Unsere Monats-Empfehlungen

Dezember bis April: Die Trockenzeit ist die klassische Hauptsaison – und für Gäste aus der Schweiz die ideale Winterflucht. Während zu Hause Schnee und Nebel dominieren, erwarten Sie auf Anguilla Sonne, Passatwind und Tagestemperaturen um 28 Grad. Besonders der Januar und der Februar bieten zuverlässig stabiles Badewetter; wer in dieser gefragten Zeit reisen möchte, bucht seine Hotels und Resorts auf Anguilla am besten frühzeitig.

Mai bis Juli: In der Zwischensaison wird es ruhiger auf der Insel, ohne dass das Wetter deutlich wechselhafter würde: Der Mai ist oft noch angenehm trocken, das Meer badewarm und die Strände sind spürbar leerer. Diese Monate eignen sich gut für alle, die Anguilla in entspannter Atmosphäre erleben möchten – etwa auf einer Hochzeitsreise nach Anguilla abseits des grossen Andrangs.

August bis November: Diese Monate bilden den Kern der Hurrikansaison; die Regentage nehmen zu, und tropische Stürme sind möglich – das gehört zu einer ehrlichen Beratung dazu. Viele Tage bleiben dennoch sonnig, das Meer erreicht seine höchsten Temperaturen und die Insel zeigt sich von ihrer ruhigsten Seite. Wer in dieser Zeit reist, plant am besten flexibel und behält die Wetterlage im Blick; gegen Ende November klingt die Saison aus und die Insel geht in die Hauptsaison über.