Dominikanische Republik Familienferien
Dominikanische Republik Familienferien vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Abwechslungsreiche Familienferien
Vielseitig und abwechslungsreich
Einige Hotels und Resorts haben sich auf Dominikanische Republik Reisen spezialisiert, die sich besonders an Familien mit Kindern wenden. Viele Resorts haben ein Programm „Hits für Kids“, das es fast überall auf der Insel gibt. „Hits für Kids“ wird auch in Punta Cana angeboten, wo der weisse Strand besonders schön ist und seicht abfallend in das Meer übergeht. Überall werden Sie Spielplätze für Ihren Nachwuchs finden, der sich dort gefahrlos bewegen darf.
Schon Fünfjährige sind gut aufgehoben und manche Dominikanische Republik Hotels bieten sogar einen speziellen Service für Kleinkinder und Babys. Ihre Kids lernen basteln, baden und fahren mit Booten auf das Meer.
Genuss für die ganze Familie
Kids und Kultur sind keine Widersprüche. Im Taino Themenpark wird Eltern mit ihren Kindern die Kultur der Dominikanischen Republik altersgerecht vermittelt. Im Naturpark Ecotopía erleben Sie grosse und kleine Tiere. Dort können Sie Frösche quaken hören, Geckos zuschauen und sich an Schmetterlingen und kleinen Reptilien erfreuen. Das Walmuseum versetzt Sie in die Zeit der Walfänger zurück. Am Lago Enriquillo, dem grössten Salzsee der Karibik, beobachten Sie und Ihre Kinder Krokodile, die in der Sonne dösen. Oder wie wäre es mit einem Besuch im Ocean World Adventure Park, wo sich Haie, Delfine, Seelöwen und Rochen tummeln?
Dominikanische Republik Familienferien vom Feinsten
Erleben Sie den tropischen Regenwald mit seinen Farnen, Lianen und grossen Bäumen bei einem Ausflug auf Pferden! Ein Führer leitet Sie und Ihre Kids sicher über verschlungene Pfade. Sie erleben den Salto el Limón, den Zitronen-Wasserfall, unter dem Sie sogar duschen können. Besuchen Sie den „Salto Alto de Bayaguana“, einen weiteren einzigartigen Wasserfall. Ihre Dominikanische Republik Familien Ferien oder Ihr Dominikanische Republik all inklusive vollenden Sie durch einen angenehmen Aufenthalt in Ihrem Hotel.
In den Resorts finden Sie für Ihre Kids Spielgeräte, Wasserrutschen und Mini-Clubs, die Ihre Ferien nach einem langen Flug aus der Schweiz zu einem bleibenden Erlebnis werden lassen. Wenden Sie sich an unsere Reisespezialisten.
Beste Reisezeit für Familienferien in der Dominikanischen Republik
Die Dominikanische Republik ist ein Ganzjahresziel: Das Karibische Meer ist das ganze Jahr über badewarm und die Temperaturen bleiben tropisch angenehm. Als angenehmste Reisemonate gelten Dezember bis April – die Trockenzeit fällt damit genau in die Schweizer Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien. In den Sommerferien ist es heisser und feuchter, kurze tropische Schauer ziehen aber meist rasch vorbei, sodass auch Juli und August für Ferien mit Kindern gut machbar sind; von Juni bis November dauert offiziell die Hurrikansaison im Atlantik.
Für die Anreise planen Sie rund zehn Flugstunden ein, die Zeitverschiebung beträgt fünf bis sechs Stunden – ein, zwei ruhige Eingewöhnungstage am Strand helfen den Kindern bei der Umstellung. Für Kleinkinder eignen sich die flach abfallenden Strände rund um Punta Cana besonders gut, Schulkinder erleben bei Bootsausflügen, im Regenwald und beim Schnorcheln echte Abenteuer. Zwischen Januar und März lassen sich in der Bucht von Samaná zudem Buckelwale beobachten – ein Höhepunkt für die ganze Familie.
Weitere Ideen für Familienferien finden Sie auf unserer Übersichtsseite; wer die Inselwelt der Karibik vom Wasser aus entdecken möchte, kombiniert die Dominikanische Republik mit einer Familienkreuzfahrt.
Häufige Fragen zu Familienferien in der Dominikanischen Republik
Wann ist die beste Reisezeit für Familien?
In der Trockenzeit von Dezember bis April profitieren Familien von viel Sonne und wenig Regen – sie deckt sich mit den Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien. Wer an die Sommerferien gebunden ist, reist ebenfalls gut: Das Meer bleibt badewarm, und die kurzen Schauer stören selten.
Ist die Dominikanische Republik für kleine Kinder geeignet?
Ja. Viele Resorts sind auf Familien ausgerichtet und bieten Miniclubs, Spielplätze und Pools mit Kinderbereichen; die flach abfallenden Sandstrände sind ideal zum Planschen. Welche Unterkunft zu welchem Alter passt, unterscheidet sich von Haus zu Haus – unsere Karibik-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich.
Was sollten wir vor der Abreise organisieren?
Prüfen Sie frühzeitig die Reisedokumente der ganzen Familie. Für Fragen zu Impfungen und Reiseapotheke ist Ihre ärztliche Fachperson oder eine reisemedizinische Beratungsstelle die richtige Adresse. Weitere kinderfreundliche Ziele finden Sie auf unserer Hub-Seite Familienferien – von Asien Familienferien bis zu Familienferien in Afrika.
Sunscape
Preis auf Anfrage
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Dominikanische Republik Badeferien
Entspannen auch Sie an den schönsten Sandstränden der Dominikanischen Republik
Die Dominikanische Republik eignet sich für Familien mit Kindern jeden Alters. Viele Familienresorts bieten einen speziellen Service für Babys und Kleinkinder, und schon Fünfjährige sind in den Kinderprogrammen bestens aufgehoben. Flach abfallende Strände wie in Punta Cana machen das Baden auch mit kleinen Kindern unbeschwert.
Die Flugzeit ab der Schweiz in die Dominikanische Republik beträgt rund 10 Stunden. Mit Filmen, Spielen und kleinen Pausen ist der Flug auch für Kinder gut zu bewältigen. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zu familienfreundlichen Flugverbindungen.
Die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt minus 5 Stunden im Winter und minus 6 Stunden während der europäischen Sommerzeit. Kinder gewöhnen sich meist innerhalb weniger Tage an den neuen Rhythmus. Planen Sie die ersten Ferientage am besten ruhig, damit sich die ganze Familie akklimatisieren kann.
Die trockenste und angenehmste Zeit ist von Dezember bis April und damit ideal für die Sportferien. Auch in den Sommerferien sind Familienferien gut möglich; kurze tropische Schauer sorgen dann für Abkühlung. Für die Herbstferien empfiehlt sich eine flexible Planung, da in dieser Zeit vereinzelt kräftigere Regenfälle auftreten können.
Ja, viele Familienresorts bieten Kinderprogramme wie «Hits für Kids» an, die es fast überall auf der Insel und auch in Punta Cana gibt. Die Kinder basteln, baden und unternehmen Bootsausflüge, während Sie entspannen. Manche Hotels bieten zudem einen speziellen Service für Kleinkinder und Babys, und überall finden sich Spielplätze für den Nachwuchs.
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