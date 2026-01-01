Romantische Jamaika Hochzeitsreisen
Der schönste Tag im Leben auf Jamaika
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Romantische Flitterwochen auf Jamaika
Neben Sonne, Strand und Meer gibt es noch wunderschöne Wasserfälle
Auf der tropischen Insel Jamaika sinken die Temperaturen ganzjährig nie unter 20 Grad Celsius. Somit werden Sie bei Ihrem Jamaika Honeymoon niemals frieren. Besondere Romantik kommt natürlich an den schönen weissen Sandstränden auf. Wenn Sie von Lagune zu Lagune wandern, sollten Sie sich die bekannten und beeindruckenden Dunn's River-Fälle keinesfalls entgehen lassen. Hier fällt das Wasser über 200 Meter tief und es bietet sich ein eindrucksvolles Schauspiel. Bereits in zahlreichen Filmen dienten die Wasserfälle als romantische Kulisse.
Das Rauschen des Meeres und exklusive Unterkünfte – Jamaika Flitterwochen
Bei den Jamaika Ferien dürfen romantische Unterkünfte und Resorts nicht fehlen. Jamaika Hotels & Resorts gibt es viele. Unsere Reisespezialisten stehen Ihnen für Empfehlungen gerne zur Verfügung. Die Insel machte in erster Linie Bob Marley berühmt. Wandern Sie auf den Spuren des Sängers und geniessen Sie den Charme dieser Insel in vollen Zügen. Jamaika hat viele Kontraste, welche allesamt zu überzeugen wissen. Neben vielen Angeboten in Bezug auf den Wassersport, bietet sich Jamaika für Golfreisen ebenso an.
Lassen Sie die vielen Eindrücke von Jamaika auf sich wirken und verbringen Sie einige erholsame Tage oder Wochen auf der wohl schönsten Insel der Welt.
Romantisch Buchten – Dinner unter dem Sternenhimmel
Die Insel Jamaika ist jedoch auch ein kulinarischer Genuss. Die Gastronomie ist vielfältig. Jamaika ist Luxus und das zeichnet sich besonders im Hotel Bahia Principe ab. Es ist eine der wohl schönsten Stellen an der Runaway Bay. Jedoch können Sie auch in etwas günstigeren Restaurants und Resorts dinieren. Ein Dinner bei Kerzenschein direkt am Strand ist wohl die romantischste Art zu essen. Wer ein Fan des Geheimagenten James Bond ist, sollte sich zur Swamp Safari begeben.
Hier jagte Sean Connery den Bösewicht „Dr. No“. Ein Besuch auf einem typischen Markt sollte ebenfalls auf dem Programm stehen. Die Zeit Ihrer Flitterwochen auf der traumhaften Insel Jamaika wird garantiert wie im Flug vergehen. Bezüglich einer Jamaika Honeymoon Suite, Jamaika All Inklusive oder aktueller Angebote stehen Ihnen unsere Reiseexperten gerne und auch jederzeit zur Verfügung.
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