Was Sie erwartet: von Ankerbuchten bis Inselstädtchen

Schiffsreisen ab Grenada gibt es in vielen Spielarten – vom Katamaran mit Crew über kleine Segel- und Motorschiffe mit wenigen Kabinen bis zur klassischen Kreuzfahrt, die Grenada als Hafen anläuft. Gemeinsam ist ihnen das Erlebnis: Sie gleiten an grünen Vulkaninseln vorbei, ankern vor Sandbänken und Riffen, schnorcheln in klarem Wasser und gehen dort an Land, wo grössere Schiffe gar nicht hinkommen. Zu den Höhepunkten der Region zählen die Grenada vorgelagerten Schwesterinseln Carriacou und Petite Martinique sowie die Inselwelt der Grenadinen mit ihren berühmten Riffgärten.

An Bord geniessen Sie die Entschleunigung, an Land warten Fischerdörfer, Märkte und einsame Strände. Gerne kombinieren wir Ihre Schiffsreise mit einigen Tagen auf Grenada selbst – etwa mit Badeferien an den Stränden im Süden der Insel.