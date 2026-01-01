St. Lucia Reisetipps von A bis Z
Ferien vom Spezialisten auf St. Lucia
Die wichtigsten Informationen zu St. Lucia im Überblick
Auf der Insel St. Lucia sind zwei internationale Flughäfen zu finden. Direktverbindungen von der Schweiz aus gibt es allerdings nicht. Die einfachste Anreise erfolgt von Basel oder von Zürich aus.
Bei einem Aufenthalt von bis zu 42 Tagen benötigen Staatsbürger aus der Schweiz kein Visum. Ein Reisepass, welcher noch sechs Monate gültig ist, muss jedoch vorgewiesen werden können. Sollten Sie mit Kindern einreisen, reicht eine Eintragung im elterlichen Reisepass. Zudem wird auch ein Rückreise- oder Weiterflugticket benötigt, um auf St. Lucia einzureisen.
Die Insel in der Karibik eignet sich ideal für Ferien mit der gesamten Familie. Es gibt viele Hotels, welche sich auf Gäste mit Kindern spezialisiert haben. Eine kleine Tour durch den Regenwald sorgt für Action und der Sandstrand ist die perfekte Sandkiste.
Die Ferieninsel kann als Ganzjahresreiseziel betrachtet werden. Trockene Winter und heisse Sommer, so können Sie sich St. Lucia das ganze Jahr über vorstellen. Die Temperaturen sinken nur in Ausnahmefällen unter 21 Grad Celsius. Die Wassertemperaturen betragen im Durchschnitt 26 Grad Celsius.
Die Mehrheit der Einwohner gehören der römisch-katholischen Kirche an.
Impfungen zum Schutz der Gesundheit sind bei der Einreise nicht notwendig. Dennoch sollten einige Schutzimpfungen auf einem aktuellen Stand sein, darunter auch Hepatitis A und Polio. St. Lucia gehört nicht zu den Malariagebieten. Wertsachen sollten allerdings immer sicher verwahrt werden, im Idealfall im Hotelsafe.
Als offizielle Amtssprache auf der Insel St. Lucia gilt Englisch. Viele Einheimische unterhalten sich jedoch in Patois, was eine Mischung aus Französisch und Kreolisch ist.
Auf der Insel sind die amerikanischen und britischen Steckdosen weit verbreitet. Somit ist die Mitnahme eines Adapters notwendig.
Aufgrund des guten ausgebauten Handynetzes sollten die Mobiltelefone aus der Schweiz auf der Ferieninsel reibungslos funktionieren. In vielen Hotels wird den Gästen auch kostenloses Internet angeboten.
Die Preise in Hotels und Restaurants werden netto ausgeschrieben. Ein Serviceaufschlag von zehn Prozent ist angemessen. Die Mitarbeiter in den Restaurants sind auf das Trinkgeld zumeist angewiesen.
Eine Fahrerlaubnis für das Lenken eines Mietwagens ist notwendig. Zudem benötigen Sie auch einen nationalen Führerschein. Die Strassen befinden sich in einem guten Zustand.
Der Ostkaribische Dollar ist das offizielle Zahlungsmittel auf St. Lucia. Die Währung ist eng an den US-Dollar gekoppelt. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert und das Abheben von Bargeld sollte auch keine Probleme darstellen.
Im Winter beträgt die Zeitdifferenz zur Schweiz minus fünf Stunden und in den Sommermonaten minus sechs Stunden.
Die beste Reisezeit für St. Lucia liegt in der Trockenzeit von Dezember bis April: viel Sonne, wenig Regen und angenehme Temperaturen um 28 Grad. Von Juni bis November fällt mehr Regen, meist in kurzen tropischen Schauern; in diese Monate fällt auch die Hurrikansaison der Karibik. Baden ist dank Wassertemperaturen um 26 Grad ganzjährig möglich.
Direktflüge ab der Schweiz gibt es nicht. Sie erreichen St. Lucia mit einem Zwischenstopp, beispielsweise über London oder ein anderes europäisches Drehkreuz. Je nach Verbindung und Umsteigezeit sollten Sie mit einer Gesamtreisezeit von rund zwölf oder mehr Stunden rechnen. Unsere Spezialisten finden die passende Route für Sie.
Das Wahrzeichen der Insel sind die Pitons – zwei markante Vulkankegel, die zum UNESCO-Welterbe gehören. Sehenswert sind zudem die Schwefelquellen bei Soufrière, der tropische Regenwald im Inselinnern und die malerische Marigot Bay. Mehr Inspiration finden Sie unter unseren Naturerlebnissen auf St. Lucia.
Für die Hochsaison von Dezember bis April empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus, da beliebte Resorts und gute Flugverbindungen früh ausgebucht sind. In der Nebensaison sind Sie flexibler. Unser Karibik-Spezialisten-Team berät Sie gerne persönlich zu Ihrer Reiseplanung.
Ja, St. Lucia lässt sich gut mit Nachbarinseln verbinden: Im Norden liegt das französische Martinique, im Süden bieten sich Grenada oder Barbados an. So kombinieren Sie dramatische Vulkanlandschaften mit unterschiedlichen Strand- und Kulturerlebnissen – wir planen Ihre Wunschroute.
Beste Reisezeit ausführlich: Klimatabelle und Monats-Tipps
Noch mehr Details zum Klima finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für St. Lucia: mit einer Klimatabelle für alle zwölf Monate, Hinweisen zu Regenzeit und Hurrikansaison sowie unseren Empfehlungen für die schönsten Reisemonate.
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