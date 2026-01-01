Martinique Reisen vom Spezialisten
Ferien im Naturparadies Martinique
Der Charakter der Blumeninsel
Martinique ist ein Übersee-Département Frankreichs – Sie reisen also in die Karibik und zugleich nach Europa: Bezahlt wird mit dem Euro, Amtssprache ist Französisch, und im Alltag verbindet sich kreolische Lebensfreude mit französischer Lebensart. Spürbar wird diese Mischung in der Hauptstadt Fort-de-France mit ihrer Kathedrale und dem botanischen Garten «Jardin de Balata» ebenso wie in der Kulinarik, die kreolische Gerichte, frischen Fisch und den auf der Insel destillierten Rhum Agricole vereint. Abends geben vielerorts Zouk-Klänge, der kreolische Musik- und Tanzstil, den Takt vor.
Regionen und Küsten im Überblick
Landschaftlich zeigt die Vulkaninsel zwei Gesichter. Der Norden rund um den Vulkan Montagne Pelée ist grün, bergig und von tropischem Regenwald überzogen; hier finden Sie Wasserfälle, Wanderwege und Strände mit dunklem, vulkanischem Sand. Der flachere Süden lockt dagegen mit den typischen weissen Karibikstränden und malerischen Badebuchten. Die dem Karibischen Meer zugewandte Westküste ist ruhig und geschützt – ideal zum Baden und Schnorcheln –, während die Atlantikküste im Osten rauer und windiger ist und vor allem Naturliebhaber begeistert.
Da öffentliche Verkehrsmittel praktisch nur in der Hauptstadt verkehren, lohnt sich für die Erkundung der Insel ein Mietwagen auf Martinique.
Beste Reisezeit für Martinique
Martinique ist ein Ganzjahresziel: Die Temperaturen bewegen sich das ganze Jahr über etwa zwischen 25 und 31 Grad, das Meer ist mit rund 26 bis 29 Grad konstant badewarm. Als beste Reisezeit für Martinique gilt die Trockenzeit von Dezember bis April – dann fällt am wenigsten Regen, die Luftfeuchtigkeit ist tiefer und die Passatwinde sorgen an den Küsten für eine angenehme Brise.
Von Juni bis November dauert die Regenzeit, in die auch die Hurrikansaison der Karibik fällt; meist bringt sie kurze, kräftige Schauer, auf die rasch wieder Sonnenschein folgt. Dafür zeigt sich die Blumeninsel in diesen Monaten besonders üppig und grün, und an den Stränden ist es ruhiger.
Für wen sich Martinique Ferien eignen
Martinique passt zu vielen Reisestilen: Familien schätzen die flach abfallenden, geschützten Buchten im Süden und die gute Infrastruktur der Insel. Paare finden stimmungsvolle Sonnenuntergänge, feine Restaurants und viel französisches Savoir-vivre. Taucher und Schnorchler erwartet an der Karibikküste eine farbenreiche Unterwasserwelt, während Aktive die Montagne Pelée besteigen oder durch den Regenwald wandern. Und wer vor allem entspannen möchte, verbringt seine Badeferien an einem der weissen Strände im Süden.
Martinique mit anderen Inseln kombinieren
Dank ihrer Lage in den Kleinen Antillen lässt sich Martinique gut mit Nachbarinseln kombinieren – etwa mit Guadeloupe, St. Lucia oder Dominica, die per Fähre oder Kurzflug erreichbar sind. So erleben Sie auf einer Reise gleich mehrere Facetten der Karibik: französisches Flair, üppige Natur und klassische Badeferien. Unsere Karibik Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Inselkombination oder Ihre massgeschneiderten Martinique Ferien zusammen.
Martinique Reisen
Französische Kultur unter karibischer Sonne
Als Überseenation Frankreichs verbindet Martinique auf einzigartige Weise karibische Kultur mit französischer Lebensart. In der Hauptstadt Fort-de-France leben über 80'000 Menschen – die Metropole ist somit eine der grössten Städte der Kleinen Antillen. Kulturliebhaber kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Kulinarik-Fans. Von kulturellen Sehenswürdigkeiten wie der prächtigen Kathedrale über den botanischen Garten "Jardin de Balata" bis hin zu einer Vielzahl an Cafés und Restaurants für jedes Budget kommt in der Hauptstadt garantiert keine Langeweile auf.
Mit dem Auto Land und Leute hautnah erleben
Wer auf Martinique seine Badeferien verbringt, sollte sich unbedingt auch einen Mietwagen nehmen, denn öffentliche Verkehrsmittel fahren nur in der Hauptstadt. Ein Mietwagen ist eine gute Möglichkeit, die Insel zu erkunden und Land und Leute kennenzulernen. In Ihren Martinique Ferien erleben Sie die atemberaubende Natur mit der vielfältigen Landschaft der Vulkaninsel: Berge, Wasserfälle, weisse und graue Traumstrände, malerische Badebuchten und nicht zuletzt der Tropenwald faszinieren Besucher immer wieder aufs Neue.
Die Karibikinsel hat so vieles zu bieten und ermöglicht Ihnen interessante Einblicke in das Leben der Einheimischen. Lauschen Sie abends den Zouk-Klängen – dem kreolischen Musik- und Tanzstil – und lassen Sie sich mitreissen. Alternativ lassen Sie den ereignisreichen Tag bei einem Rum oder fruchtigen Cocktail ausklingen und geniessen einfach das bunte Treiben in einer der vielen Bars.
Beratung vom Martinique-Experten
Sie benötigen weitere Martinique Reiseinformationen? Wir helfen gerne weiter und stellen Ihnen Ihre individuelle Martinique Traumreise zusammen. Sprechen Sie uns gerne an – telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Beste Reisezeit für Martinique
Trockenzeit von Dezember bis April
Martinique ist grundsätzlich ein Ganzjahresziel: Das tropische Klima beschert der Insel das ganze Jahr über Temperaturen zwischen rund 25 und 31 Grad, und die Wassertemperaturen laden mit etwa 26 bis 29 Grad konstant zum Baden ein. Als beste Reisezeit für Martinique gilt die Trockenzeit von Dezember bis April, auf der Insel «Carême» genannt. In diesen Monaten fällt am wenigsten Regen, die Luftfeuchtigkeit ist tiefer und die Passatwinde sorgen an der Küste für eine angenehme Brise – ideale Bedingungen für Badeferien, für Touren mit dem Mietwagen und fürs Wandern auf Martinique.
Regenzeit und Hurrikansaison
Von Juni bis November dauert die Regenzeit, die «Hivernage». Sie bringt vor allem kurze, kräftige Schauer, auf die oft rasch wieder Sonnenschein folgt – ganz verregnete Tage bleiben auch dann die Ausnahme. In diese Monate fällt allerdings die Hurrikansaison der Karibik, weshalb das Wetter weniger beständig ist. Dafür präsentiert sich die Blumeninsel in der Nebensaison besonders grün und blühend, und an den Stränden ist es ruhiger. Welche Reisemonate am besten zu Ihren Plänen passen – ob Badeferien, Aktivferien oder eine Inselkombination – besprechen Sie am einfachsten mit unseren Karibik Spezialisten.
Höhepunkte zwischen Nord und Süd
Der grüne Norden: Montagne Pelée und Saint-Pierre
Der Norden Martiniques wird vom Vulkan Montagne Pelée geprägt, mit gut 1400 Metern der höchste Berg der Insel. Verschiedene Wanderwege führen auf seine Flanken und belohnen mit weiten Ausblicken über Regenwald und Küste. Zu seinen Füssen liegt Saint-Pierre: Die einstige Inselhauptstadt wurde 1902 bei einem Ausbruch des Vulkans zerstört und erzählt heute mit ihren Ruinen ein eindrückliches Kapitel karibischer Geschichte. Besonders reizvoll ist zudem die Fahrt über die Route de la Trace, die sich von Fort-de-France durch dichten Tropenwald in den Norden windet.
Der Süden: Traumstrände und Badebuchten
Im Süden zeigt sich Martinique von seiner Postkartenseite: Rund um das Fischerdorf Sainte-Anne liegen einige der schönsten Strände der Insel, allen voran die Grande Anse des Salines mit weissem Sand und Kokospalmen. Vor der Südküste ragt der markante Rocher du Diamant aus dem Meer – ein beliebtes Fotomotiv und ein bekanntes Revier für Taucher. In der Region um Trois-Îlets, gegenüber der Bucht von Fort-de-France, finden Sie zudem eine gute Auswahl an Hotels und Resorts. Naturfreunde zieht es an die Atlantikküste zur Halbinsel Caravelle, wo Wanderwege durch ein Naturreservat zu einsamen Buchten führen.
Rum, kreolische Küche und Inselkombinationen
Genussmomente auf der Blumeninsel
Martinique ist berühmt für seinen Rhum Agricole, der nicht aus Melasse, sondern aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft destilliert wird und eine geschützte französische Herkunftsbezeichnung (AOC) trägt. Mehrere Destillerien auf der Insel lassen sich besichtigen – eine Degustation gehört für viele Gäste zu den Höhepunkten der Reise. Auch die kreolische Küche begeistert: Probieren Sie Accras – frittierte Fischküchlein –, fangfrischen Fisch vom Grill oder ein würziges Colombo, in dem sich die kulinarischen Einflüsse aus Frankreich, Afrika und Indien vereinen.
Martinique mit Nachbarinseln kombinieren
Dank guter Flug- und Fährverbindungen lässt sich Martinique ausgezeichnet mit anderen Inseln der Kleinen Antillen verbinden, etwa mit Guadeloupe oder St. Lucia. Beim Inselhopping erleben Sie die Vielfalt der Karibik auf einer einzigen Reise, und auch Schiffsreisen ab Martinique sind eine entspannte Art, mehrere Inseln kennenzulernen. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre individuelle Kombination zusammen – abgestimmt auf Reisezeit, Reisedauer und Ihre Wünsche.
Beste Reisezeit im Detail
Sie möchten genauer wissen, welcher Monat sich am besten für Ihre Martinique Ferien eignet? Auf unserer Seite Beste Reisezeit für Martinique finden Sie eine Klimatabelle mit allen zwölf Monaten, Details zu Regenzeit und Hurrikansaison sowie unsere Monats-Empfehlungen im Überblick.
Erholung und Abenteuer
Wandern, Wassersport und Wellness auf Martinique
Ferien auf Martinique gleichen einer Reise ins Paradies. Warme Luft auf der Haut, Vogelgesang, das Zirpen der Zikaden und exotische Düfte sorgen für Karibikflair und wohlverdiente Erholung. Doch auch wer seine Ferien aktiv verbringen möchte, findet eine Vielzahl an Aktivitäten, die Sie auf Ihrer Reise ausüben können. Erkunden Sie die Insel zu Fuss und erleben Sie die Natur auf diese Weise hautnah in all ihren Facetten: Wandern auf Martinique ist ein ganz besonderes Erlebnis. Zahlreiche Wanderrouten führen Sie durch die unberührte Tropenlandschaft der Blumeninsel, vorbei an Wasserfällen, wunderschönen Stränden und den unzähligen einheimischen Pflanzen und exotischen Früchten.
Auch Wassersportbegeisterte und Tauchfans werden die Insel lieben. Ob Segeln, Kajakfahren, Stand-up-Paddling, Canyoning oder Kitesurfen, Martinique ist für Wassersportler spektakulär. Die Unterwasserwelt der Insel gilt als eine der schönsten der Karibik. Tauchen Sie ein in die glasklare Tiefe und erleben Sie den artenreichen Ozean mit seinen bunten Fischschwärmen und Korallen beim Schnorcheln oder Tauchen. Nach einem Tag in der Sonne können Sie den Tag bei einer Massage oder einer Wellnessbehandlung ausklingen lassen und Körper und Geist wieder in Einklang bringen.
Häufige Fragen zu Martinique Reisen
Ein Mietwagen ist auf Martinique sehr empfehlenswert: Öffentliche Verkehrsmittel verkehren im Wesentlichen nur rund um die Hauptstadt Fort-de-France. Mit dem eigenen Auto erreichen Sie Strände, Wanderwege und Destillerien flexibel und lernen Land und Leute am besten kennen.
Die berühmtesten Strände liegen im Süden der Insel: Rund um Sainte-Anne begeistert allen voran die Grande Anse des Salines mit weissem Sand und Kokospalmen, dazu kommen die Badebuchten um Trois-Îlets. Im Norden finden Sie ruhigere, teils grau schimmernde Vulkanstrände vor grüner Bergkulisse.
Ja – Wandern auf Martinique ist ein Höhepunkt vieler Reisen: Wege führen auf die Flanken des Vulkans Montagne Pelée, entlang der Route de la Trace durch den Tropenwald und auf der Halbinsel Caravelle durch ein Naturreservat zu einsamen Buchten. Die besten Bedingungen bietet die Trockenzeit von Dezember bis April.
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