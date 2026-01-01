Mongolei Reisen vom Spezialisten
Zauberhafte Ferien in der Mongolei
So reisen Sie durch die Mongolei
Mongolei Reisen sind in aller Regel Rundreisen mit Fahrer und lokaler Reiseleitung. Ausserhalb der Hauptstadt sind nur wenige Strassen asphaltiert, gefahren wird deshalb überwiegend mit Geländefahrzeugen – die Etappen zwischen den Stationen sind lang und gehören zum Reiseerlebnis dazu. Übernachtet wird meist in Jurtencamps: feste Camps mit den traditionellen Rundzelten der Nomaden, für Gäste mit Betten und Ofen eingerichtet. Der Komfort ist bewusst einfach, dafür schlafen Sie mitten in der Landschaft statt hinter Hotelmauern.
Planen Sie genügend Zeit ein: Wer nur wenige Tage zur Verfügung hat, konzentriert sich besser auf eine Region rund um Ulaan Baatar, statt das ganze Land abdecken zu wollen.
Die Mongolei passt zu Ihnen, wenn Sie:
- Natur und Weite höher gewichten als Hotelkomfort,
- längere Fahrstrecken in Kauf nehmen, um abgelegene Regionen zu erreichen,
- sich für die nomadische Lebensweise und Begegnungen mit Gastgeberfamilien interessieren,
- eine Reise abseits grosser Touristenströme suchen.
Beste Reisezeit für Mongolei Ferien
Das Klima der Mongolei ist ausgeprägt kontinental: Auf kurze, warme Sommer folgen lange, sehr kalte Winter. Die Hauptreisezeit liegt deshalb in den Sommermonaten von Juni bis September, wenn die Steppe grün ist und die Jurtencamps in Betrieb sind. Im Juli findet mit dem Naadam-Fest der wichtigste Anlass des Landes statt, mit Wettkämpfen im Ringen, Bogenschiessen und Pferderennen. Wer seine Reise auf diese Zeit legt, erlebt die Mongolei von ihrer lebendigsten Seite, sollte Unterkünfte aber frühzeitig reservieren.
Anreise und Kombinationsmöglichkeiten
Die Mongolei ist ein Binnenland zwischen Russland und China; die Anreise erfolgt in der Regel per Flug über ein internationales Drehkreuz nach Ulaan Baatar. Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert die Steppe mit einer China Reise: Die Transmongolische Eisenbahn verbindet Ulaan Baatar mit Peking, sodass sich Kulturprogramm in China und Naturerlebnis in der Mongolei zu einer Route zusammenfügen lassen. Auch die Wüste Gobi im Süden des Landes lässt sich als eigene Etappe in die Rundreise einplanen.
Welche Route zu Ihrer verfügbaren Zeit passt, wie viele Fahretappen sinnvoll sind und welche Camps Ihren Ansprüchen entsprechen – dazu beraten Sie unsere Spezialisten persönlich. Die untenstehenden Reisevorschläge dienen als Ausgangspunkt und werden individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt.
Land des Friedens und der Harmonie
Um in den schönen, aber auch unwirtlichen Weiten der Mongolei ein Auskommen zu finden, umgeben sich die in der Mongolei lebenden Nomaden mit viel Vieh und gehen mit diesem sehr pfleglich um. In der Mongolei sind sowohl Rinder, Schafe und auch Ziegen weitverbreitete Nutztiere, welche mit ihren Besitzern in den Nomaden Camps leben. Aber auch Pferde und sehr viele Kamele leben in diesem Teil der Welt und führen in den Weiten der Wüste Gobi ein Leben, welches von der Natur bestimmt wird.
Die tagsüber sehr warme und nachts sehr kalte Wüste Gobi stellt Mensch und Tier vor grosse Herausforderungen. Sie ist ein Ort, an dem Sie viel über die Mongolei erfahren können.
Die Regionen der Mongolei im Überblick
Das Land ist fast vierzigmal so gross wie die Schweiz und zählt zu den am dünnsten besiedelten der Erde. Diese vier Regionen prägen die meisten Reiserouten.
Die Wüste Gobi
Im Süden liegt die Gobi, die entgegen dem Klischee überwiegend aus Stein- und Grassteppe besteht. Höhepunkte sind die Sanddünen von Khongoryn Els, die selbst im Sommer eisgefüllte Schlucht Yolyn Am und die roten Felsen von Bayanzag, wo in den 1920er-Jahren erstmals Dinosauriereier gefunden wurden.
Das Orchon-Tal und Charchorin
Das Orchon-Tal steht als Kulturlandschaft unter UNESCO-Schutz. Hier lag Karakorum, die Hauptstadt des Mongolenreichs; erhalten ist heute das Kloster Erdene Zuu mit seiner Mauer aus 108 Stupas.
Der Khövsgöl-See im Norden
Der Khövsgöl fasst rund ein Prozent des weltweiten Süsswassers und ist von Lärchenwäldern und Bergen umgeben. In der Umgebung leben die Zaatan, Rentiernomaden, deren Lebensweise sich stark von der der Steppenhirten unterscheidet.
Das Changai-Gebirge
Zwischen Gobi und Norden liegt das Changai mit heissen Quellen, Vulkankegeln und weiten Weiden – die klassische Region für Reitausflüge und Begegnungen mit Hirtenfamilien.
Im Ger übernachten und das Naadam-Fest erleben
Was eine Reise in die Mongolei prägt, ist weniger die Sehenswürdigkeit als die Art des Unterwegsseins.
Übernachten im Ger-Camp
Ausserhalb der Städte übernachten Sie in Gers, den runden Filzzelten der Nomaden. Touristische Camps bieten feste Betten, Ofen und Sanitärgebäude; bei Gastfamilien ist es einfacher, dafür unmittelbarer. Nächte können auch im Sommer empfindlich kühl werden – warme Kleidung gehört ins Gepäck.
Naadam: Ringen, Reiten, Bogenschiessen
Vom 11. bis 13. Juli findet landesweit das Naadam-Fest statt, mit Ringkämpfen, Pferderennen über lange Distanzen und Bogenschiessen. In Ulaanbaatar ist es am grössten, in den Provinzen jedoch oft persönlicher. Wer zu dieser Zeit reisen möchte, sollte früh buchen.
Beste Reisezeit und Anreise
Von Juni bis September ist die Steppe grün und die Pisten befahrbar; Juli und August sind am wärmsten. Ab Mitte September wird es nachts frostig, im Winter sinken die Temperaturen unter minus 30 Grad. Ulaanbaatar erreichen Sie ab der Schweiz mit einem Umstieg, häufig über Istanbul, Seoul oder Peking. Für Überlandetappen sollten Sie viel Zeit einplanen – asphaltierte Strassen gibt es ausserhalb der Hauptachsen kaum.
Häufige Fragen zur Mongolei
Von Juni bis September ist die Steppe grün und die Pisten sind befahrbar, Juli und August sind am wärmsten. Ab Mitte September wird es nachts frostig; im Winter sinken die Temperaturen unter minus 30 Grad.
Ausserhalb der Städte in Gers, den runden Filzzelten der Nomaden. Touristische Camps bieten feste Betten, Ofen und Sanitärgebäude, bei Gastfamilien ist es einfacher und unmittelbarer. Warme Kleidung ist auch im Sommer wichtig.
Das Nationalfest vom 11. bis 13. Juli mit Ringkämpfen, Pferderennen über lange Distanzen und Bogenschiessen. In Ulaanbaatar wird es am grössten gefeiert, in den Provinzen oft persönlicher. Reisen zu dieser Zeit sollten früh gebucht werden.
Ulaanbaatar erreichen Sie ab der Schweiz mit einem Umstieg, häufig über Istanbul, Seoul oder Peking. Für Überlandetappen im Land sollten Sie viel Zeit einplanen, da es ausserhalb der Hauptachsen kaum asphaltierte Strassen gibt.
Fordernd. Es gibt kaum befestigte Strassen; Etappen im Geländewagen dauern lang und sind ruppig. Dafür erleben Sie eine der letzten weitgehend unverbauten Landschaften Asiens.
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Mongolei Highlights
In der Mongolei erwartet Sie eine Natur, die begeistert
Ausgangspunkt vieler Mongolei Reisen ist Ulaan Baatar, die Hauptstadt der Mongolei, in der rund die Hälfte aller Einwohner des Landes wohnen. Dieser Umstand verdeutlicht sehr anschaulich wie dünn besiedelt die Mongolei ist. Aus diesem Grund ist dieses Land vor allem dann ein reizvolles Ferienziel, wenn Sie Einsamkeit und Ruhe zu schätzen wissen. Um das traditionelle Leben der Nomaden zu erleben, ist ein Ausflug in den Gorkhi Tereli Nationalpark sehr empfehlenswert, wo Sie den landestypischen Milchtee serviert bekommen und sich fernab vom Trubel der sogenannten Zivilisation entspannen und erholen können.
Naturmonumente, wohin man blickt
Von den vielen bemerkenswerten Orten in der Mongolei ist die Siedlung Charchorin eine der Interessantesten. Dies hat in erster Linie mit Ihrer Lage am Changai-Gebirge zu tun, denn in dieser Region der Mongolei trifft die teilweise sehr spektakuläre Gebirgslandschaft der Mongolei auf die für das Land so typische Grassavanne. Unabhängig davon, ob Sie im malerischen Altai Gebirge unterwegs oder sich am Ufer des schönen Sees Chöwsgöl Nuur eine Auszeit gönnen, die Mongolei hat viel zu bieten.
Sehr interessant ist zum Beispiel eine Besichtigung des Tschojdschin-Lama-Tempels, der für seine kunstvolle Gestaltung berühmt ist. Natur pur bietet hingegen der sehr sehenswerte Nationalpark Chustain Nuruu.
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