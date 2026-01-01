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Jamaika, Karibik

Romantische Jamaika Hochzeitsreisen

Der schönste Tag im Leben auf Jamaika

Mit der Hochzeit ist sicherlich ein langersehnter Traum in Erfüllung gegangen. Mit Jamaika Honeymoon wird dann ein krönender Abschluss gefunden. Die Jamaika Flitterwochen werden Ihre kühnsten Träume und Erwartungen garantiert übertreffen. Gewinnen Sie mit unseren einzigartigen Jamaika Reisen die wunderschönen Eindrücke des Landes und geniessen Sie die Gastfreundschaft der ständig fröhlichen Menschen. In exklusiven Hotels können Sie entspannen und an den palmengesäumten Stränden finden Sie die gewünschte Ruhe.

Ferien auf dieser Insel sind perfekt für Frischverliebte geeignet. Sie planen eine Hochzeitsreise? Lassen Sie sich von unseren Reisespezialisten alle verfügbaren Angebote für einen Aufenthalt auf Jamaika zeigen.

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Romantische Flitterwochen auf Jamaika

Neben Sonne, Strand und Meer gibt es noch wunderschöne Wasserfälle

Auf der tropischen Insel Jamaika sinken die Temperaturen ganzjährig nie unter 20 Grad Celsius. Somit werden Sie bei Ihrem Jamaika Honeymoon niemals frieren. Besondere Romantik kommt natürlich an den schönen weissen Sandstränden auf. Wenn Sie von Lagune zu Lagune wandern, sollten Sie sich die bekannten und beeindruckenden Dunn's River-Fälle keinesfalls entgehen lassen. Hier fällt das Wasser über 200 Meter tief und es bietet sich ein eindrucksvolles Schauspiel. Bereits in zahlreichen Filmen dienten die Wasserfälle als romantische Kulisse.

Das Rauschen des Meeres und exklusive Unterkünfte – Jamaika Flitterwochen

Bei den Jamaika Ferien dürfen romantische Unterkünfte und Resorts nicht fehlen. Jamaika Hotels & Resorts gibt es viele. Unsere Reisespezialisten stehen Ihnen für Empfehlungen gerne zur Verfügung. Die Insel machte in erster Linie Bob Marley berühmt. Wandern Sie auf den Spuren des Sängers und geniessen Sie den Charme dieser Insel in vollen Zügen. Jamaika hat viele Kontraste, welche allesamt zu überzeugen wissen. Neben vielen Angeboten in Bezug auf den Wassersport, bietet sich Jamaika für Golfreisen ebenso an.

Lassen Sie die vielen Eindrücke von Jamaika auf sich wirken und verbringen Sie einige erholsame Tage oder Wochen auf der wohl schönsten Insel der Welt.

Romantisch Buchten – Dinner unter dem Sternenhimmel

Die Insel Jamaika ist jedoch auch ein kulinarischer Genuss. Die Gastronomie ist vielfältig. Jamaika ist Luxus und das zeichnet sich besonders im Hotel Bahia Principe ab. Es ist eine der wohl schönsten Stellen an der Runaway Bay. Jedoch können Sie auch in etwas günstigeren Restaurants und Resorts dinieren. Ein Dinner bei Kerzenschein direkt am Strand ist wohl die romantischste Art zu essen. Wer ein Fan des Geheimagenten James Bond ist, sollte sich zur Swamp Safari begeben.

Hier jagte Sean Connery den Bösewicht „Dr. No“. Ein Besuch auf einem typischen Markt sollte ebenfalls auf dem Programm stehen. Die Zeit Ihrer Flitterwochen auf der traumhaften Insel Jamaika wird garantiert wie im Flug vergehen. Bezüglich einer Jamaika Honeymoon Suite, Jamaika All Inklusive oder aktueller Angebote stehen Ihnen unsere Reiseexperten gerne und auch jederzeit zur Verfügung.

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