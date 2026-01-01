Barbados Reisen vom Spezialisten
Ferien auf Barbados
Der Charakter der Insel: britisches Erbe trifft karibische Gelassenheit
Barbados unterscheidet sich spürbar von seinen Nachbarinseln. Als Insel aus Korallenkalk ist sie vergleichsweise flach und von sanften Hügeln, Zuckerrohrfeldern und üppigen Gärten geprägt. Das britische Erbe ist bis heute lebendig – vom Linksverkehr über den Nationalsport Cricket bis zum Nachmittagstee –, weshalb Barbados gerne als «Little England der Karibik» bezeichnet wird. Gleichzeitig gilt die Insel als Geburtsstätte des Rums, und die Bajans, wie sich die Einheimischen nennen, sind für ihre herzliche und entspannte Art bekannt. Diese Mischung aus Stil und Lebensfreude macht den besonderen Reiz von Barbados Ferien aus.
Drei Küsten, drei Gesichter
Jede Küste hat ihren eigenen Charakter. Die Westküste am ruhigen Karibischen Meer verwöhnt mit hellen, sanft abfallenden Sandstränden und klarem, meist ruhigem Wasser – hier befinden sich viele der bekanntesten Hotels und Resorts der Insel. Die Südküste ist lebhafter: Strände, Restaurants und Bars liegen nah beieinander, und abends herrscht ausgelassene Stimmung. Ganz anders die Ostküste am offenen Atlantik: Rau, wild und von eindrücklichen Felsformationen geprägt, gehört sie vor allem den Surfern, während sie zum Baden nur bedingt geeignet ist. Im grünen Inselinneren warten sanfte Hügel und mit dem Turners Hall Wood ein letztes Stück ursprünglicher Tropenwald.
Die beste Reisezeit für Ihre Barbados Ferien
Barbados ist dank des tropischen Klimas ein Ganzjahresziel mit Temperaturen um die 30 Grad. Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Dezember bis April: In diesen Monaten fällt am wenigsten Regen, und der beständige Passatwind sorgt für eine angenehme Brise – ideal, um dem Schweizer Winter zu entfliehen. Von Juni bis November dauert die Regenzeit, die mit der atlantischen Hurrikansaison zusammenfällt.
Da Barbados am südöstlichen Rand der Karibik liegt, wird die Insel seltener direkt von Stürmen getroffen als nördlichere Ziele; die Schauer sind meist kurz, die Natur zeigt sich besonders grün, und an den Stränden ist deutlich weniger los.
Für wen eignet sich Barbados?
Die Insel ist erstaunlich vielseitig. Familien schätzen die ruhigen, flach abfallenden Strände der Westküste, Paare und Hochzeitsreisende die stilvollen Häuser und romantischen Sonnenuntergänge. Aktive kommen beim Surfen, bei Küstenwanderungen oder auf Ausflügen ins Inselinnere auf ihre Kosten, während Taucher und Schnorchler vorgelagerte Korallenriffe, versunkene Schiffswracks und Meeresschildkröten erwarten. Und wer einfach nur ausspannen möchte, findet an fast jedem Strand ein ruhiges Plätzchen unter Palmen.
Barbados mit anderen Inseln kombinieren
Dank seiner Lage und der guten Flugverbindungen ist Barbados ein idealer Ausgangspunkt, um mehrere Karibikinseln in einer Reise zu verbinden. Beim Inselhopping erreichen Sie benachbarte Inseln wie St. Lucia oder die Grenadinen mit kurzen Flügen, und auch Kreuzfahrten ab Bridgetown sind eine beliebte Möglichkeit, die Vielfalt der Kleinen Antillen kennenzulernen. Ob reine Badeferien, eine Inselkombination oder eine Kreuzfahrt mit anschliessenden Strandtagen – unsere Spezialisten stellen Ihre Barbados Ferien individuell nach Ihren Wünschen zusammen.
Alles, um sich nachhaltig zu entspannen
Da auf Barbados einst sehr intensiv Zuckerrohr angebaut wurde, gibt es nur noch sehr wenige Wälder auf der Insel. Der einzige grössere Wald auf Barbados ist unter dem Namen Turners Hall Wood bekannt und liegt im Inneren der Insel. Auch wenn Rundfahrten über die Insel sehr empfehlenswert sind, können Sie Ihre Aufmerksamkeit der abwechslungsreichen Küste von Barbados widmen. Neben herrlichen Strandtagen sind auf Barbados noch viele weitere Aktivitäten möglich. So können Sie zum Beispiel von Barbados aus Inselhopping zu den benachbarten Inseln betreiben oder eine der herrlichen Barbados Schiffsreisen buchen.
Eine weitere Beschäftigung, die sich auf Barbados grosser Beliebtheit erfreut, ist das Surfen, dem Sie an vielen verschiedenen Orten der Insel nachgehen können.
Barbados – ein Traumziel in der Karibik
Aufgrund seiner Schönheit ist die Insel Barbados für Hochzeitsreisen optimal geeignet. Hochzeitspaare wissen vor allem zu schätzen, dass auf der Insel viele interessante Veranstaltungen stattfinden. Sehr beliebt ist zum Beispiel das legendäre Crop-Over-Festival, mit dem traditionell jedes Jahr das Ende der Zuckerrohrernte gefeiert wird. Leuchtende Farben prägen diese wunderschöne Veranstaltung, die vielfältige Highlights zu bieten hat.
Mitreissende Steelbands und fröhliche Calypso-Wettbewerbe sind Teil der Veranstaltung und unter anderem ein Grund dafür, dass dieses Festival so beliebt ist. Wenn Sie mehr über die bewegte Vergangenheit von Barbados erfahren möchten, ist ein Besuch des Barbados-Museums mit seinen vielen Exponaten sehr empfehlenswert.
Barbados Reisen planen: Reisezeit, Küsten und Tipps
Beste Reisezeit für Barbados
Barbados ist ein Ganzjahresziel mit tropischem Klima und Temperaturen um die 30 Grad. Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Dezember bis April: Dann fällt am wenigsten Regen, und der Passatwind sorgt für eine angenehme Brise – ideal für Badeferien im Schweizer Winter, etwa im Januar. Von Juni bis November dauert die Regenzeit, in die auch die atlantische Hurrikansaison fällt.
Barbados liegt zwar am südöstlichen Rand der Karibik und wird seltener direkt getroffen als nördlichere Inseln, das Wetter ist in diesen Monaten aber weniger beständig – dafür präsentiert sich die Insel besonders grün, und an den Stränden ist es ruhiger.
Westküste, Südküste oder Ostküste?
Die Westküste am ruhigen Karibischen Meer steht für sanft abfallende, helle Sandstrände und viele der bekanntesten Hotels und Resorts der Insel – perfekt zum Schwimmen und für Familien. Die Südküste ist lebhafter: Hier reihen sich Strände, Restaurants und Bars aneinander, und im Fischerstädtchen Oistins wird jeden Freitagabend beim berühmten Fish Fry gegrillt, musiziert und gefeiert. Die raue Ostküste am offenen Atlantik begeistert mit dramatischen Felsformationen rund um Bathsheba und gehört den Surfern – zum Baden ist sie nur bedingt geeignet.
Praktische Tipps für Ihre Barbados Ferien
Ab der Schweiz erreichen Sie Barbados mit einer Umsteigeverbindung, zum Beispiel über London, Frankfurt oder Amsterdam; insgesamt sollten Sie mit rund zwölf Stunden Reisezeit rechnen. Auf der Insel herrscht Linksverkehr – ein Erbe der britischen Kolonialzeit, das sich auch im Cricket und bei der nachmittäglichen Teatime zeigt. Dank der kompakten Grösse erreichen Sie die meisten Sehenswürdigkeiten in weniger als einer Stunde Fahrzeit: das UNESCO-gekrönte Bridgetown, Rum-Destillerien mit Degustation oder Schnorchelplätze vor der Westküste, an denen Sie Meeresschildkröten begegnen.
Alles Wichtige von der Einreise bis zur Währung finden Sie in unseren Barbados Reiseinformationen – und weitere Trauminseln für Ihre Ferien in unserer Karibik-Übersicht.
Beste Reisezeit im Detail
Sie möchten genauer wissen, welcher Monat sich am besten für Ihre Barbados Ferien eignet? Auf unserer Seite Beste Reisezeit für Barbados finden Sie eine Klimatabelle mit allen zwölf Monaten, Details zur Hurrikansaison und unsere Monats-Empfehlungen im Überblick.
Sehenswürdigkeiten und Ausflüge auf Barbados
Die Insel misst nur 34 mal 23 Kilometer – von jedem Hotel aus sind alle Ziele in unter einer Stunde erreichbar.
Harrison's Cave und das Landesinnere
Im Zentrum führt eine Tropfsteinhöhle durch Kalkstein, in der unterirdische Wasserfälle in türkise Becken stürzen; befahren wird sie mit einer elektrischen Bahn. In der Nähe liegen die Welchman Hall Gully mit tropischer Vegetation und die Plantagenhäuser aus der Zuckerrohrzeit.
Bathsheba und die wilde Ostküste
An der Atlantikseite hat die Brandung Felsnadeln aus dem Kalkstein geschliffen. Bathsheba ist die bekannteste davon – zum Baden ungeeignet, für Surfer und Fotografen ein Höhepunkt. Sonntags kommen Einheimische zum Picknick an die Küste.
Oistins Fish Fry und Rum
Freitagabends verwandelt sich das Fischerdorf Oistins in einen Volksauflauf mit Grillständen, Musik und Tanz – die zugänglichste Art, barbadischen Alltag zu erleben. Barbados gilt zudem als Geburtsort des Rums; die Destillerie Mount Gay führt ihre Ursprünge auf 1703 zurück und bietet Führungen mit Verkostung.
Anreise und Barbados als Ausgangspunkt
Barbados liegt östlich des Karibikbogens und ist deshalb von Europa aus besonders gut erreichbar.
Flüge ab Europa
Der Grantley Adams International Airport wird ab London, Frankfurt und weiteren europäischen Drehkreuzen direkt angeflogen; ab der Schweiz reisen Sie mit einem Umstieg in rund elf bis dreizehn Stunden. Die Zeitverschiebung beträgt fünf bis sechs Stunden.
Inselkombinationen
Von Barbados aus verbinden Regionalflüge die Kleinen Antillen: St. Lucia, Grenada, St. Vincent und die Grenadinen liegen jeweils unter einer Flugstunde entfernt. Die Insel eignet sich damit gut als Auftakt oder Abschluss einer Inselkombination.
Unterwegs auf der Insel
Gefahren wird links, wie in Grossbritannien. Mietwagen sind verbreitet, für kurze Strecken genügen die farbenfrohen Route-Taxis, die zwischen den Küstenorten verkehren. Für Ausflüge ins Landesinnere lohnt sich ein Fahrzeug mit etwas Bodenfreiheit.
Mehr als nur Strand und Meer
Barbados hat viel zu bieten
Wenn Sie auf Barbados Ihre Ferien verbringen, ist ein Besuch der Hauptstadt der Insel auf jeden Fall ein Muss. Denn dort erwarten Sie herausragende Sehenswürdigkeiten wie das Barbados Mutual Building, in dem einst die erste Versicherung der Karibik gegründet wurde. Weitere Wahrzeichen der Stadt sind das Harrison College und das Nelson Denkmal von Barbados, welches sogar älter ist als die Nelson Statue in London. Weitere Orte auf Barbados, deren Besuch sich lohnt, sind die Gemeinden Oistins, Holetown und Saint Lawrence Gap, von denen vor allem der zuletzt genannte Ort für sein Nachtleben berühmt ist.
Häufige Fragen zu Barbados Reisen
Als beste Reisezeit für Barbados gilt die Trockenzeit von Dezember bis April mit viel Sonne und wenig Regen. Von Juni bis November dauert die Regenzeit, in die auch die atlantische Hurrikansaison fällt – Barbados wird als südöstlichste Karibikinsel zwar seltener direkt getroffen, das Wetter ist dann aber weniger beständig. Die Temperaturen liegen das ganze Jahr über um die 30 Grad.
Ab der Schweiz gibt es keine Direktflüge nach Barbados. Mit einer Umsteigeverbindung, zum Beispiel über London, Frankfurt oder Amsterdam, beträgt die gesamte Reisezeit rund zwölf Stunden. Unsere Spezialisten finden die passende Verbindung für Ihre Reisedaten.
Ja – Barbados eignet sich sehr gut als Ausgangspunkt: Beim Inselhopping lernen Sie benachbarte Inseln der Kleinen Antillen kennen, und auch Schiffsreisen ab Barbados sind eine beliebte Art, mehrere Trauminseln in einer Reise zu erleben.
Harrison's Cave mit ihren unterirdischen Wasserfällen, die wilde Ostküste bei Bathsheba, den Fish Fry in Oistins am Freitagabend und eine Führung durch die Rumdestillerie Mount Gay.
Der Flughafen wird ab London, Frankfurt und weiteren europäischen Drehkreuzen direkt angeflogen; ab der Schweiz mit einem Umstieg in rund elf bis dreizehn Stunden. Die Zeitverschiebung beträgt fünf bis sechs Stunden.
Ja. Regionalflüge erreichen St. Lucia, Grenada sowie St. Vincent und die Grenadinen in jeweils unter einer Flugstunde. Barbados eignet sich gut als Auftakt oder Abschluss einer Inselkombination.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Das könnte Sie auch interessieren
- Saint Martin Reisen vom Spezialisten
- Grenadinen und St. Vincent Reisen
- Trinidad & Tobago Reisen vom Spezialisten
- Turks & Caicos Reisen vom Spezialisten
- Virgin Islands Reisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Karibik Reisen mit Kindern
- Karibik Badeferien vom Spezialisten
- Romantische Karibik Hochzeitsreisen
- Individuelles Karibik Inselhüpfen
- ABC-Inseln Reisen