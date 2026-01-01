Skandinavien Reisen vom Spezialisten
Reisetipps für schöne Ferien im Norden
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Lappland im Winter
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Willkommen im Norden Europas
Skandinavien Ferien und die Schönheit Norwegens
Das wunderschöne Gebiet hoch im Norden Europas besteht aus einer ganzen Reihe von Ländern, die alle einen Besuch wert sind. Norwegen ist eines dieser Länder. Hier finden sich idyllische Dörfer, wilde Landschaften und unberührte Gewässer, welche nicht selten von majestätisch anmutenden Gebirgsketten umrahmt werden. Doch was ist es, das Norwegen Reisen so besonders macht? Das sind vor allem die vielen Fjorde, für die das Land bekannt ist: Meeresarme, die das ganze Land durchziehen.
In Norwegen sind diese besonders stark vertreten und können bei speziellen Hurtigruten Reisen befahren werden. Aus diesem Grund ist Norwegen auch für Skandinavien Reisen mit Kindern mehr als nur empfehlenswert.
Schweden Reisen: Ein Land voll Herz und Charme
Anders als Norwegen, das für seine wilde Natur bekannt ist, kennt und bereist man Schweden vor allem seiner Städte wegen. Städte wie Stockholm, Uppsala und Malmö zum Beispiel, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Warum sind sie das? Unter anderem wegen der herzlichen Menschen, die in Schweden leben – aber auch wegen ihrer urigen Gassen, die teilweise wie gemalt wirken. Ausserdem gilt Schweden als ungemein authentisch, wenn es darum geht, die skandinavische Kultur etwas näher und besser kennenzulernen.
Um das zu tun, sollten Sie unbedingt Köstlichkeiten wie den schwedischen Honigwein probieren oder eines der zahlreichen traditionellen Fischgerichte, für die Schweden bekannt ist. Ausserdem empfiehlt sich ein Besuch in Jukkasjärvi im Norden, wo sich das weltbekannte Eishotel in Schweden befindet.
Aber: Da Skandinavien ein Gebiet ist, wo sich die Länder die Hände reichen, lassen sich während einer Rundreise nicht nur verschiedene Orte und Städte besuchen, sondern auch mehrere Länder. Eine Rundreise könnte also zum Beispiel in Norwegen starten, durch Schweden führen und in Finnland enden.
Das Land, das noch in der Eiszeit zu stecken scheint
Skandinavien ist ein Gebiet, das es so auf der ganzen Welt nicht noch einmal gibt. Scheinbar noch in der letzten Eiszeit steckend und von Gletschern an den Küsten umrandet, strahlt die weite und wilde Landschaft häufig etwas ungemein Stilles auf die Reisenden aus. Hinzu kommen die bereits erwähnten Seen, die vor allen in Norwegen zum Landschaftsbild gehören. Aber auch Länder wie Dänemark haben den Gästen bei einer Reise durch den Norden Europas viel zu bieten.
Hier zeigen sich dem Reisenden jedoch andere Facetten: Denn Dänemark ist vor allem seiner Lebhaftigkeit und Köstlichkeiten wegen bekannt. Was wäre Dänemark etwa ohne die Wikingermärkte und -festspiele oder ohne sein köstliches Smörrebröd, das Sie auf Ihren Dänemark Reisen unbedingt kosten sollten? Einheimische und auch viele Fans des Landes würden behaupten, ohne diese Dinge wäre Dänemark nur halb so schön.
Skandinavien Ferien für die ganze Familie
Dänemark Reisen eignen sich ebenfalls ungemein gut als Familienreise und somit als Skandinavien Reise mit Kindern. Warum ist das so? Weil es hier von jedem etwas zu sehen und zu entdecken gibt, was Skandinavien ausmacht. Die Rundreise muss und sollte aber noch nicht in Dänemark enden. Wohin genau sie gehen soll, darüber informieren Sie unsere Spezialisten gerne genauer. Allerdings können wir Ihnen an dieser Stelle durchaus einen längeren Stopp in Finnland empfehlen. Finnland Reisen sind bekannt für die wunderschöne Natur des Landes und die bezaubernden Nordlichter, die den Himmel Finnlands in tausend Farben leuchten lassen.
Die beste Reisezeit für Skandinavien Reisen
Skandinavien ist ein echtes Ganzjahresziel – entscheidend ist, welches Erlebnis Sie suchen. Die Monate Juni bis August gelten als klassische Reisezeit: Die Tage sind lang, die Temperaturen angenehm, und nördlich des Polarkreises geht die Sonne wochenlang gar nicht unter. Wer die Fjorde Norwegens, die Schären Schwedens oder die Seenlandschaften Finnlands in voller Pracht erleben will, reist am besten im Sommer – ideal auch für Mietwagen- und Camperferien mit der ganzen Familie.
Packen Sie dabei nach dem Zwiebelprinzip: Das Wetter im Norden kann innert Stunden wechseln, und genau diese Dramatik macht einen Teil des Reizes aus.
Die Zwischensaison hat ihren ganz eigenen Reiz: Im Frühling erwacht die Natur, und die Wasserfälle führen dank Schmelzwasser besonders viel Wasser. Im September färben sich die Wälder Lapplands und Finnlands in ein leuchtendes Farbenmeer – die Finnen nennen dieses Schauspiel «Ruska». Zudem sind Strassen, Fähren und Sehenswürdigkeiten deutlich ruhiger als im Hochsommer, die Unterkünfte besser verfügbar, und die ersten dunklen Nächte bringen bereits gute Chancen auf Nordlichter.
Von Dezember bis in den März zeigt sich der Norden schliesslich von seiner märchenhaften Seite: Lappland, Schweden und Island verwandeln sich in Winterwunderländer mit Husky-Safaris, Schneemobiltouren und funkelnden Polarlichtern. Unsere Spezialisten wissen aus eigener Erfahrung, welche Monate sich für Ihr Wunscherlebnis am besten eignen – und wann Sie welche Region besser meiden.
Nordlichter und Mitternachtssonne – Naturschauspiele des Nordens
Kaum ein Naturphänomen fasziniert so sehr wie die Aurora Borealis. Die besten Chancen auf tanzende Nordlichter haben Sie von September bis März nördlich des Polarkreises – in klaren, dunklen Nächten und fernab künstlicher Lichtquellen. Bewährte Beobachtungsregionen sind Nordnorwegen, das schwedische und finnische Lappland sowie Island. Planen Sie mehrere Nächte vor Ort ein: Eine Garantie für das Himmelsspektakel gibt es nie, doch mit jeder zusätzlichen Nacht steigen Ihre Chancen deutlich.
Tagsüber sorgen Winteraktivitäten wie Schlittenfahrten oder Schneeschuhwanderungen dafür, dass Ihre Reise auch ohne Aurora unvergesslich bleibt – und wer mag, lässt sich in der Unterkunft nachts wecken, sobald das Leuchten am Himmel erscheint.
Das sommerliche Gegenstück ist die Mitternachtssonne: Zwischen Mitte Mai und Ende Juli wird es nördlich des Polarkreises gar nicht mehr richtig dunkel. Wanderungen um Mitternacht, goldenes Licht über den Fjorden und Häfen voller Leben bis tief in die Nacht – der arktische Sommer hat einen ganz eigenen Rhythmus, an den man sich überraschend schnell gewöhnt. Gerne bauen wir Ihnen eines der beiden Naturschauspiele in eine massgeschneiderte Reise ein, zum Beispiel mit einer Postschiffreise entlang der norwegischen Küste mit Hurtigruten oder Havila.
Welche Reiseart passt zu Ihren Skandinavien Ferien?
So vielfältig wie der Norden selbst sind auch die Möglichkeiten, ihn zu bereisen. Auf geführten Rundreisen entdecken Sie die Höhepunkte Skandinaviens in Begleitung erfahrener Reiseleitung, ohne sich um Planung und Organisation kümmern zu müssen. Wer lieber das eigene Tempo bestimmt, wählt eine Mietwagenrundreise mit sorgfältig ausgesuchten Hotels entlang der Route – oder gleich Camping- und Wohnmobilferien, denn kaum eine Region Europas ist so camperfreundlich wie Skandinavien: gut ausgebaute Strassen, wenig Verkehr und Stellplätze an Orten, von denen andere nur träumen.
Für gemeinsame Erlebnisse mit Gleichgesinnten bieten sich unsere Gruppenreisen und Leserreisen an, die von uns geplant und begleitet werden. Familien schätzen die kinderfreundliche Infrastruktur des Nordens – von kurzen Fahrdistanzen über Tierparks bis zu Badeseen; passende Ideen finden Sie unter Ferien mit Kindern. Und wer das Meer liebt, erlebt die norwegische Küste auf einer klassischen Postschiffreise. Welche Reiseart die richtige ist, hängt von Reisezeit, Budget und Ihren Wünschen ab – genau dafür ist unsere persönliche Beratung da: ehrlich, erprobt und mit vielen Ideen aus erster Hand.
Ab der Schweiz in den Norden: Anreise und Länderkombinationen
Skandinavien liegt näher, als viele denken: Ab Zürich erreichen Sie Metropolen wie Oslo, Stockholm, Kopenhagen und Helsinki mit Direktflügen in rund zwei bis drei Stunden. So beginnt die Erholung bereits am Abreisetag – ideal auch für kürzere Auszeiten, etwa eine Städtereise mit anschliessender Mietwagenrundreise. Vor Ort geht es bequem weiter: Der Norden verfügt über ein dichtes Netz an Fähren, Bahnverbindungen und Inlandflügen, das sich hervorragend in eine individuelle Route einbauen lässt.
Ein grosser Vorteil des Nordens: Die Länder lassen sich hervorragend kombinieren. Starten Sie beispielsweise in Dänemark und fahren Sie über die Öresundbrücke weiter nach Schweden, verbinden Sie Norwegen und Schweden auf einer grossen Skandinavien-Rundreise oder ergänzen Sie Ihre Küstenreise um ein paar Tage in Island. Mit geschickt geplanten Gabelflügen – Hinflug in die eine, Rückflug aus der anderen Stadt – sparen Sie sich lange Rückwege und gewinnen wertvolle Ferientage.
Als Spezialisten für den Norden stellen wir Ihre Reise individuell zusammen: vom Flug über Fähren, Bahnstrecken und Mietwagen bis zur Auswahl der Unterkünfte, die zu Ihnen passen. Auch legendäre Bahnstrecken wie die Bergenbahn zwischen Oslo und Bergen lassen sich wunderbar in eine Rundreise integrieren. Kontaktieren Sie uns – wir nehmen uns Zeit für Ihre Skandinavien Träume, damit aus vielen Möglichkeiten genau Ihre Reise wird.
Arktische Inselwelten: Grönland und die Färöer
Wer den hohen Norden abseits der klassischen Routen erleben möchte, wird bei den Inseln des Nordatlantiks fündig. Grönland, die grösste Insel der Welt, empfängt Sie mit gewaltigen Gletschern, treibenden Eisbergen und farbenfrohen Siedlungen an der Küste. Im Sommer locken Bootsausflüge zwischen den Eisbergen, Wanderungen in der Tundra und mit etwas Glück Walbeobachtungen – der Ilulissat-Eisfjord an der Westküste zählt zum UNESCO-Welterbe. Wer Weite, Stille und unberührte Natur sucht, findet hier ein Reiseziel der besonderen Art.
Deutlich grüner, aber nicht weniger spektakulär zeigen sich die Färöer: 18 Inseln zwischen Island, Norwegen und Schottland, geprägt von steilen Vogelklippen, tosenden Wasserfällen und grasbedeckten Holzhäusern. Dank des Golfstroms fallen die Temperaturen trotz der nördlichen Lage nur selten unter den Gefrierpunkt. Die kleine Hauptstadt Tórshavn verzaubert mit ihrer pittoresken Altstadt – ein Paradies für Wanderer, Vogelliebhaber und alle, die das Ursprüngliche suchen.
Spezialisten-Highlight
Märchenhafter Winter in Skandinavien
Natürlich lohnt es sich auch im Frühling, Sommer oder Herbst Ferien in Skandinavien zu machen. Vor allem im Winter hat ganz Skandinavien allerdings etwas nahezu Märchenhaftes an sich. Hier erwarten die Reisenden wahrhaftige Winterwunderlandschaften, wie man sie sonst nur aus Büchern und Filmen kennt. Vor allem die Ortschaften, die sich möglichst hoch im Norden befinden, sind eine Reise wert. Hier kann man dann nämlich nicht selten Elche in Schweden sehen, in ganz Skandinavien auf schneebedeckten Hängen spazieren gehen oder in Schlitten durch die Winterlandschaft des schönen Gebietes fahren.
Gerade im Winter sind daher alle Länder Skandinaviens definitiv eine Reise wert. Besonders Lappland Reisen oder Island Reisen sind in dieser Zeit des Jahres empfehlenswert. Lappland ist die Region Finnlands, die am höchsten im Norden Skandinaviens liegt und somit ein Ort, der im Winter im strahlenden Weiss erstrahlt. Island lockt hingegen mit seinen heissen Quellen, in denen man baden kann.
Sie haben genug gehört und wollen es selbst erleben? Dann melden Sie sich bei uns, unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine Reise zusammen, die bis ins kleinste Detail an Ihre Wünsche und Vorstellungen angepasst ist.
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