Südsee Reisen vom Spezialisten

Die Inselvielfalt der Südsee

Wandeln Sie auf den Wegen von alten Abenteurern durch den Regenwald

Folgen Sie den Pfaden des berühmten Entdeckers James Cook! Sie führen Sie von Bora Bora nach Rarotonga und Tahiti. Die südpazifischen Inseln mit ihrer üppigen Vegetation und den einmaligen, von Vulkanen geformten Landschaften faszinierten damals wie heute. Jeder, der auf Cook Island Reisen war, weiss, warum sie den Beinamen Freundschaftsinseln tragen. Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Inseln von den Europäern entdeckt. Sie schätzten die freundlichen Einwohner und waren überwältigt von der einheimischen Flora und Fauna.

Durch die naturverbundene Kultur auf den Inseln ist diese einzigartige Tier- und Pflanzenwelt bis heute vielerorts erhalten. Auf geführten Touren, zum Beispiel bei Tonga Reisen, besuchen Sie Dörfer, die Ihnen die authentische Lebensart auf den Trauminseln zeigt.

Lassen Sie sich den Südseewind um die Nase wehen

Auf den Südsee Inseln weht stets ein blumiger Geruch durch die Luft, der sich mit der salzigen Meeresluft zu einer unverwechselbaren Mischung vereint. Die Tierwelt ist einzigartig, viele Arten sind nur in der Südsee beheimatet. Eine bunte Vogelwelt im Regenwald und die lebensfrohe Kultur entzücken die Reisenden des südpazifischen Inselparadieses. Ob Sie nach Vanuatu reisen oder an einem der vielen Südsee Strände auf Ferien gehen, es herrscht immer warmes Wetter und strahlender Sonnenschein.