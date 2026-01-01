Martinique Reisetipps von A bis Z
Martinique Ferien direkt vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Direktflüge von der Schweiz aus werden nicht angeboten. Mit einem Zwischenstopp in Paris dauert die Anreise etwa 8 bis 9 Stunden. Der internationale Flughafen befindet sich rund 15 Kilometer ausserhalb der Stadt.
Der Reisepass muss noch eine Gültigkeit von sechs Monaten aufweisen, damit eine unproblematische Einreise möglich ist. Ein Visum wird nicht benötigt.
Die Menschen auf der Insel sind sehr aufgeschlossen und somit eignet sich die Insel als perfektes Reiseziel für Familien mit Kindern.
Eine Impfpflicht besteht bei der Einreise nicht. Sollte zuvor allerdings ein Aufenthalt in einem Gelbfiebergebiet vorliegen, muss ein Impfnachweis erbracht werden. Aufgrund des Reichtums der Insel ist das Gesundheitssystem auf Martinique sehr gut.
Für Martinique ist die beste Reisezeit von Anfang November bis Ende März, gekennzeichnet durch ein mildes Klima und angenehme Durchschnittstemperaturen um 26 Grad Celsius. Diese Monate bieten optimale Bedingungen für den Besuch der Insel.
Die Mehrheit der Einwohner bekennen sich zur römisch-katholischen Kirche. Auf der Insel gibt es zudem rund zehn Prozent Protestanten.
Auf der karibischen Insel wird Französisch gesprochen. Eine Vielzahl der Bewohner unterhalten sich allerdings in einem kreolischen Dialekt. Es handelt sich hierbei um eine Mischung aus Französisch und Englisch. Sehr gut zurecht kommen Urlauber mit Englisch in den grossen Hotelanlagen und in den touristischen Gebieten.
Auf der Insel gilt der Rechtsverkehr. Das Strassennetz ist zudem auch sehr gut ausgebaut. Zum Anmieten eines Autos reicht der Führerschein aus der Schweiz vollkommen aus.
Auf der gesamten Insel ist eine Netzspannung von 220 Volt gegeben. Da die Stecker der europäischen Norm entsprechen, entfällt die Mitnahme von einem Adapter.
Moderne Telekommunikationsmittel sind auf der Insel gegeben. Ein flächendeckendes Mobilfunknetz ist ebenfalls vorhanden. In den grösseren Hotelanlagen gibt es für die Reisenden sogar einen kostenlosen Internetzugang.
Zumeist ist das Trinkgeld für Servicekräfte bereits in der Rechnung inkludiert. Sollte das nicht der Fall sein, können Sie ein Trinkgeld in Höhe von zehn Prozent geben.
Auf der Insel wird mit dem Euro bezahlt. Kreditkarten werden nahezu überall akzeptiert. In den Städten finden Sie zudem auch Automaten für die Bargeldabhebung.
Im Winter beträgt die Zeitdifferenz minus fünf Stunden und im Winter minus sechs Stunden.
Als beste Reisezeit gelten die Monate November bis März: In dieser trockeneren Jahreszeit erwarten Sie viel Sonne und angenehme Temperaturen um 26 Grad. Zwischen Juni und Oktober fällt deutlich mehr Regen, meist in Form kurzer tropischer Schauer. Baden ist dank ganzjährig warmem Meerwasser jederzeit möglich – Martinique bleibt ein Ganzjahresziel.
Direktflüge ab der Schweiz gibt es nicht. Die gängigste Verbindung führt über Paris: Der Langstreckenflug nach Fort-de-France dauert ab dort rund acht bis neun Stunden. Inklusive Zubringerflug und Umsteigezeit sollten Sie mit einer Gesamtreisezeit von rund zwölf Stunden rechnen.
Nein, Schweizer Staatsangehörige benötigen für Martinique kein Visum. Die Insel ist ein französisches Übersee-Département, entsprechend unkompliziert verläuft die Einreise. Empfohlen wird ein Reisepass mit ausreichender Gültigkeit – die Details klären wir bei der Buchung gerne mit Ihnen.
Auf Martinique bezahlen Sie mit dem Euro, Kreditkarten werden fast überall akzeptiert – für Schweizer Gäste besonders praktisch. Amtssprache ist Französisch, im Alltag ist zudem Kreolisch verbreitet. In Hotels und touristischen Gebieten kommen Sie auch mit Englisch gut zurecht.
Ja, sehr gut: Besonders beliebt ist die Kombination mit der französischen Schwesterinsel Guadeloupe oder mit dem südlichen Nachbarn St. Lucia. So erleben Sie unterschiedliche Landschaften und Strandtypen in einer Reise. Unsere Spezialisten stellen Ihre Wunschkombination individuell zusammen.
Beste Reisezeit ausführlich: Klimatabelle und Monats-Tipps
Noch mehr Details zum Klima finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für Martinique: mit einer Klimatabelle für alle zwölf Monate, Hinweisen zu Regenzeit und Hurrikansaison sowie unseren Empfehlungen für die schönsten Reisemonate.
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