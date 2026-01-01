Beste Reisezeit für Grenada
Trockenzeit, Regenzeit und Hurrikansaison im Überblick
Wann lohnt sich eine Reise nach Grenada?
Grenada liegt im äussersten Süden der Karibik, zwischen St. Vincent und den Grenadinen im Norden und Trinidad im Süden. Das tropische Klima ist ganzjährig warm, das Meer bleibt konstant badewarm. In der Trockenzeit von Januar bis Mai zeigt sich die Gewürzinsel von ihrer sonnigsten Seite: wenig Regen, gute Sicht zum Tauchen und Schnorcheln und ideale Bedingungen für Badeferien am Grand Anse Beach im Südwesten. Diese Monate sind für Schweizer Gäste besonders attraktiv, weil sie mitten in den hiesigen Winter fallen.
In der Regenzeit von Juni bis Dezember fällt der Regen meist in kurzen, kräftigen Schauern; dazwischen scheint häufig die Sonne. Das grüne Inselinnere rund um den Grand-Etang-Nationalpark präsentiert sich dann besonders üppig: Die Wasserfälle führen mehr Wasser, der Regenwald leuchtet intensiv, und auf den Gewürzplantagen duftet es nach Muskatnuss und Zimt. Wer flexibel ist, profitiert in dieser Zeit von einem spürbar ruhigeren Reisegeschehen.
Grundsätzlich eignet sich Grenada das ganze Jahr über für eine Kombination aus Strand und Entdeckungen – etwa mit dem Mietwagen durchs bewaldete Hinterland oder mit einem Abstecher auf die stille Schwesterinsel Carriacou. Die Insel ist touristisch gut erschlossen, aber angenehm unaufgeregt geblieben.
Klimatabelle Grenada
Die Werte beziehen sich auf die Hauptstadt St. George's an der Südwestküste und zeigen gerundete Durchschnittswerte. Sie dienen der Orientierung – das Wetter kann im Einzelfall davon abweichen.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|29
|23
|12
|27
|Februar
|29
|23
|9
|26
|März
|30
|23
|8
|26
|April
|30
|24
|7
|27
|Mai
|31
|25
|9
|27
|Juni
|30
|25
|14
|28
|Juli
|30
|25
|16
|28
|August
|31
|25
|16
|28
|September
|31
|25
|15
|29
|Oktober
|31
|25
|15
|29
|November
|30
|24
|16
|28
|Dezember
|29
|24
|14
|27
Fazit: Die Monate Januar bis Mai bieten die stabilste Kombination aus viel Sonne, wenigen Regentagen und warmem Meer. Doch auch in der Regenzeit bleibt es tropisch warm, die Schauer sind meist kurz, und das Meer lädt in jedem Monat zum Baden ein.
Unsere Monats-Empfehlungen
Januar bis April: Die Trockenzeit ist die klassische Zeit für die Winterflucht: Während in der Schweiz Schnee und Nebel dominieren, erwarten Sie auf Grenada Sonne, sommerliche Wärme und ruhige See – ideal zum Baden, Segeln, Tauchen und Schnorcheln. Besonders der Januar und der Februar sind bei Schweizer Gästen beliebt; da dies die Hochsaison ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung, etwa über unsere Auswahl an Hotels und Resorts.
Mai bis August: Der Mai beschliesst die Trockenzeit und ist ein Geheimtipp für alle, die es ruhiger mögen. Ab Juni beginnt die Regenzeit mit kurzen, kräftigen Schauern, zwischen denen die Sonne häufig scheint – die Insel wird sattgrün, und Badeferien bleiben gut möglich. Diese Monate passen auch zu den Schweizer Sommerferien, wenn eine Fernreise mit der Familie ansteht.
September bis Dezember: Von August bis Oktober erreicht die atlantische Hurrikansaison ihren Höhepunkt. Grenada liegt zwar am Südrand des Hurrikangürtels und wird seltener direkt getroffen als nördlichere Inseln, dennoch sollten Sie in diesen Monaten die Wetterlage im Blick behalten – Hinweise dazu finden Sie in unseren Reiseinformationen. Im Dezember gehen die Schauer allmählich zurück, und mit dem Übergang zur Trockenzeit startet die neue Hochsaison.
Die beste Reisezeit für Grenada ist die Trockenzeit von Januar bis Mai. Dann erwarten Sie viel Sonne, wenige Regentage und tropisch warme Temperaturen bei angenehm badewarmem Meer. Für Schweizer Gäste sind diese Monate ideal, weil sie mitten in den heimischen Winter fallen.
Die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November, ihr Kern liegt zwischen August und Oktober. Grenada befindet sich am Südrand des Hurrikangürtels und wird deutlich seltener direkt von Wirbelstürmen getroffen als nördlichere Karibikinseln. Ein Restrisiko bleibt dennoch bestehen; verfolgen Sie in diesen Monaten die Wettervorhersage und planen Sie mit etwas Flexibilität.
Ja, Badeferien sind auf Grenada grundsätzlich das ganze Jahr über möglich. In der Regenzeit von Juni bis Dezember fällt der Regen meist in kurzen, kräftigen Schauern, dazwischen scheint häufig die Sonne. Das Meer bleibt in jedem Monat badewarm, und die Insel zeigt sich in dieser Zeit besonders grün.
Die besten Bedingungen zum Tauchen und Schnorcheln herrschen in der Trockenzeit von Januar bis Mai, wenn die See ruhig und die Sicht unter Wasser besonders gut ist. Grundsätzlich ist Wassersport aber ganzjährig möglich, da das Meer rund um Grenada und die Schwesterinsel Carriacou stets warm bleibt.
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