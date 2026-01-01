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Pinar del Río, Kuba

Kuba Hotels & Resorts vom Spezialisten

Die schönsten Unterkünfte für Ihre Ferien auf Kuba

Mit ihren traumhaften weissen Sandstränden, sattgrünen Palmen und tiefblauem Meer gilt Kuba als «Königin der Antillen». Mit ihrer bewegenden Geschichte und der reichen Kultur ist die kubanische Insel eines der Traumziele für Reisende weltweit. Erkunden Sie die Karibikinsel bei einer Rundreise. Unsere komfortablen Kuba Hotels sind Oasen der Entspannung und eignen sich als ideale Ausgangspunkte, um Land und Leute mit dem Mietwagen zu erkunden. Unterwegs werden Sie eindrucksvolle Städte sehen, historische Sehenswürdigen bewundern und den kubanischen Lifestyle kennenlernen. Unsere Karibik Spezialisten unterstützen Sie gerne bei Ihrer Planung.

Hotels nach Küstenregionen

Baracoa

Cayo Coco

Cayo Levisa

Cayo Santa Maria

Cienfuegos

Guardalavaca

Havanna

Jibacoa

Las Terrazas

Maria La Gorda

Santiago de Cuba

Trinidad

Varadero

Vinales

Vielfältige Gründe für Ihren Kuba-Besuch

Ferien in Kuba sind unvergessliche Erlebnisse. Wir stellen Ihnen unsere neun Hauptgründe für Ihre Ferien auf Kuba vor.

  • Traumhafte Strände
  • Einzigartige Natur
  • Havanna
  • Trinidad
  • Fischerdorf Playa Larga
  • Musik und Lebensfreude
  • Gastfreundschaft
  • Oldtimer
  • Sozialismus

Traumhafte Strände

Einen der schönsten Strände des Landes finden Sie auf Cayo Jutias unweit von Viñales. Geniessen Sie hier die Karibik in vollen Zügen.

Einzigartige Natur

Kubas Natur ist reich und einzigartig: Ausgedehnte Feuchtwälder mit unzähligen Wasserfällen, Kalksteinfelsen, weisse Strände sowie eine reiche Flora und Fauna machen den Reiz der Karibikinsel aus.

Havanna

Die Hauptstadt ist Ausgangspunkt der meisten Kuba-Reisen. Die Stadt ist ein Spiegelbild der ereignisreichen Geschichte des Landes und gleichzeitig ein Hotspot des modernen Kubas, das vor Ideenreichtum, Kunst und Kultur sprüht.

Trinidad

Das kleine romantische Städtchen Trinidad liegt an der Südküste im Zentrum der Insel. Geniessen Sie kubanische Spezialitäten in den idyllischen Hinterhöfen der Restaurants und Cafés.

Fischerdorf Playa Larga

In dem ruhige Fischerdörfchen können Sie am Strand entspannen und bei einem Cocktail den Sonnenuntergang geniessen.

Musik und Lebensfreude

Durch die unterschiedlichen Einflüsse in der Kolonialzeit hat sich hier über die Jahrzehnte ein ganz eigener Musikstil entwickelt, der zum Lebenselixier der Kubaner geworden ist.

Gastfreundschaft

Die Kubaner sind herzlich und empfangen jeden Besucher mit offenen Armen.

Oldtimer

Kuba ist berühmt für seine vielen Oldtimer Taxis, die überall auf der Insel zu finden sind. Ein besonderes Erlebnis!

Sozialismus

Noch heute ist die Wirtschaft Kubas vom Sozialismus geprägt, was für Besucher immer wieder spürbar ist.

Sonne, Strand und Cocktails

Einer der beliebtesten Ferienorte Kubas ist Varadero. In unserem Angebot finden Sie Ihr Traumhotel am Strand. Verbringen Sie entspannte Tag am Pool und geniessen Sie kubanischen Rum in leckeren Cocktails. Beim Tauchen und Schnorcheln können Sie bunte Korallen, Fische und Seeigel entdecken.

Ferien auf traumhaften Inseln

Auf den Trauminseln Cayo Largo und auf Cayo Santa Maria finden Sie komfortable und luxuriöse Hotels, in denen Sie Ihre Karibik-Ferien geniessen können. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.

Die schönsten Hotels in Havanna-Altstadt

Havanna-Altstadt ist UNESCO Weltkulturerbe und eines der Highlights jeder Kuba-Reise. Bei uns finden Sie ausgewählte Unterkünfte, die auch zu Ihren persönlichen Bedürfnissen passen.

All inklusive Kuba

Geniessen Sie unbekümmerte Ferien

Kuba Tauchen

Machen Sie sich auf den Weg zu einer einmaligen Unterwasserwelt

Kuba Familien

Erleben Sie einmalige Ferien für Gross und Klein

Kuba Naturreisen

Bewundern auch Sie die schönen Landschaften

Salsa und Tanzreisen

Schwingen Sie Ihr Tanzbein in der besten Umgebung

Veloferien Kuba

Erkunden Sie Kuba aktiv

Wandern in Kuba

Die Insel zu Fuss erkunden

Reiseinformationen

Alle wichtigen Informationen über Kuba im Überblick

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