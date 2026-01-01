Der Charakter der Blumeninsel

Martinique ist ein Übersee-Département Frankreichs – Sie reisen also in die Karibik und zugleich nach Europa: Bezahlt wird mit dem Euro, Amtssprache ist Französisch, und im Alltag verbindet sich kreolische Lebensfreude mit französischer Lebensart. Spürbar wird diese Mischung in der Hauptstadt Fort-de-France mit ihrer Kathedrale und dem botanischen Garten «Jardin de Balata» ebenso wie in der Kulinarik, die kreolische Gerichte, frischen Fisch und den auf der Insel destillierten Rhum Agricole vereint. Abends geben vielerorts Zouk-Klänge, der kreolische Musik- und Tanzstil, den Takt vor.

Regionen und Küsten im Überblick

Landschaftlich zeigt die Vulkaninsel zwei Gesichter. Der Norden rund um den Vulkan Montagne Pelée ist grün, bergig und von tropischem Regenwald überzogen; hier finden Sie Wasserfälle, Wanderwege und Strände mit dunklem, vulkanischem Sand. Der flachere Süden lockt dagegen mit den typischen weissen Karibikstränden und malerischen Badebuchten. Die dem Karibischen Meer zugewandte Westküste ist ruhig und geschützt – ideal zum Baden und Schnorcheln –, während die Atlantikküste im Osten rauer und windiger ist und vor allem Naturliebhaber begeistert.

Da öffentliche Verkehrsmittel praktisch nur in der Hauptstadt verkehren, lohnt sich für die Erkundung der Insel ein Mietwagen auf Martinique.

Beste Reisezeit für Martinique

Martinique ist ein Ganzjahresziel: Die Temperaturen bewegen sich das ganze Jahr über etwa zwischen 25 und 31 Grad, das Meer ist mit rund 26 bis 29 Grad konstant badewarm. Als beste Reisezeit für Martinique gilt die Trockenzeit von Dezember bis April – dann fällt am wenigsten Regen, die Luftfeuchtigkeit ist tiefer und die Passatwinde sorgen an den Küsten für eine angenehme Brise.

Von Juni bis November dauert die Regenzeit, in die auch die Hurrikansaison der Karibik fällt; meist bringt sie kurze, kräftige Schauer, auf die rasch wieder Sonnenschein folgt. Dafür zeigt sich die Blumeninsel in diesen Monaten besonders üppig und grün, und an den Stränden ist es ruhiger.

Für wen sich Martinique Ferien eignen

Martinique passt zu vielen Reisestilen: Familien schätzen die flach abfallenden, geschützten Buchten im Süden und die gute Infrastruktur der Insel. Paare finden stimmungsvolle Sonnenuntergänge, feine Restaurants und viel französisches Savoir-vivre. Taucher und Schnorchler erwartet an der Karibikküste eine farbenreiche Unterwasserwelt, während Aktive die Montagne Pelée besteigen oder durch den Regenwald wandern. Und wer vor allem entspannen möchte, verbringt seine Badeferien an einem der weissen Strände im Süden.

Martinique mit anderen Inseln kombinieren

Dank ihrer Lage in den Kleinen Antillen lässt sich Martinique gut mit Nachbarinseln kombinieren – etwa mit Guadeloupe, St. Lucia oder Dominica, die per Fähre oder Kurzflug erreichbar sind. So erleben Sie auf einer Reise gleich mehrere Facetten der Karibik: französisches Flair, üppige Natur und klassische Badeferien. Unsere Karibik Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Inselkombination oder Ihre massgeschneiderten Martinique Ferien zusammen.