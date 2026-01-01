Kuba Ferien All-Inklusive vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Kuba mit unserem Rund-um-Verwöhn-Paket geniessen
Seit die All-inclusive Idee 1950 auf Mallorca zum ersten Mal angeboten wurde, entwickelte sich dieses Modell der Ferien ohne Nebenkosten zum Dauerseller. Zunächst folgten renommierte Wintersportorte diesem Trend, hauptsächlich mit Angeboten für Paare und Singles. Die Beliebtheit von All-inclusive steigt unaufhaltsam. Inzwischen lieben auch ganz besonders Familien diese unkomplizierte Art, Ferien zu machen – mit dem bunten All-inclusive-Armband und ohne Sorgen um das Budget.
"All inclusive" ist der Türöffner auch für Ihren persönlichen Kuba Luxus – zum Beispiel bei Kuba Badeferien auf Cayo Coco vor der Nordküste Kubas. Die Insel gehört zur Inselkette "Jardines del Rey" (Gärten des Königs). Sie ist bekannt für ihre weissen Sandstrände und die Korallenriffe, die bei Tauchern beliebt sind. In den seichten Buchten kann man eine der grössten Flamingo-Kolonien Amerikas beobachten.
Oder Sie lassen sich verwöhnen in einem der Kuba Hotels auf der Halbinsel Varadero, berühmt als Insel der Schönen und Reichen. Hier bauten einst die reichen Kolonialherren ihre Ferienhäuser. Auch der Mafia-Boss Al Capone besass hier einst eine eindrucksvolle Villa.
Traumhafte Strände und die berühmten kubanischen Cocktails – wann immer Ihnen danach ist
Unsere Vier-Sterne-Hotels und Kuba Resorts bieten für Ihre Kuba Familienferienein ganzes Paket aussergewöhnlicher Leistungen. Inklusiv ist nicht nur die bekannte und hochgeschätzte Kuba Kulinarik. Internationale Getränke rund um die Uhr, die Snackbar und im Zimmer die Minibar sowie Buffets im Spezialitätenrestaurant ergänzen das tägliche Mahlzeiten-Angebot. Auch Auftritte von Live-Bands sowie Aktivitäten wie Wassersport, Sauna, Jacuzzi, Tennis und Salsa stehen Ihnen ohne Extrakosten bei unseren Kuba Reisen all-inclusive zur Verfügung.
Unser spezielles All-Inclusive Verwöhn-Programm
Luxus, endloser weisser Sandstrand und Varadero sind Begriffe, die zusammengehören. Das aparte Hotel Meliá Marina auf der Halbinsel liegt wunderschön in einem Naturschutzgebiet direkt am Meer. Sie erwartet ein erstklassiger Fünf-Sterne-Service. Auch für Kuba Ferien mit Kindern ist dieses Hotel bestens geeignet. Zum hoteleigenen Strand gehören eine Bar, Liegen und Schirme. Rettungsschwimmer wachen über Ihre Sicherheit und die Ihrer Kinder. Ein Tipp: Die faszinierende Hauptstadt Havanna mit ihren alten Prachtbauten und den berühmten chromblitzenden Oldtimern ist nur einen Tagesausflug weit entfernt.
Kontaktieren Sie unsere Kuba-Experten. Sie freuen sich darauf, Ihr individuell massgeschneidertes Ferienprogramm zusammenzustellen, gerne kombinieren wir für Sie auch Rundreisen mit dem Mietwagen, all-inclusive Badeferien und Besichtigungstouren.
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