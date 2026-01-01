Kuba Hotels & Resorts vom Spezialisten
Die schönsten Unterkünfte für Ihre Ferien auf Kuba
Hotels nach Küstenregionen
Vielfältige Gründe für Ihren Kuba-Besuch
Ferien in Kuba sind unvergessliche Erlebnisse. Wir stellen Ihnen unsere neun Hauptgründe für Ihre Ferien auf Kuba vor.
- Traumhafte Strände
- Einzigartige Natur
- Havanna
- Trinidad
- Fischerdorf Playa Larga
- Musik und Lebensfreude
- Gastfreundschaft
- Oldtimer
- Sozialismus
Traumhafte Strände
Einen der schönsten Strände des Landes finden Sie auf Cayo Jutias unweit von Viñales. Geniessen Sie hier die Karibik in vollen Zügen.
Einzigartige Natur
Kubas Natur ist reich und einzigartig: Ausgedehnte Feuchtwälder mit unzähligen Wasserfällen, Kalksteinfelsen, weisse Strände sowie eine reiche Flora und Fauna machen den Reiz der Karibikinsel aus.
Havanna
Die Hauptstadt ist Ausgangspunkt der meisten Kuba-Reisen. Die Stadt ist ein Spiegelbild der ereignisreichen Geschichte des Landes und gleichzeitig ein Hotspot des modernen Kubas, das vor Ideenreichtum, Kunst und Kultur sprüht.
Trinidad
Das kleine romantische Städtchen Trinidad liegt an der Südküste im Zentrum der Insel. Geniessen Sie kubanische Spezialitäten in den idyllischen Hinterhöfen der Restaurants und Cafés.
Fischerdorf Playa Larga
In dem ruhige Fischerdörfchen können Sie am Strand entspannen und bei einem Cocktail den Sonnenuntergang geniessen.
Musik und Lebensfreude
Durch die unterschiedlichen Einflüsse in der Kolonialzeit hat sich hier über die Jahrzehnte ein ganz eigener Musikstil entwickelt, der zum Lebenselixier der Kubaner geworden ist.
Gastfreundschaft
Die Kubaner sind herzlich und empfangen jeden Besucher mit offenen Armen.
Oldtimer
Kuba ist berühmt für seine vielen Oldtimer Taxis, die überall auf der Insel zu finden sind. Ein besonderes Erlebnis!
Sozialismus
Noch heute ist die Wirtschaft Kubas vom Sozialismus geprägt, was für Besucher immer wieder spürbar ist.
Sonne, Strand und Cocktails
Einer der beliebtesten Ferienorte Kubas ist Varadero. In unserem Angebot finden Sie Ihr Traumhotel am Strand. Verbringen Sie entspannte Tag am Pool und geniessen Sie kubanischen Rum in leckeren Cocktails. Beim Tauchen und Schnorcheln können Sie bunte Korallen, Fische und Seeigel entdecken.
Ferien auf traumhaften Inseln
Auf den Trauminseln Cayo Largo und auf Cayo Santa Maria finden Sie komfortable und luxuriöse Hotels, in denen Sie Ihre Karibik-Ferien geniessen können. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.
Die schönsten Hotels in Havanna-Altstadt
Havanna-Altstadt ist UNESCO Weltkulturerbe und eines der Highlights jeder Kuba-Reise. Bei uns finden Sie ausgewählte Unterkünfte, die auch zu Ihren persönlichen Bedürfnissen passen.
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