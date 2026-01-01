Der Charakter der Insel: britisches Erbe trifft karibische Gelassenheit

Barbados unterscheidet sich spürbar von seinen Nachbarinseln. Als Insel aus Korallenkalk ist sie vergleichsweise flach und von sanften Hügeln, Zuckerrohrfeldern und üppigen Gärten geprägt. Das britische Erbe ist bis heute lebendig – vom Linksverkehr über den Nationalsport Cricket bis zum Nachmittagstee –, weshalb Barbados gerne als «Little England der Karibik» bezeichnet wird. Gleichzeitig gilt die Insel als Geburtsstätte des Rums, und die Bajans, wie sich die Einheimischen nennen, sind für ihre herzliche und entspannte Art bekannt. Diese Mischung aus Stil und Lebensfreude macht den besonderen Reiz von Barbados Ferien aus.

Drei Küsten, drei Gesichter

Jede Küste hat ihren eigenen Charakter. Die Westküste am ruhigen Karibischen Meer verwöhnt mit hellen, sanft abfallenden Sandstränden und klarem, meist ruhigem Wasser – hier befinden sich viele der bekanntesten Hotels und Resorts der Insel. Die Südküste ist lebhafter: Strände, Restaurants und Bars liegen nah beieinander, und abends herrscht ausgelassene Stimmung. Ganz anders die Ostküste am offenen Atlantik: Rau, wild und von eindrücklichen Felsformationen geprägt, gehört sie vor allem den Surfern, während sie zum Baden nur bedingt geeignet ist. Im grünen Inselinneren warten sanfte Hügel und mit dem Turners Hall Wood ein letztes Stück ursprünglicher Tropenwald.

Die beste Reisezeit für Ihre Barbados Ferien

Barbados ist dank des tropischen Klimas ein Ganzjahresziel mit Temperaturen um die 30 Grad. Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Dezember bis April: In diesen Monaten fällt am wenigsten Regen, und der beständige Passatwind sorgt für eine angenehme Brise – ideal, um dem Schweizer Winter zu entfliehen. Von Juni bis November dauert die Regenzeit, die mit der atlantischen Hurrikansaison zusammenfällt.

Da Barbados am südöstlichen Rand der Karibik liegt, wird die Insel seltener direkt von Stürmen getroffen als nördlichere Ziele; die Schauer sind meist kurz, die Natur zeigt sich besonders grün, und an den Stränden ist deutlich weniger los.

Für wen eignet sich Barbados?

Die Insel ist erstaunlich vielseitig. Familien schätzen die ruhigen, flach abfallenden Strände der Westküste, Paare und Hochzeitsreisende die stilvollen Häuser und romantischen Sonnenuntergänge. Aktive kommen beim Surfen, bei Küstenwanderungen oder auf Ausflügen ins Inselinnere auf ihre Kosten, während Taucher und Schnorchler vorgelagerte Korallenriffe, versunkene Schiffswracks und Meeresschildkröten erwarten. Und wer einfach nur ausspannen möchte, findet an fast jedem Strand ein ruhiges Plätzchen unter Palmen.

Barbados mit anderen Inseln kombinieren

Dank seiner Lage und der guten Flugverbindungen ist Barbados ein idealer Ausgangspunkt, um mehrere Karibikinseln in einer Reise zu verbinden. Beim Inselhopping erreichen Sie benachbarte Inseln wie St. Lucia oder die Grenadinen mit kurzen Flügen, und auch Kreuzfahrten ab Bridgetown sind eine beliebte Möglichkeit, die Vielfalt der Kleinen Antillen kennenzulernen. Ob reine Badeferien, eine Inselkombination oder eine Kreuzfahrt mit anschliessenden Strandtagen – unsere Spezialisten stellen Ihre Barbados Ferien individuell nach Ihren Wünschen zusammen.