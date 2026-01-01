So reisen Sie durch die Mongolei

Mongolei Reisen sind in aller Regel Rundreisen mit Fahrer und lokaler Reiseleitung. Ausserhalb der Hauptstadt sind nur wenige Strassen asphaltiert, gefahren wird deshalb überwiegend mit Geländefahrzeugen – die Etappen zwischen den Stationen sind lang und gehören zum Reiseerlebnis dazu. Übernachtet wird meist in Jurtencamps: feste Camps mit den traditionellen Rundzelten der Nomaden, für Gäste mit Betten und Ofen eingerichtet. Der Komfort ist bewusst einfach, dafür schlafen Sie mitten in der Landschaft statt hinter Hotelmauern.

Planen Sie genügend Zeit ein: Wer nur wenige Tage zur Verfügung hat, konzentriert sich besser auf eine Region rund um Ulaan Baatar, statt das ganze Land abdecken zu wollen.

Die Mongolei passt zu Ihnen, wenn Sie:

Natur und Weite höher gewichten als Hotelkomfort,

längere Fahrstrecken in Kauf nehmen, um abgelegene Regionen zu erreichen,

sich für die nomadische Lebensweise und Begegnungen mit Gastgeberfamilien interessieren,

eine Reise abseits grosser Touristenströme suchen.

Beste Reisezeit für Mongolei Ferien

Das Klima der Mongolei ist ausgeprägt kontinental: Auf kurze, warme Sommer folgen lange, sehr kalte Winter. Die Hauptreisezeit liegt deshalb in den Sommermonaten von Juni bis September, wenn die Steppe grün ist und die Jurtencamps in Betrieb sind. Im Juli findet mit dem Naadam-Fest der wichtigste Anlass des Landes statt, mit Wettkämpfen im Ringen, Bogenschiessen und Pferderennen. Wer seine Reise auf diese Zeit legt, erlebt die Mongolei von ihrer lebendigsten Seite, sollte Unterkünfte aber frühzeitig reservieren.

Anreise und Kombinationsmöglichkeiten

Die Mongolei ist ein Binnenland zwischen Russland und China; die Anreise erfolgt in der Regel per Flug über ein internationales Drehkreuz nach Ulaan Baatar. Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert die Steppe mit einer China Reise: Die Transmongolische Eisenbahn verbindet Ulaan Baatar mit Peking, sodass sich Kulturprogramm in China und Naturerlebnis in der Mongolei zu einer Route zusammenfügen lassen. Auch die Wüste Gobi im Süden des Landes lässt sich als eigene Etappe in die Rundreise einplanen.

Welche Route zu Ihrer verfügbaren Zeit passt, wie viele Fahretappen sinnvoll sind und welche Camps Ihren Ansprüchen entsprechen – dazu beraten Sie unsere Spezialisten persönlich. Die untenstehenden Reisevorschläge dienen als Ausgangspunkt und werden individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt.