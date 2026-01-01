St. Barth Hochzeitsreisen
Ferien vom Spezialisten – St. Barth Honeymoon
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Erholsame Flitterwochen an St. Barths Traumstränden
Lebensart inspiriert und berauscht – Hochzeitsreise St. Barths
Die karibischen Inseln sind das Traumziel vieler. St. Barths ist zwar relativ klein, jedoch in seiner Vielfalt sehr gross. Bei Ihren Flitterwochen möchten auch Sie garantiert ungestört sein und entspannt in den neuen Lebensabschnitt starten. In der Hauptstadt Gustavia gibt es ein buntes und aufregendes Nachtleben. Gönnen Sie sich einen leckeren Cocktail und seien Sie sich sicher, Diskretion hat auf St. Barths oberste Priorität. Die französische Lebensart ist auf der gesamten Insel zu spüren.
Lassen Sie sich von dieser anstecken und leben Sie unbekümmert in den Tag hinein. Was Sie eventuell noch gar nicht wissen, ist, dass Hochzeitspaare auf St. Barths einen ganz besonderen Status geniessen.
Luxus mit einem perfekten Mix aus Lässigkeit
Flitterwochen auf St. Barths sind Luxus im Paradies. Am besten überzeugen Sie sich jedoch ganz einfach selbst von den St. Barths Ferien, die wir für Sie zusammengestellt haben. Lassen Sie den stressigen Alltag hinter sich und gönnen Sie sich eine Massage. Mit einem Buch in der Hand lässt es sich viele Stunden am palmengesäumten Strand aushalten. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die St. Barths Reisen zu gestalten. Verbinden Sie die Zweisamkeit am Strand, sofern Sie möchten, mit diversen Wassersportaktivitäten.
Grenzen sind auf der Luxusinsel mit Sicherheit keine gesetzt. Lässig und locker ist das Lebensmotto der Einheimischen auf der Insel. Wer kann schon von sich behaupten, Honeymoon mit einem Glas Champagner an einer Bar auf St. Barths verbracht zu haben?
Essen bei Kerzenschein auf St. Barths
Bei den St. Barths Reisen wird es Ihnen an nichts fehlen. Der Hafen der Hauptstadt Gustavia ist wunderschön und lädt zum Verweilen ein. Die kreolische Küche verwöhnt Ihren Gaumen und falls Sie es wünschen, können Sie auch ein romantisches Dinner bei Kerzenschein direkt am Strand einnehmen. Wer bei den St. Barths Ferien etwas Party machen möchte, sollte sich zum Shell Beach begeben. Zu später Stunde tanzen viele zur karibischen Musik auf den Tischen. Sagen auch Sie „Ja“ zu einem Luxusaufenthalt auf St. Barths.
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