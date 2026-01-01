Südsee Reisen vom Spezialisten
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Die Inselvielfalt der Südsee
Wandeln Sie auf den Wegen von alten Abenteurern durch den Regenwald
Folgen Sie den Pfaden des berühmten Entdeckers James Cook! Sie führen Sie von Bora Bora nach Rarotonga und Tahiti. Die südpazifischen Inseln mit ihrer üppigen Vegetation und den einmaligen, von Vulkanen geformten Landschaften faszinierten damals wie heute. Jeder, der auf Cook Island Reisen war, weiss, warum sie den Beinamen Freundschaftsinseln tragen. Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Inseln von den Europäern entdeckt. Sie schätzten die freundlichen Einwohner und waren überwältigt von der einheimischen Flora und Fauna.
Durch die naturverbundene Kultur auf den Inseln ist diese einzigartige Tier- und Pflanzenwelt bis heute vielerorts erhalten. Auf geführten Touren, zum Beispiel bei Tonga Reisen, besuchen Sie Dörfer, die Ihnen die authentische Lebensart auf den Trauminseln zeigt.
Lassen Sie sich den Südseewind um die Nase wehen
Auf den Südsee Inseln weht stets ein blumiger Geruch durch die Luft, der sich mit der salzigen Meeresluft zu einer unverwechselbaren Mischung vereint. Die Tierwelt ist einzigartig, viele Arten sind nur in der Südsee beheimatet. Eine bunte Vogelwelt im Regenwald und die lebensfrohe Kultur entzücken die Reisenden des südpazifischen Inselparadieses. Ob Sie nach Vanuatu reisen oder an einem der vielen Südsee Strände auf Ferien gehen, es herrscht immer warmes Wetter und strahlender Sonnenschein.
Von Fiji bis Tahiti: die Inselstaaten der Südsee im Überblick
Jede Inselgruppe im Südpazifik hat ihren eigenen Charakter. Französisch-Polynesien verkörpert mit Tahiti, Moorea und Bora Bora das klassische Südsee-Bild: türkisblaue Lagunen, grüne Vulkangipfel und Überwasserbungalows, die zu den schönsten der Welt zählen. Fiji begrüsst Sie mit einem herzlichen «Bula!» und über 300 Inseln – von lebhaften Hauptinseln bis zu winzigen Eilanden, auf denen ein einziges Resort steht.
Dank seiner herzlichen Gastfreundschaft gilt Fiji auch bei Familien als besonders beliebtes Ziel. Auf den Cook Islands erwartet Sie mit der Lagune von Aitutaki eines der schönsten Naturwunder des Pazifiks, während Samoa mit seiner gelebten Tradition, der «Fa’a Samoa», als besonders ursprünglich gilt.
Im Königreich Tonga können Sie zwischen Juli und Oktober Buckelwale beobachten, die zum Kalben in die warmen Gewässer ziehen. Vanuatu fasziniert mit dem aktiven Vulkan Yasur auf der Insel Tanna und einer lebendigen Inselkultur, Neukaledonien vereint französisches Flair mit einer der grössten Lagunen der Welt, die zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt. Abenteuerlustige zieht es nach Papua-Neuguinea, wo Hunderte von Kulturen und Sprachen sowie legendäre Tauchreviere auf Entdeckung warten. Einen kompakten Vergleich aller Ziele finden Sie in unserer Inselübersicht.
Beste Reisezeit für die Südsee
Die Inseln des Südpazifiks liegen in den Tropen – warm ist es hier das ganze Jahr, und auch das Meer lädt zu jeder Jahreszeit zum Baden ein. Als beste Reisezeit für die meisten Inselgruppen gelten die etwas kühleren und trockeneren Monate von Mai bis Oktober, der Winter der Südhalbkugel: Die Luftfeuchtigkeit ist dann angenehm, Regenschauer sind seltener und der Passatwind sorgt für eine frische Brise. In dieser Zeit ist auch die Sicht beim Tauchen und Schnorcheln in den Lagunen am besten.
Auf den gebirgigen Inseln fällt in den Bergen und an den windzugewandten Seiten generell mehr Regen als an den geschützten Küsten – auch das berücksichtigen wir bei der Wahl von Insel und Resort.
Von November bis April wird es wärmer und feuchter, kurze tropische Schauer wechseln sich mit viel Sonne ab. In dieser Zeit können im Südpazifik zudem Wirbelstürme auftreten. Die Übergangsmonate bieten oft ein besonders gutes Verhältnis von Wetter und Preis. Wer bestimmte Naturerlebnisse plant – etwa die Begegnung mit Buckelwalen in Tonga zwischen Juli und Oktober – richtet die Reise am besten nach der Saison aus. Unsere Spezialisten kennen die klimatischen Unterschiede der einzelnen Inselgruppen und finden für Ihre Wünsche den idealen Reisezeitpunkt.
Anreise und Inselhüpfen: So kommen Sie ins Paradies
Direktflüge von Europa in die Südsee gibt es nicht – und genau diese Abgeschiedenheit macht die Inseln zu einem so exklusiven Ziel. Nach Tahiti in Französisch-Polynesien reisen Sie meist über die USA, nach Fiji, Samoa, Tonga oder in die übrigen Inselstaaten führen die besten Verbindungen über Asien, Australien oder Neuseeland. Rechnen Sie mit einer Gesamtreisezeit von deutlich über 24 Stunden – ein Stopover unterwegs ist darum nicht nur angenehm, sondern fast schon Pflicht.
Daraus ergibt sich die schönste Art, die Südsee zu bereisen: die Kombination. Verbinden Sie Ihre Südsee Ferien mit einer Rundreise durch Australien oder Neuseeland – die Trauminseln sind der perfekte Abschluss, um die Eindrücke der Reise am Strand ausklingen zu lassen. Vor Ort verbinden Regionalflüge und Boote die Inseln untereinander: Beim Inselhüpfen erleben Sie gleich mehrere Facetten des Südpazifiks auf einer einzigen Reise – quirlige Hauptinseln, stille Atolle und abgelegene Robinson-Inseln. Unsere Spezialisten kümmern sich um Flüge, Transfers und die richtige Reihenfolge der Etappen.
Übrigens: Auf dem Weg über den Pazifik überqueren Sie die Datumsgrenze – je nach Flugrichtung «verlieren» Sie einen Tag oder erleben denselben Tag gleich zweimal. Planen Sie für Ihre Südsee Ferien insgesamt mindestens zwei bis drei Wochen ein; so bleibt neben An- und Rückreise genügend Zeit, um zwei oder drei Inseln in aller Ruhe zu geniessen.
Honeymoon und Strandferien beim Südsee Spezialisten
Kaum eine Region der Welt ist so eng mit dem Wort Flitterwochen verbunden wie die Südsee. Ein Honeymoon in der Südsee verspricht Romantik pur: Übernachtungen im Überwasserbungalow, private Dinner am Strand und Sonnenuntergänge, die Sie nie mehr vergessen werden. Viele Resorts haben sich ganz auf Paare eingerichtet und verwöhnen ihre Gäste mit viel Privatsphäre und liebevollen Details.
Aber auch für klassische Strandferien ist der Südpazifik unschlagbar: Die schönsten Strände der Südsee reichen vom puderweissen Traumstrand mit Kokospalmen bis zur einsamen Bucht, die Sie nur per Boot erreichen. Weil die Auswahl an Inseln und Resorts riesig ist und die Flugverbindungen sorgfältig geplant sein wollen, lohnt sich die Beratung besonders: Unsere Südsee Spezialisten kennen viele Inseln und Resorts aus eigener Erfahrung und finden genau das Fleckchen Paradies, das zu Ihnen passt. Senden Sie uns Ihre unverbindliche Anfrage – wir gestalten Ihre Südsee Ferien ganz nach Ihren Wünschen.
Gut zu wissen: Bei uns buchen Sie Ihre Südsee Reise mit umfassender persönlicher Beratung, sorgfältig ausgewählten Unterkünften und einer Ansprechperson, die vor, während und nach der Reise für Sie da ist. So wird aus dem Traum von der Südsee eine perfekt organisierte Reise – vom ersten Beratungsgespräch bis zur Rückkehr in die Schweiz.
Welche Südsee-Insel passt zu Ihnen?
Für den Honeymoon: Französisch-Polynesien. Kaum eine Kulisse ist romantischer als die Lagunen von Französisch-Polynesien: Überwasserbungalows, private Dinner am Strand und Sonnenuntergänge hinter grünen Vulkangipfeln machen Bora Bora zum Inbegriff der Flitterwochen. Wer das Budget etwas schonen möchte, weicht auf die ebenso schönen Nachbarinseln Moorea oder Taha'a aus.
Für Familien und preisbewusste Reisende: Fiji. Fiji bietet die grösste Auswahl an Resorts aller Preisklassen – vom einfachen Strandbungalow bis zur exklusiven Privatinsel. Die herzliche Gastfreundschaft und die vielen familienfreundlichen Anlagen machen die über 300 Inseln zum beliebtesten Südsee-Ziel für Ferien mit Kindern.
Für die Kombination mit Neuseeland: Cook Islands. Die Cook Islands liegen nur rund vier Flugstunden von Auckland entfernt und sind der perfekte Badeabschluss nach einem Roadtrip durch Neuseeland. Die Hauptinsel Rarotonga umrunden Sie gemütlich in rund einer Stunde, die Lagune von Aitutaki zählt zu den schönsten der Welt.
Für Ursprünglichkeit: Samoa und Tonga. Auf Samoa erleben Sie mit der «Fa’a Samoa» gelebte polynesische Tradition abseits grosser Resorts, und im Königreich Tonga können Sie zwischen Juli und Oktober sogar Buckelwale beobachten. Beide Inselstaaten sind ideal für Entdecker, die die Südsee so erleben möchten, wie sie früher überall war.
Für Taucher: Vanuatu und Papua-Neuguinea. Vanuatu lockt mit einem der bekanntesten Wracktauchplätze der Welt und dem aktiven Vulkan Yasur, Papua-Neuguinea gilt mit seinen artenreichen Riffen und Hunderten von Kulturen als grosse Abenteuerdestination des Pazifiks.
Sie sind unsicher, welche Insel es sein soll? Unsere Spezialisten kombinieren auf Wunsch auch mehrere Inselgruppen zu einer einzigen Reise.
Wann in die Südsee? Die beste Reisezeit im Detail
Sie möchten genauer wissen, welche Monate sich für welche Inselgruppe eignen? Auf unserer Seite Beste Reisezeit für die Südsee finden Sie eine übersichtliche Klimatabelle, das Südsee-Wetter Monat für Monat sowie die Empfehlungen für Fiji, die Cook Islands, Französisch-Polynesien, Samoa und Tonga im direkten Vergleich. So legen Sie Ihren Reisetermin von Anfang an optimal fest.
Südsee-Ferien vom Marktführer
knecht reisen ist der Schweizer Marktführer für Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee. Bereits 1980 haben wir unseren ersten Ozeanien-Katalog herausgegeben – seit über vier Jahrzehnten gehören die Inseln des Südpazifiks zu unseren Kernzielen. Jährlich vertrauen uns über 7000 Gäste ihre Ferien in Ozeanien an. Mit unserem eigenen Büro in Australien sind wir zudem direkt in der Region präsent – viele unserer Empfehlungen zu Inseln, Resorts und Flugverbindungen stammen aus erster Hand.
Diese Erfahrung zahlt sich in der Südsee besonders aus: Die Wahl der richtigen Insel, die Kombination mehrerer Inselgruppen und die Planung der langen Anreise mit sinnvollen Zwischenstopps erfordern Detailwissen. Von der ersten Idee über die Offerte bis zur Betreuung während der Reise begleitet Sie unser Spezialisten-Team persönlich – damit aus Ihrem Traum von der Südsee eine perfekt organisierte Reise wird.
Als beste Reisezeit für die meisten Inselgruppen gelten die etwas kühleren und trockeneren Monate von Mai bis Oktober. Warm ist es in der Südsee das ganze Jahr; von November bis April ist es feuchter, und im Südpazifik ist dann Zyklonsaison. Eine Übersicht mit Klimatabelle und dem Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für die Südsee.
Direktflüge von der Schweiz in die Südsee gibt es nicht. Die besten Verbindungen nach Fiji, Samoa, Tonga oder auf die Cook Islands führen über Drehkreuze wie Auckland oder Sydney; nach Tahiti in Französisch-Polynesien reisen Sie meist über die USA. Rechnen Sie inklusive Umsteigen mit einer Gesamtreisezeit von deutlich über 24 Stunden. Viele Gäste verbinden die lange Anreise darum gleich mit einer Rundreise durch Neuseeland oder Australien – oder legen unterwegs einen erholsamen Stopover ein.
Für den Honeymoon ist Französisch-Polynesien mit Bora Bora die erste Wahl, Familien und preisbewusste Reisende sind auf Fiji richtig, die Cook Islands lassen sich ideal mit Neuseeland kombinieren, Samoa und Tonga punkten mit Ursprünglichkeit, und Taucher zieht es nach Vanuatu und Papua-Neuguinea. Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei der Wahl – und kombinieren auf Wunsch mehrere Inseln zu einer Reise.
Südsee-Highlights
Unberührte Natur und eine einzigartige Tierwelt
Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wo auf der Welt die Postkarten-Traumstrände sind, dann haben Sie hier die Antwort: in der Südsee! Goldgelbe, menschenleere Stränden mit einer malerisch im Meer versinkenden Sonne. Regenwälder, die in den schönsten Grüntönen leuchten. Und ein Sternenhimmel, so funkelnd und hell wie nirgendwo sonst auf der Welt. Das alles erleben Reisende in ihren Südsee Ferien. Wer in Neukaledonien die Ferien verbringt, auf den wartet die grösste Lagune der Welt. Und einzigartige Korallenriffe und Buckelwale können Sie auf Fiji in den Ferien vom Strand aus beobachten!
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