Sportlive Reisen vom Spezialisten
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Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernÜber 30 Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Tennis
Ein Tennisspiel zuhause mitverfolgen ist spannend, doch die Atmosphäre live im Stadion ist Atemberaubend!
Sport live im Stadion mitzuerleben ist pure Emotion, Hochspannung und unschlagbare Action. Wir bringen Sie zu den Spielen der europäischen Top-Fussballligen wie Premier League, der Primera Division oder der Deutschen Bundesliga. Sie sind Tennis-Fan und möchten einmal im Leben am Melbourne Open dabei sein? Wie wäre es, am Indianapolis Motor Speedway das atemberaubende 500 Meilen-Rennen mitzuverfolgen? Wir kennen uns aus und bringen Sie hin. Wir besorgen die Tickets und organisieren Ihre Unterkunft. Auch geführte Fan- und Sport-Reisen haben wir im Angebot. Und auf Anfrage machen wir für Sie (fast) alles möglich!
Schweizer Nati live erleben
Ein ganz spezielles Feeling
Die Schweizer Nationalelf ist zwar kein Fussball-Gigant wie die Équipe Tricolore aus Frankreich, die spanische Furia Roja, die brasilianische Seleção oder die italienischen Squadra Azzurra. Aber in der Weltrangliste steht die kleine Schweiz dennoch auf dem erstaunlichen zwölften Platz. Bislang hat sich die Alpenrepublik für elf WM-Endrundenturniere qualifiziert, war an vier Europameisterschaften dabei und holte 1924 Olympia-Silber. Der der grösste Erfolg einer Juniorenauswahl war der Weltmeistertitel 2009 der U-17-Mannschaft. Auswärtsspiele der Schweizer Nati mitzuverfolgen, ist für Fans immer etwas ganz Spezielles.
Die Fussball-Spezialisten von Knecht Sportreisen bringen Sie zu den Austragungsorten, organisieren Ihnen Tickets, Flug und Hotel – und wenn Sie möchten ein Begleitprogramm mit Stadtbesichtigung, Ausflügen oder sogar Badeferien im Anschluss.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Sportlive-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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