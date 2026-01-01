Wann lohnt sich eine Reise nach Grenada?

Grenada liegt im äussersten Süden der Karibik, zwischen St. Vincent und den Grenadinen im Norden und Trinidad im Süden. Das tropische Klima ist ganzjährig warm, das Meer bleibt konstant badewarm. In der Trockenzeit von Januar bis Mai zeigt sich die Gewürzinsel von ihrer sonnigsten Seite: wenig Regen, gute Sicht zum Tauchen und Schnorcheln und ideale Bedingungen für Badeferien am Grand Anse Beach im Südwesten. Diese Monate sind für Schweizer Gäste besonders attraktiv, weil sie mitten in den hiesigen Winter fallen.

In der Regenzeit von Juni bis Dezember fällt der Regen meist in kurzen, kräftigen Schauern; dazwischen scheint häufig die Sonne. Das grüne Inselinnere rund um den Grand-Etang-Nationalpark präsentiert sich dann besonders üppig: Die Wasserfälle führen mehr Wasser, der Regenwald leuchtet intensiv, und auf den Gewürzplantagen duftet es nach Muskatnuss und Zimt. Wer flexibel ist, profitiert in dieser Zeit von einem spürbar ruhigeren Reisegeschehen.

Grundsätzlich eignet sich Grenada das ganze Jahr über für eine Kombination aus Strand und Entdeckungen – etwa mit dem Mietwagen durchs bewaldete Hinterland oder mit einem Abstecher auf die stille Schwesterinsel Carriacou. Die Insel ist touristisch gut erschlossen, aber angenehm unaufgeregt geblieben.