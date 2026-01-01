Guadeloupe Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Guadeloupe im eigenen Tempo entdecken
Kaum eine Karibikinsel eignet sich so gut für eine Mietwagenrundreise wie Guadeloupe. Als französisches Übersee-Département verfügt der Archipel über ein gut ausgebautes Strassennetz, gefahren wird rechts wie in der Schweiz, und die Beschilderung folgt französischem Standard – Sie finden sich also schnell zurecht. Die Distanzen sind angenehm kurz: Zwischen den Stränden von Grande-Terre und dem Regenwald von Basse-Terre liegen oft nur wenige Fahrstunden.
Mit dem eigenen Mietwagen bestimmen Sie selbst, wo Sie anhalten – sei es an einem einsamen Strand, bei einem Aussichtspunkt über der Küste oder in einem kreolischen Dorf, in dem gerade Markt ist.
Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Route zusammen, reservieren die Unterkünfte entlang des Weges und geben Ihnen ihre persönlichen Tipps mit auf die Reise.
Von Strand zu Regenwald: die Höhepunkte der Rundreise
Auf Grande-Terre, dem östlichen Flügel des Schmetterlings, reihen sich helle Sandstrände und geschützte Buchten aneinander; an der östlichsten Spitze bei der Pointe des Châteaux branden die Wellen des Atlantiks spektakulär gegen die Felsen. Ganz anders Basse-Terre: Hier führt die Route de la Traversée mitten durch den dichten Regenwald des Nationalparks, Wanderwege zweigen zu Wasserfällen ab, und über allem thront der Vulkan La Soufrière. Unterwegs begegnen Ihnen Zuckerrohrfelder, Rumdestillerien und Bananenplantagen – und immer wieder die kreolische Küche, die französische Raffinesse mit karibischen Aromen verbindet.
Wer mag, setzt mit dem Auto per Fähre auf eine der Nachbarinseln über oder lässt den Wagen stehen und erkundet Les Saintes oder Marie-Galante zu Fuss.
Für wen sich die Mietwagenrundreise eignet – und wann Sie reisen sollten
Eine Mietwagenrundreise auf Guadeloupe passt zu Ihnen, wenn Sie unabhängig reisen und Natur, Kultur und Badeferien flexibel kombinieren möchten – als Paar ebenso wie als Familie. Französischkenntnisse sind hilfreich, aber kein Muss. Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate von Dezember bis April, wenn angenehme Temperaturen und wenig Niederschlag die Fahrten besonders unbeschwert machen. Schön lässt sich die Rundreise mit einigen Tagen Badeferien auf Guadeloupe abschliessen oder mit einem Inselhopping durch den Guadeloupe-Archipel erweitern.
Und wenn Sie das Fahren auf Karibikinseln gepackt hat: Auch eine Mietwagenrundreise auf St. Lucia oder weitere Ziele in der Karibik planen unsere Spezialisten gerne für Sie – individuell zusammengestellt und mit Schweizer Qualität organisiert.
So entsteht Ihre persönliche Route
Ob gemütliche Runde über die beiden Hauptinseln oder ausgedehnte Tour mit Abstechern per Fähre: Ihre Route entsteht im Gespräch. Unsere Spezialisten schlagen Etappen vor, die zu Ihrem Reisetempo passen, und wählen Unterkünfte in unterschiedlichen Regionen aus – so erleben Sie Guadeloupe von mehreren Seiten, ohne täglich die Koffer packen zu müssen. Den passenden Mietwagen reservieren wir gleich mit.
Auch unterwegs sind Sie nicht auf sich allein gestellt: Sie reisen mit sorgfältig zusammengestellten Unterlagen und wissen jederzeit, an wen Sie sich bei Fragen wenden können. So geniessen Sie die Freiheit des Selbstfahrens – verbunden mit der Sicherheit einer durchdacht organisierten Reise.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen