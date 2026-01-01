Rumänien Reisen vom Spezialisten

Orientierung: Karpaten, Ebenen und Delta

Rumänien liegt in Südosteuropa und reicht von der Donau bis ans Schwarze Meer. Der Bogen der Karpaten durchzieht das Land und trennt das Hochland Siebenbürgens von den Ebenen der Walachei im Süden und der Moldau im Osten. Diese Dreiteilung erklärt, warum sich Ortsbilder, Baustil und Küche von Region zu Region unterscheiden – und warum sich das Land am besten auf einer Rundreise erschliesst.

Kulturell ist Rumänien vielschichtig: Die Kirchenburgen der Siebenbürger Sachsen, die aussen bemalten Klöster im Norden und die Holzkirchen des Nordwestens zählen teilweise zum UNESCO-Welterbe. In Siebenbürgen hören Sie neben Rumänisch auch Ungarisch, und deutsche Ortsnamen erinnern an die sächsische Besiedlung. In den Karpatenwäldern leben Braunbären, Wölfe und Luchse – einer der grössten Bestände Europas.

Die übliche Reisezeit für Rundreisen liegt zwischen Frühling und Herbst. Im Frühling und Frühsommer blühen die Bergwiesen, und die Vogelwelt im Donaudelta ist besonders aktiv. Im Hochsommer wird es in den Tiefebenen und in Bukarest heiss, während es in den Karpaten angenehm bleibt. Der Herbst bringt ruhigere Wege. Im Winter sind hohe Passstrassen gesperrt; dann stehen Städtebesuche und Wintersport in den Bergen im Vordergrund.

Planen Sie die Etappen grosszügig. Vieles führt über Landstrassen und durch Dörfer, sodass die Fahrzeiten länger ausfallen, als es die Distanz vermuten lässt – Heuhaufen, Pferdefuhrwerke und Schafherden gehören auf dem Land zum Alltag. Bukarest ist der übliche Ausgangs- und Endpunkt. Umsetzbar ist die Reise als geführte Rundreise mit Chauffeur ebenso wie als Selbstfahrerreise im Mietwagen.

Der Hauptstadt sollten Sie mehr als eine Übernachtung geben: breite Boulevards, Jugendstilvillen und monumentale Bauten aus sozialistischer Zeit – darunter der Parlamentspalast – stehen dicht beieinander, dazu kommt eine lebendige Gastronomie in der Altstadt. Auf dem Tisch stehen häufig Suppen, Grillfleisch, Polenta und Schafskäse, in den Weinbaugebieten dazu einheimische Rebsorten. Bezahlt wird in Leu, denn Rumänien gehört zur EU, nicht aber zum Euroraum.

Für wen sich eine Rumänien-Reise eignet

Gut aufgehoben sind Kulturinteressierte, Wandernde und alle, die ländliches Europa und mittelalterliche Altstädte suchen und ausserhalb der Städte auch mit einfacheren, familiär geführten Unterkünften zufrieden sind. Weniger passend ist das Ziel, wenn Sie durchgehend gehobene Resorthotellerie, kurze Fahrzeiten oder reine Badeferien erwarten: Die Strände am Schwarzen Meer sind eher eine Zugabe als der Reisegrund.

Als Verlängerung bieten sich die Republik Moldau im Osten und Bulgarien südlich der Donau an; ebenso lässt sich eine Donaukreuzfahrt mit einem Landprogramm verbinden. Wenn Sie unsicher sind, welche Regionen zu Ihrer Reisezeit und Ihrem Tempo passen, stellen unsere Spezialistinnen und Spezialisten die Route entsprechend zusammen.