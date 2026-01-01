St. Lucia ist mit Sicherheit ein überaus reizvolles Ziel in der Karibik. Mit einer Länge von 43 Kilometern und einer Breite von 23 Kilometern ist die karibische Insel sehr überschaubar. Jedoch gibt es weitaus mehr, als nur den dichten Regenwald zu besichtigen. Hohe Berge und ein Naturparadies für jeden Urlauber, so lässt sich die karibische Insel St. Lucia perfekt beschreiben. Unsere Reisespezialisten erstellen auf Wunsch sehr gerne ein individuelles Reiseangebot für Sie.