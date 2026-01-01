Grenada Schiffsreisen vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Schiffsreisen ab Grenada – die südliche Karibik vom Wasser aus
Kaum eine Region der Karibik lässt sich so schön vom Wasser aus entdecken wie die Inselwelt rund um Grenada. Direkt nördlich der «Gewürzinsel» beginnen die Grenadinen – eine Kette kleiner Inseln und Riffe, die zu den bekanntesten Segel- und Kreuzfahrtrevieren der Welt zählt. Beständige Passatwinde, kurze Distanzen und unzählige geschützte Ankerbuchten schaffen ideale Bedingungen für eine Reise mit dem Schiff: Jeden Tag eine neue Insel, eine neue Bucht, ein neuer Blick auf das türkisfarbene Meer. Der malerische Naturhafen von St. George's, der Hauptstadt Grenadas, ist dabei ein stimmungsvoller Ausgangs- oder Endpunkt Ihrer Route.
Was Sie erwartet: von Ankerbuchten bis Inselstädtchen
Schiffsreisen ab Grenada gibt es in vielen Spielarten – vom Katamaran mit Crew über kleine Segel- und Motorschiffe mit wenigen Kabinen bis zur klassischen Kreuzfahrt, die Grenada als Hafen anläuft. Gemeinsam ist ihnen das Erlebnis: Sie gleiten an grünen Vulkaninseln vorbei, ankern vor Sandbänken und Riffen, schnorcheln in klarem Wasser und gehen dort an Land, wo grössere Schiffe gar nicht hinkommen. Zu den Höhepunkten der Region zählen die Grenada vorgelagerten Schwesterinseln Carriacou und Petite Martinique sowie die Inselwelt der Grenadinen mit ihren berühmten Riffgärten.
An Bord geniessen Sie die Entschleunigung, an Land warten Fischerdörfer, Märkte und einsame Strände. Gerne kombinieren wir Ihre Schiffsreise mit einigen Tagen auf Grenada selbst – etwa mit Badeferien an den Stränden im Süden der Insel.
Für wen sich eine Schiffsreise eignet – und die beste Reisezeit
Eine Schiffsreise ab Grenada eignet sich für Paare und Freunde, die Meer und Wind lieben, für Schnorchler und Geniesser ebenso wie für Karibik-Kenner, die die Inseln einmal aus einer anderen Perspektive erleben möchten. Segelerfahrung brauchen Sie nicht – auf Schiffen mit Crew kümmert sich die Besatzung um Navigation und Bordleben, während Sie die Reise geniessen. Wer grössere Schiffe bevorzugt, findet unter den Karibik-Kreuzfahrten Routen, die Grenada mit weiteren Inseln verbinden.
Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate von Dezember bis April mit zuverlässigen Winden und angenehmen Temperaturen; zwischen Juni und November ist es feuchter, und tropische Stürme sind möglich.
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten für die Karibik kennen Schiffe, Routen und Häfen aus eigener Erfahrung und finden die Reise, die zu Ihnen passt – inklusive Flügen, Transfers und Verlängerungsnächten. Lassen Sie sich persönlich beraten.
Gut zu wissen für Ihre Planung
Schiffsreisen in der südlichen Karibik sind beliebt und die Kabinenzahl auf kleinen Schiffen begrenzt – reservieren Sie deshalb frühzeitig, besonders für die Wintermonate. Planen Sie zudem vor der Einschiffung mindestens eine Übernachtung auf Grenada ein: So beginnt die Reise entspannt, und Sie lernen die Gewürzinsel bereits an Land kennen. Gerne erstellen wir Ihnen eine unverbindliche Offerte mit Schiffsreise, Flügen, Transfers und Verlängerungsnächten.
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