Trinidad & Tobago Badeferien
Tauchen Sie in das kristallklare Wasser
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Die Vielfalt von Trinidad & Tobago
Ein Inselparadies für Sportler – Trinidad & Tobago
Durch ihre sehr idyllische Atmosphäre und einem entspannten Lebensstil der Bewohner ist die Insel Tobago bei Gästen, die in erster Linie Entspannung und Erholung suchen, sehr beliebt. So ist zum Beispiel der Strand von Pigeon Point ein sehr beliebtes Ausflugsziel, da dieser Strand alles bietet, was einen guten Karibikstrand ausmacht. Aber auch Wassersportler wie Surfer und Taucher sind aufgrund hervorragender Möglichkeiten, ihre Sportarten auszuüben, sehr glücklich auf Tobago.
Egal, ob Tauchen auf Trinidad & Tobago für Sie die erste Wahl ist oder Sie lieber schnorcheln auf Trinidad & Tobago ausprobieren möchten, zahlreiche Buchten wie Arnos Vale Bay, Englishman's Bay, Castara Bay, Tyrells Bay und die Courtland Bay warten darauf, von Ihnen erkundet zu werden und bieten Tauchreviere der Extraklasse.
Surfen auf Trinidad & Tobago ist vor allem an der Westküste von Tobago gut möglich, da Sie dort einige Surfspots vorfinden.
Trinidad – Insel der Vielfalt und Abwechslung
Auf Erkundungstouren, die Sie zu den schönsten Orten der Insel Trinidad führen, darf ein Abstecher zu der wundervollen Blanchisseuse Bay nicht fehlen. Denn diese Gegend von Trinidad ist bekannt für viele abgelegene Ecken und eine sehr romantische Stimmung. Einer der sehenswertesten Orte in diesem Bereich ist zweifellos das Mündungsgebiet des Marianne Rivers, in welchem Sie viele Wasservögel beobachten können.
Ein Reiseziel für Naturfreunde – Trinidad & Tobago
Die Strände auf Trinidad und Tobago sind nicht nur gut dafür geeignet, an ihnen nach Herzenslust auszuspannen, sondern sind auch die Heimat vieler verschiedener Tiere, die einen Aufenthalt an den Küsten des Inselstaates Trinidad & Tobago sehr abwechslungsreich und kurzweilig gestalten. Neben Papageien und Leguanen, die Sie gelegentlich vor Ort treffen können, sind vor allem die interessanten Lederschildkröten auf Trinidad & Tobago sehr weit verbreitet. Insbesondere in der Great Courland Bay, die auch als Turtle Bay bekannt ist, tummeln sich sehr viele Schildkröten auf engstem Raum.
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