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Martinique, Karibik

Martinique Inselhopping vom Spezialisten

Icon map15 Tage
Inselhüpfen Karibik
ab CHF 2395.– / pro Person
ab Martinique bis Guadeloupe
Highlights: Mont Pelée, Fort-de-France, Balata Garten, Trafalgar Falls
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Spezialisten-Team
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