer stillen Seite.

Grenada: Beste Reisezeit

Die beste Reisezeit für Grenada ist die Trockenzeit von Dezember bis April mit viel Sonne, wenig Niederschlag und angenehm warmen Temperaturen. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison der Karibik; Grenada liegt jedoch weit im Süden am Rand des Hurrikangürtels und wird deutlich seltener von Wirbelstürmen getroffen als nördlichere Inseln. In der Regenzeit fällt der Regen meist in kurzen, kräftigen Schauern, dazwischen scheint häufig die Sonne – Badeferien sind darum grundsätzlich das ganze Jahr über möglich. Hinweise zu Klima und Einreise finden Sie in unseren Grenada Reiseinformationen.

Für wen passt Grenada?

Grenada eignet sich für Familien, die ruhiges, badefreundliches Wasser und kurze Wege schätzen, ebenso wie für Paare, die eine authentische Karibikinsel abseits des Massentourismus suchen. Taucher und Schnorchler erwarten Riffe, Wracks und der bekannte Unterwasser-Skulpturenpark in der Molinere-Bucht, während Aktive im Regenwald wandern, Wasserfälle besuchen oder eine Gewürzplantage besichtigen. Eine Mietwagenrundreise verbindet Strandtage mit Ausflügen ins Hinterland.

Grenada mit anderen Inseln kombinieren

Dank ihrer Lage lässt sich die Insel gut mit Nachbarzielen verbinden: mit Inselhüpfen oder einem Segeltörn zu den Grenadinen, einem Abstecher nach Carriacou oder einer Kombination mit Barbados. Auch als Start- oder Endpunkt einer Kreuzfahrt durch die südliche Karibik ist Grenada beliebt. Unsere Spezialisten stellen Ihre Grenada Badeferien ganz nach Ihren Wünschen zusammen.