Dominica Reisen vom Spezialisten
Entspannung pur auf Dominica
Der Charakter der Insel: Naturinsel statt Badedestination
Dominica liegt zwischen den französischen Inseln Guadeloupe und Martinique und unterscheidet sich deutlich von den klassischen Badezielen der Region. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs, weitgehend von tropischem Regenwald bedeckt und von Flüssen, Wasserfällen und heissen Quellen durchzogen. Grosse Hotelanlagen suchen Sie hier vergeblich; stattdessen prägen kleine, naturnahe Unterkünfte das Bild. Wer Dominica Ferien plant, sucht in erster Linie Wanderungen, intakte Natur und echte Begegnungen – und findet vor der Westküste zudem eines der besten Gebiete der Welt, um Pottwale zu beobachten.
Regionen und Küsten im Überblick
Die geschützte Westküste am Karibischen Meer ist die ruhigere Seite der Insel: Hier liegen die Hauptstadt Roseau im Südwesten sowie Portsmouth im Norden mit dem Cabrits National Park und dem Indian River. Das gebirgige Landesinnere gehört dem Regenwald und dem UNESCO-Weltnaturerbe Morne Trois Pitons mit Boiling Lake, Titou Gorge und Emerald Pool. Die Atlantikküste im Osten zeigt sich rauer und wilder; dort lebt in einem eigenen Gebiet auch die indigene Bevölkerung der Kalinago, Nachfahren der Kariben. Dunkle Lavastrände runden das Bild einer Insel ab, die ihren Beinamen «Naturinsel der Karibik» zu Recht trägt.
Beste Reisezeit für Dominica
Als beste Reisezeit für Dominica gilt die Trockenzeit von Dezember bis April: Die Wanderwege sind dann am besten begehbar, und die Temperaturen bewegen sich ganzjährig angenehm tropisch bei rund 25 bis 30 Grad. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison der Karibik; in dieser Zeit müssen Sie mit mehr Regen rechnen, erleben die Insel dafür in ihrem sattesten Grün. Kurze Schauer sind auf einer Regenwaldinsel das ganze Jahr über möglich, im Bergland häufiger als an der Küste. Pottwale lassen sich mit etwas Glück ganzjährig beobachten. Weitere Hinweise finden Sie in unseren Reiseinformationen.
Für wen eignen sich Dominica Ferien?
Dominica ist die richtige Wahl für Aktive und Wanderer, die auf dem Waitukubuli National Trail oder bei der Tagestour zum Boiling Lake gefordert werden möchten, ebenso für Naturliebhaber, die den farbenfrohen Papageien der Insel nachspüren. Taucher und Schnorchler schätzen die vulkanisch geprägten Unterwasserlandschaften vor der Westküste. Paare finden Ruhe abseits des Trubels, und Familien mit älteren, abenteuerlustigen Kindern kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Wer hingegen vor allem lange weisse Sandstrände und grosse Resorts sucht, ist auf anderen Karibikinseln besser aufgehoben.
Dominica mit anderen Inseln kombinieren
Dank der Lage zwischen Guadeloupe und Martinique lässt sich Dominica gut in eine Inselkombination einbinden: Fährverbindungen und kurze Flüge verbinden die Insel mit ihren Nachbarn in den Kleinen Antillen. Beliebt ist die Verbindung aus aktiven Tagen auf der Naturinsel und anschliessender Erholung am Strand einer klassischen Badeinsel wie St. Lucia oder Barbados. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Reise zusammen – von der reinen Dominica Reise bis zum Inselhüpfen durch die Karibik.
Dominicas Naturerlebnisse sind spektakulär
Entdecken Sie die schönsten Regionen
Vulkanische Landschaften von erhabener Schönheit und ein dichter Urwald mit vielen Papageien machen Dominica zu einem Sehnsuchtsort von Naturliebhabern, die es zu schätzen wissen, in einer fast unberührten Natur atemberaubende Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Sehr beeindruckend ist zum Beispiel der sogenannte Boiling Lake, dessen Wassertemperatur nahe dem Siedepunkt liegt. Aber auch der eindrucksvolle Nationalpark Morne Trois Pitons ist sehr interessant und lädt Sie dazu ein, eine unvergessliche Zeit in einer atemberaubenden Natur zu verbringen.
Dominica – Naturinsel der Karibik
So grandiose Ausflugsziele wie das ansprechende Fort Shirley und der inmitten von Mangrovenwäldern gelegene Indian River sind verantwortlich dafür, dass sich Dominicas Hotels & Resorts über eine starke Nachfrage freuen können und Dominica Reisen so beliebt sind. Sehr naturnahe Gebiete wie der Cabrits National Park oder der Nationalpark Morne Trois Pitons verleihen Dominica eine sehr naturnahe Atmosphäre, in der Sie sich gut erholen und entspannen können.
Eine Natur, die begeistert – Dominica
Einzigartige Lavastrände und eine artenreiche Tierwelt, zu der unter anderem sehr viele farbenfrohe Papageien gehören, machen Dominica zu einer Karibikinsel, auf der Sie eine wundervolle Zeit haben werden. Egal, ob Sie es lieben, durch eine exotische Natur zu streifen oder doch lieber an einem herrlichen Strand Entspannung und Erholung suchen, Dominica bietet genau dies und noch viel mehr. Die sehr gastfreundlichen Bewohner der Insel sind zum Teil direkte Nachfahren der Kariben, denen die Region ihren Namen verdankt.
Dominica Reiseguide: Regenwald, Boiling Lake und Pottwale
Dominica trägt ihren Beinamen «Naturinsel der Karibik» zu Recht: Zwischen Guadeloupe und Martinique gelegen, ist die Insel fast vollständig von tropischem Regenwald überzogen – durchzogen von Flüssen, Wasserfällen wie den Trafalgar Falls und heissen Quellen vulkanischen Ursprungs. Wer hierher reist, sucht keine grossen Resorts, sondern intakte Natur, kleine charmante Unterkünfte und echte Begegnungen.
Das berühmteste Ziel ist der Boiling Lake im UNESCO-Weltnaturerbe Morne-Trois-Pitons-Nationalpark: ein brodelnder Kratersee, dessen Wassertemperatur nahe am Siedepunkt liegt. Die anspruchsvolle Wanderung dorthin dauert einen ganzen Tag und wird am besten mit einem lokalen Guide unternommen – unterwegs passieren Sie das dampfende Valley of Desolation. Deutlich gemütlicher sind die Titou Gorge, der Emerald Pool oder eine Ruderfahrt auf dem Indian River. Durch die ganze Insel zieht sich zudem der Waitukubuli National Trail, der als erster Fernwanderweg der Karibik gilt und sich auch in einzelnen Etappen erwandern lässt. Einen Überblick geben unsere Dominica Naturerlebnisse.
Auch im Meer ist Dominica aussergewöhnlich: Vor der geschützten Westküste leben Pottwale, die sich mit etwas Glück das ganze Jahr über bei einer Bootstour beobachten lassen – Dominica zählt zu den besten Orten der Welt dafür. Schnorchler erwartet am Champagne Reef ein besonderes Erlebnis: Vulkanische Gasblasen steigen dort wie in einem Champagnerglas aus dem Meeresboden auf.
Die beste Reisezeit für Dominica liegt zwischen Anfang Dezember und Ende Mai, wenn es am trockensten ist; die Temperaturen liegen ganzjährig bei rund 26 Grad. Von Juli bis Oktober ist Regenzeit, die Hurrikansaison dauert offiziell von Juni bis November. Alle Details zu Klima, Einreise und Gesundheit finden Sie in unseren Dominica Reiseinformationen. Passende Unterkünfte – von der Eco-Lodge im Regenwald bis zum Boutique-Resort am Meer – zeigen unsere Dominica Hotels & Resorts.
Dominica Rundreisen
Ein vielfältiges Erlebnis
Aufgrund ihrer Nähe zu den Nachbarinseln Martinique und Guadeloupe ist Dominica für Inselhopping wie geschaffen. Verbinden Sie Ihre Dominica Ferien mit Guadeloupe Reisen und Martinique Ferien, wenn Sie einen möglichst umfassenden Überblick über die Gewohnheiten und Besonderheiten auf verschiedenen Karibikinseln erhalten möchten. Um die Vielfalt Dominicas zu erfassen, lohnt es sich, einen Abstecher nach Roseau, der Hauptstadt der Insel, zu unternehmen.
Denn dieses lebendige Städtchen empfängt Sie mit viel Lebensfreude und ist bekannt dafür, dass Sie dort überall interessante Jing-Ping Melodien vernehmen können. Diese Mischung aus Reggae, Calypso und Jazz ist auf Dominica allgegenwärtig und stammt auch von dort.
Häufige Fragen zu Dominica Reisen
Die beste Reisezeit für Dominica erstreckt sich von Anfang Dezember bis Ende Mai – dann ist es am trockensten. Von Juli bis Oktober ist Regenzeit, und die Hurrikansaison dauert offiziell von Juni bis November, am aktivsten ist sie zwischen August und Oktober. Die Temperaturen liegen das ganze Jahr bei rund 26 Grad. Mehr dazu in unseren Dominica Reiseinformationen.
Dominica ist die Naturinsel der Karibik: Statt langer weisser Sandstrände prägen Regenwald, Vulkanlandschaften, Wasserfälle und heisse Quellen die Insel. Höhepunkte sind der Boiling Lake im UNESCO-Weltnaturerbe Morne-Trois-Pitons-Nationalpark, der Waitukubuli National Trail und die Pottwale vor der Westküste. Inspiration finden Sie bei unseren Dominica Naturerlebnissen.
Dominica ist in erster Linie ein Ziel für Natur- und Aktivferien; viele Strände sind vulkanisch dunkel. Wer Wandern und Schnorcheln mit klassischen Strandtagen verbinden möchte, kombiniert die Insel am besten per Inselhüpfen mit den Nachbarinseln Guadeloupe oder Martinique. Charmante Unterkünfte finden Sie unter Dominica Hotels & Resorts.
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