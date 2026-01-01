Beste Reisezeit für Anguilla
Trockenzeit Dezember bis April – ideal für die Winterflucht
Warum sich Anguilla besonders in der Trockenzeit lohnt
Anguilla ist eine flache, eher trockene Kalk- und Koralleninsel im Norden der Kleinen Antillen. Ohne hohe Berge, an denen sich Wolken stauen, fällt hier weniger Regen als auf vielen gebirgigen Nachbarinseln – Schauer ziehen meist rasch vorbei. Weil zudem keine Flüsse Sediment ins Meer tragen, bleibt das Wasser rund um die Insel aussergewöhnlich klar: beste Voraussetzungen zum Schwimmen und Schnorcheln in Buchten wie Shoal Bay, Meads Bay oder der Rendezvous Bay.
In der Trockenzeit von Dezember bis April zeigt sich die Insel von ihrer schönsten Seite: viel Sonne, wenig Niederschlag und ein beständiger Passatwind, der die tropische Wärme angenehm macht. Während in der Schweiz Winter herrscht, laden auf Anguilla Dutzende feinsandige Strände zu Barfuss-Luxus und ruhigen Badeferien ein.
Auch ausserhalb der Hochsaison hat die Insel ihren Reiz: Im Mai und Juni wird es merklich ruhiger, das Meer bleibt badewarm und viele Tage sind sonnig. Wer flexibel ist, findet dann besonders entspannte Bedingungen für Anguilla Ferien.
Klimatabelle Anguilla
Die Werte beziehen sich auf The Valley im Zentrum der Insel und zeigen gerundete Durchschnittswerte für Tages- und Nachttemperaturen, Regentage sowie die Wassertemperatur.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|28
|23
|8
|27
|Februar
|28
|22
|6
|26
|März
|29
|23
|6
|26
|April
|29
|23
|6
|27
|Mai
|30
|24
|8
|28
|Juni
|31
|25
|8
|28
|Juli
|31
|25
|9
|28
|August
|31
|25
|10
|29
|September
|31
|25
|11
|29
|Oktober
|31
|24
|11
|29
|November
|30
|24
|10
|28
|Dezember
|29
|23
|9
|27
Fazit: Die wenigsten Regentage und die angenehmsten Temperaturen fallen in die Trockenzeit von Dezember bis April – sie ist die beste Reisezeit für Anguilla. Am feuchtesten ist es von August bis Oktober, während das Meer mit 26 bis 29 Grad das ganze Jahr über badewarm bleibt.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis April: Die Trockenzeit ist die klassische Hauptsaison – und für Gäste aus der Schweiz die ideale Winterflucht. Während zu Hause Schnee und Nebel dominieren, erwarten Sie auf Anguilla Sonne, Passatwind und Tagestemperaturen um 28 Grad. Besonders der Januar und der Februar bieten zuverlässig stabiles Badewetter; wer in dieser gefragten Zeit reisen möchte, bucht seine Hotels und Resorts auf Anguilla am besten frühzeitig.
Mai bis Juli: In der Zwischensaison wird es ruhiger auf der Insel, ohne dass das Wetter deutlich wechselhafter würde: Der Mai ist oft noch angenehm trocken, das Meer badewarm und die Strände sind spürbar leerer. Diese Monate eignen sich gut für alle, die Anguilla in entspannter Atmosphäre erleben möchten – etwa auf einer Hochzeitsreise nach Anguilla abseits des grossen Andrangs.
August bis November: Diese Monate bilden den Kern der Hurrikansaison; die Regentage nehmen zu, und tropische Stürme sind möglich – das gehört zu einer ehrlichen Beratung dazu. Viele Tage bleiben dennoch sonnig, das Meer erreicht seine höchsten Temperaturen und die Insel zeigt sich von ihrer ruhigsten Seite. Wer in dieser Zeit reist, plant am besten flexibel und behält die Wetterlage im Blick; gegen Ende November klingt die Saison aus und die Insel geht in die Hauptsaison über.
Die beste Reisezeit für Anguilla ist die Trockenzeit von Dezember bis April. Dann sorgen beständiger Passatwind, viel Sonne und Tagestemperaturen um 28 Grad für ideales Badewetter. Für eine Winterflucht aus der Schweiz sind besonders die Monate Januar bis März beliebt.
Anguilla liegt im Hurrikangürtel der Karibik; die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November, mit dem Kern von August bis Oktober. In diesen Monaten fällt mehr Regen, und vereinzelt können tropische Stürme durchziehen. Wer dann reist, plant am besten flexibel und informiert sich vorab in unseren Reiseinformationen zu Anguilla.
Ja, das Meer rund um Anguilla ist mit 26 bis 29 Grad das ganze Jahr über badewarm. Auch in der Regenzeit fallen die Schauer meist kurz und kräftig aus, danach zeigt sich häufig wieder die Sonne. Da die flache Insel keine Flüsse besitzt, bleibt das Wasser zudem ganzjährig aussergewöhnlich klar.
Für eine Hochzeitsreise empfehlen sich die Trockenzeit von Dezember bis April sowie die ruhigeren Monate Mai und Juni. Dann verbinden sich stabiles Wetter, stille Strände und angenehme Temperaturen besonders schön. Weitere Anregungen finden Sie auf unserer Seite zur Hochzeitsreise auf Anguilla.
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