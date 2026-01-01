Guadeloupe Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Guadeloupe im eigenen Tempo entdecken

Kaum eine Karibikinsel eignet sich so gut für eine Mietwagenrundreise wie Guadeloupe. Als französisches Übersee-Département verfügt der Archipel über ein gut ausgebautes Strassennetz, gefahren wird rechts wie in der Schweiz, und die Beschilderung folgt französischem Standard – Sie finden sich also schnell zurecht. Die Distanzen sind angenehm kurz: Zwischen den Stränden von Grande-Terre und dem Regenwald von Basse-Terre liegen oft nur wenige Fahrstunden.

Mit dem eigenen Mietwagen bestimmen Sie selbst, wo Sie anhalten – sei es an einem einsamen Strand, bei einem Aussichtspunkt über der Küste oder in einem kreolischen Dorf, in dem gerade Markt ist.

Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Route zusammen, reservieren die Unterkünfte entlang des Weges und geben Ihnen ihre persönlichen Tipps mit auf die Reise.