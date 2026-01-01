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Sportlive

Sportlive Reisen vom Spezialisten

Werden Sie Teil der grössten Sport-Events

Der moderne olympische Gedanke lautet «dabei sein ist alles». Dieses Motto gilt ebenso für viele Sport-Events, denn was ist besser, als im Stadion dabei zu sein und Wettkämpfe oder Matches live mitzuerleben? Bernabeu, Allianz Arena, Monza, Le Mans, Wimbledon oder Rod Laver Arena Melbourne – nicht nur klingende Namen von Sportarenen mit globaler Bedeutung, es sind Wunschziele vieler Sportfans. Knecht Sportreisen bringt Sie zu diesen und Dutzenden anderen Austragungsorten der wichtigsten internationalen Sport-Events.

Unabhängig davon, ob Sie selbst Aktivsportler sind oder als Kenner, Geniesser und Zuschauer dabei sein möchten, die Spezialisten von Knecht Sportreisen sind die verlässlichen Partner an Ihrer Seite. Unsere Mitarbeitenden sind nicht nur Reisefachleute, sie wissen als ehemalige Profi-Fussballer, Trainer, Club-Präsidenten und eingefleischte Fans auch haargenau, was für ambitionierte Hobby-Sportler und passionierte Sport-Fans wichtig ist. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung, dem umfangreichen Know-how und dank besten Kontakten zu lokalen Agenten und Partnern machen wir Ihre Sportreise zum unvergesslichen Reiseerlebnis.

Sport live im Stadion mitzuerleben ist pure Emotion, Hochspannung und unschlagbare Action. Wir bringen Sie zu den Spielen der europäischen Top-Fussballligen wie Premier League, der Primera Division oder der Deutschen Bundesliga. Sie sind Tennis-Fan und möchten einmal im Leben am Melbourne Open dabei sein? Wie wäre es, am Indianapolis Motor Speedway das atemberaubende 500 Meilen-Rennen mitzuverfolgen? Wir kennen uns aus und bringen Sie hin. Wir besorgen die Tickets und organisieren Ihre Unterkunft. Auch geführte Fan- und Sport-Reisen haben wir im Angebot. Und auf Anfrage machen wir für Sie (fast) alles möglich!

Reisewelten 2026 – Fischer mit traditionellem Boot in einer asiatischen Bucht
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026

Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich

Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern

Tickets sichernÜber 30 Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei

Fussball

Fussball stellt Emotionen pur in den Vordergrund - wir bringen Sie ins Stadion!

Eishockey

Wollen Sie ein NHL Spiel oder die Eishockey Weltmeisterschaft live miterleben?

Darts

Wir bringen Sie zu den spannenden Meisterschaften im Darts.

Motorsport

Wenn die Motoren brummen und Benzin in der Luft liegt, gerät manches Blut in Wallung.

Tennis

Ein Tennisspiel zuhause mitverfolgen ist spannend, doch die Atmosphäre live im Stadion ist Atemberaubend!

US-Sports

Wir freuen uns, Ihre Eintrittskarten für Eishockey, Baseball, Basketball oder Footballspiele zu organisieren.

Sport live im Stadion mitzuerleben ist pure Emotion, Hochspannung und unschlagbare Action. Wir bringen Sie zu den Spielen der europäischen Top-Fussballligen wie Premier League, der Primera Division oder der Deutschen Bundesliga. Sie sind Tennis-Fan und möchten einmal im Leben am Melbourne Open dabei sein? Wie wäre es, am Indianapolis Motor Speedway das atemberaubende 500 Meilen-Rennen mitzuverfolgen? Wir kennen uns aus und bringen Sie hin. Wir besorgen die Tickets und organisieren Ihre Unterkunft. Auch geführte Fan- und Sport-Reisen haben wir im Angebot. Und auf Anfrage machen wir für Sie (fast) alles möglich!

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Schweizer Nati live erleben

Ein ganz spezielles Feeling

Die Schweizer Nationalelf ist zwar kein Fussball-Gigant wie die Équipe Tricolore aus Frankreich, die spanische Furia Roja, die brasilianische Seleção oder die italienischen Squadra Azzurra. Aber in der Weltrangliste steht die kleine Schweiz dennoch auf dem erstaunlichen zwölften Platz. Bislang hat sich die Alpenrepublik für elf WM-Endrundenturniere qualifiziert, war an vier Europameisterschaften dabei und holte 1924 Olympia-Silber. Der der grösste Erfolg einer Juniorenauswahl war der Weltmeistertitel 2009 der U-17-Mannschaft. Auswärtsspiele der Schweizer Nati mitzuverfolgen, ist für Fans immer etwas ganz Spezielles.

Die Fussball-Spezialisten von Knecht Sportreisen bringen Sie zu den Austragungsorten, organisieren Ihnen Tickets, Flug und Hotel – und wenn Sie möchten ein Begleitprogramm mit Stadtbesichtigung, Ausflügen oder sogar Badeferien im Anschluss.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Sportlive-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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