Ungarn Reisen vom Spezialisten
Ungarn – Das Land der Paprika und des Weines
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernUngarn und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Gourmet und Wein
Preis auf Anfrage
ab/bis Budapest
Highlights: Entspannung im Széchenyi-Thermalbad, Halbinsel Tihany und Plattensee, Barockschloss Fertőd,...
7 Tage / 6 Nächte
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Reisetipps für Ungarn
Ungarn hat jedoch viel mehr zu bieten als «nur» ihre schöne Hauptstadt Budapest. Lernen Sie Land und Leute auf einer Gruppenreise kennen und profitieren Sie so vom Wissen eines Reiseleiters. Oder erkunden Sie die Höhepunkte Ungarns individuell auf einer Mietwagenrundreise und lassen Sie sich auf Ihrer Reise kulinarisch verwöhnen.
Unweit von Budapest liegt Gödöllö, wo sich die ehemalige Sommerresidenz von Königin Elisabeth befindet, auch bekannt unter dem Namen Sissi. Weiter östlich können Sie in der Kleinstadt Eger die berühmte Burg besuchen, in Tokaj ein Weingut besichtigen oder das weltberühmte Steppengebiet Puszta erkunden. Im Süden Ungarns liegt der Balaton, für viele der Inbegriff ungarischer Ferien. Die Landschaft ist reich an historischen Denkmälern und Naturschätzen.
In Herend können Sie die weltgrösste Porzellanfabrik besichtigen. Weiter im Westen lohnt sich ein Besuch von Sopron, einer der ältesten Städte Ungarns und dem grössten und schönsten Barockschloss Fertöd.
Wann ist die beste Reisezeit für Ungarn?
Die Durchschnittstemperaturen in Ungarn sind mit jenen in der Schweiz vergleichbar. Das Gebiet um den Plattensee ist besonders mild bei sehr angenehmen Seetemperaturen.
Wie sehen die Einreisebestimmungen für Ungarn aus?
Schweizer Bürger benötigen für eine Ungarn-Reise eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass für einen Aufenthalt bis zu 3 Monaten.
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Budapest und was danach kommt
Die meisten Ungarn Reisen beginnen in Budapest, und das zu Recht: Kaum eine europäische Hauptstadt liegt so eindrücklich an einem Fluss. Buda mit Burgberg und Fischerbastei auf der einen Seite, das flache, geschäftige Pest mit Parlament und Andrássy-Allee auf der anderen. Drei Nächte sind das Minimum, vier bis fünf angenehmer – dann bleibt Zeit für ein Thermalbad und einen Abend in den Ruinenbars des jüdischen Viertels.
Der Fehler vieler Reisender ist, danach aufzuhören. Ungarn ist klein genug, dass sich das ganze Land mit dem Mietwagen erschliessen lässt: Der Balaton liegt anderthalb Stunden entfernt, die Weinregion Tokaj drei, die Puszta zwei. Eine Woche reicht für eine vollständige Rundreise ohne Hetze.
Thermalbäder, Balaton und Weinregionen
Ungarn sitzt auf einem der grössten Thermalwasservorkommen Europas, und das prägt die Reisekultur. In Budapest sind das Széchenyi-Bad im Stadtwäldchen und das Jugendstil-Gellért die bekanntesten Adressen. Ausserhalb der Hauptstadt liegt der Heviz-See bei Keszthely, der grösste natürliche Thermalsee der Welt, in dem auch im Winter bei 24 Grad gebadet wird.
Der Balaton ist Ungarns Sommerziel: das Nordufer mit Weinbergen, Badacsony und der Halbinsel Tihany, das flachere Südufer mit Familienstränden. Für Weinreisende führt der Weg nach Tokaj im Nordosten, wo die edelsüssen Weine entstehen, oder nach Villány und Eger im Süden und Norden für kräftige Rote.
Beste Reisezeit für Ungarn
Mai, Juni und September sind die angenehmsten Monate: mild, trocken und ohne die Hitze des Hochsommers, die in der Puszta über 35 Grad erreichen kann. Juli und August sind Balaton-Saison mit entsprechend vollen Ufern und höheren Preisen.
Budapest funktioniert ganzjährig. Der Winter hat einen eigenen Reiz: Weihnachtsmärkte am Vörösmarty-Platz, dampfende Thermalbecken bei Minusgraden und deutlich günstigere Hotelpreise. Wer die Weinlese erleben möchte, reist im September oder Oktober nach Tokaj.
Ungarn im Überblick
Vertiefen Sie einzelne Regionen und Themen: Budapest Mietwagenrundreisen Gourmet und Wein. Unsere Ungarn-Spezialistinnen und -Spezialisten kombinieren daraus Ihre Route.
Für Budapest allein sind drei bis vier Nächte sinnvoll. Wer zusätzlich den Balaton, ein Thermalbad ausserhalb der Hauptstadt und eine Weinregion sehen möchte, plant eine Woche ein – Ungarn ist klein, die Fahrzeiten bleiben kurz.
Mai, Juni und September bieten mildes, trockenes Wetter ohne die Hitze des Hochsommers. Juli und August sind Balaton-Hochsaison. Budapest lohnt sich ganzjährig, im Winter mit Weihnachtsmärkten und dampfenden Thermalbädern.
In Budapest das Széchenyi-Bad im Stadtwäldchen und das Jugendstil-Gellért. Ausserhalb ist der Heviz-See bei Keszthely bemerkenswert: der grösste natürliche Thermalsee der Welt, in dem auch im Winter bei rund 24 Grad gebadet wird.
Ja. Ungarn ist überschaubar, die Strassen sind gut, und die Distanzen zwischen Budapest, Balaton, Tokaj und der Puszta betragen selten mehr als drei Stunden. Für die Autobahnen wird eine elektronische Vignette benötigt.
Tokaj im Nordosten für die edelsüssen Weissweine, Villány im Süden und Eger im Norden für kräftige Rotweine. Am Balaton lohnt das Nordufer rund um Badacsony. Die Weinlese im September und Oktober ist die stimmungsvollste Zeit.
Ungarn gehört zur EU, hat aber den Forint behalten. Karten werden praktisch überall akzeptiert; für Märkte und kleine Gaststätten empfiehlt sich etwas Bargeld. Wechseln Sie nicht am Flughafen, sondern in der Stadt.
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