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Pitons, St. Lucia, Karibik

St. Lucia Hotels & Resorts vom Spezialisten

Tropische Luxushotels und Outdoor Abenteuer bei den Pitons

Mit nicht einmal 200 Kilometer Umfang mag St. Lucia auf den ersten Blick wie ein insulares Leichtgewicht aussehen. Aber von der Natur reich beschenkt, verfügt diese Insel über landschaftliche und kulturelle Reichtümer, die ausreichen, um weit grössere Karibik-Nationen in Verlegenheit zu bringen. Bekannt für seine grosse Anzahl kleiner und luxuriöser Resort Hotels, die Farbe und karibisches Flair verströmen, ist St. Lucia in Wirklichkeit zwei Inseln in einer. Die Rodney Bay im Norden bietet sich an, um gemütliche Strandtage und modernen Komfort hiesiger Hotels inmitten einer wunderschönen Buchtenlandschaft zu geniessen.

Im Süden liegt Soufrière im Herzen einer herrlichen Region mit alten Zuckerrohrplantagen, abgeschiedenen Stränden und dem geologischen Wunder der unglaublich fotogenen Pitons. Bei den Pitons handelt es sich um zwei gebirgige vulkanische Spitzen. Der Gros Piton ist 798 und der Petit Piton ist 743 Meter hoch. Die beiden bizarren Felsnadeln sind Teil eines UNESCO Welterbegebietes. Überhaupt ist St. Lucia ein Outdoor Paradies.

So wandern Naturliebhaber zu dschungelverkleideten Wasserfällen, klettern auf erloschene Vulkankegel, schweben an Ziplines wagemutig durch das Blätterdach des Waldes oder tauchen ins karibische Meer ein, um die bunte Unterwasserwelt aus nächster Nähe zu erleben.

Feinschmecker schliesslich werden der köstlichen kreolischen Küche zusprechen, für welche die Insel auch bekannt und beliebt ist. St. Lucia ist ein bodenständiges Fleckchen tropischer Erde, das seine atemberaubende Schönheit mit Lässigkeit zur Schau trägt.

St. Lucia aktiv erleben

Wie die Römer im warmen Thermalwasser entspannen

Nicht nur für Outdoor Aktivitäten aller Art ist St. Lucia ein wundervolles Reiseziel, auch Wassersport jeglicher Ausrichtung wird hier ganz gross geschrieben. Die lokalen Hotels bieten ihren Gästen ein breites Angebot an nautischen Betätigungen. Tauchen, Schnorcheln, Stand-Up Paddling, Segeln, Windsurfen oder Hochseeangeln – auf St. Lucia haben Sie die Wahl. Wer es allerdings etwas gemächlicher angehen und sich verwöhnen lassen möchte, profitiert von zahlreichen Wellness- und Spa-Behandlungen, die von den Hotels ebenfalls angeboten werden.

Bei den imposanten Felsformationen der Pitons stellt sich Ihnen sogar die Möglichkeit, sich in vulkanischen Thermalbädern zu erholen. Auch gibt es einige Hotels in der Nähe des UNESCO Schutzgebietes, die ihren Gästen – ganz nach römischem Vorbild - hoteleigene Thermen zur Verfügung stellen. Action und tiefenentspannende Erholung gehen bei Karibik Ferien auf St. Lucia Hand in Hand.

Adlerhorst für Abenteurer und romantische Beachbungalows für Honeymooner

Naturliebhaber sind auf St. Lucia ohnehin bestens aufgehoben und finden ihren ganz persönlichen Abenteuerspielplatz im dichten tropischen Regenwald. Die passende Unterkunft dazu ist etwa das Ladera Resort. Es sitzt kühn auf einem über 350 Metern hohen Vulkankamm und bietet dadurch atemberaubende Ausblicke auf die tief darunter liegende karibische See und die Vulkanspitzen der Pitons. Einst Teil einer Kakaoplantage, ist das Resort heute das wohl einzigartigste Luxus Resort in St. Lucia und das einzige Hotel, welches zum UNESCO-Welterbegebiet gehört.

Aber auch für Hochzeitsreisende hält die kleine Insel einiges bereit. Im Hotel Anse Chastenet bei Soufrière sind dies zum Beispiel extragrosse Deluxe- und Premium-Suiten, welche die visionäre und innovative Architektur dieses aussergewöhnlich stilvollen Resorthotels unterstreichen. Bei Honeymoonern besonders beliebt sind auch die Strandbungalows. Diese romantischen, weiss getünchten Cottages sind achteckig konstruiert, damit sie optimal von den kühlenden Passatwinden profitieren. Familien fühlen sich im Hotel Coco Palm am bekannten Rodney Beach besonders gut aufgehoben.

Speziell geräumige Zimmer sind auf die Bedürfnisse von Eltern abgestimmt, die mit ihren Kids auf Karibik Reisen unterwegs sind. Ein breites kulinarisches Angebot, Aktivitäten und Ausflüge runden das Angebot perfekt ab.

Mit der Familie auf den Spuren der Piraten

In seiner Vergangenheit war St. Lucia ein Ort, an den sich Piraten und Schmuggler zurückzogen. Wer mit seiner Familie und den Kindern im Smugglers Cove Resort Ferien macht, wird an diesen Teil der Geschichte erinnert. Smugglers Cove bietet eine Auswahl von fünf Arten attraktiver Zimmer und geräumiger Suiten, die sich alle in einstöckigen Gebäuden inmitten exotischer Gärten befinden. Der Kids' Club kümmert sich um die Jungmannschaft im Alter von zwei Jahren bis zum Teenageralter.

Es gibt Spielplätze, Kinderschwimmbecken und voll ausgestattete Aktivitätszentren stehen zur Verfügung. Im Herzen von Saint Lucia liegt die Marigot Bay, eine der schönsten Buchten der Karibik. In dieser paradiesischen tropischen Umgebung befindet sich das preisgekrönte Capelle Marigot Bay Resort, ein stilvolles Fünfsterne Hotel mit zahlreichen Pools, Restaurants und einem breiten Spa- und Wellness-Angebot. Die Abgeschiedenheit des Resorts macht es zu einem Favoriten für Hochzeitsreisende.

Ob Sie zu zweit, mit der Familie oder für Ihren Honeymoon nach St. Lucia reisen möchten: Sprechen Sie mit unseren Karibik Spezialisten, die Ihnen sehr gerne einen auf Ihre Wünsche zugeschnittenen Reisevorschlag ausarbeiten werden.

Badeferien St. Lucia

Erholung und Entspannung an den schönsten Stränden der Karibik

Flitterwochen St. Lucia

Unvergessliche Flitterwochen auf der romantischen Insel St. Lucia

Naturerlebnisse

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Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen und nützlichen Reisetipps für St. Lucia

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